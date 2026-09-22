POWERin pohjoismainen keskusvarasto kasvaa lähes kolminkertaiseksi – laajennus tukee kasvua myös Suomessa
4.11.2026 07:55:20 EET | Power Finland Oy | Tiedote
POWER laajentaa Ruotsin Skillingarydissä sijaitsevaa pohjoismaista keskusvarastoaan noin 55 000 neliömetrillä. Kyseessä on Powerin logistiikkakeskuksen kolmas laajennus, ja tämän myötä varastossa tulee olemaan katettua tilaa reilut 165 000 neliömetriä, eli suunnilleen kolme kertaa enemmän, kuin Powerin sinne muuttaessa vuonna 2011. Lähes kaikki tuotteet, jotka päätyvät myymälöihin ja power.fi-verkkokaupan asiakkaille, kulkevat Skillingarydin kautta. Laajennus tukee ketjun kasvua, edullisia hintoja ja sujuvia toimituksia myös Suomessa.
”Tehokas logistiikka on yksi suurimmista syistä siihen, että pystymme pitämään hinnat alhaisina ja valikoiman laajana. Lähes jokainen tuote, jonka suomessa asuva asiakas ostaa POWERilta, on kulkenut Skillingarydissa sijaitsevan keskusvarastomme kautta. Siksi tämä laajennus tukee kasvutavoitteitamme yhtä lailla Suomessa, kuin muissakin Pohjoismaissa”, kertoo POWER Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.
Kasvu vaatii lisää tilaa
POWER kasvaa vahvasti kaikissa Pohjoismaissa. Uusia myymälöitä avataan jatkuvasti, ja verkko-ostokset lisääntyvät voimakkaasti. Kun POWER muutti logistiikkakeskuksensa Skillingarydiin, varastossa oli 63 000 neliömetriä.
”Kasvamme vahvasti kaikissa Pohjoismaissa. Myymälöitä tulee jatkuvasti lisää, ja yhä useampi asiakas ostaa verkosta. Meillä on kunnianhimoiset kasvutavoitteet myös tulevaisuuteen, ja silloin logistiikkakeskuksenkin täytyy skaalautua”, Saviluoto toteaa.
Rakentaminen alkaa 2027
Uusi rakennus nousee nykyisen varaston viereen. Varaston omistaa kiinteistöyhtiö Prologis, joka ostaa laajennusta varten lisää maata ja vastaa myös rakentamisesta. Rakennukselle tavoitellaan BREEAM Excellent -ympäristösertifikaattia, ja sinne tulee ulkotiloja, joissa työntekijät voivat pitää taukoja ja liikkua.
- Rakennustyöt alkavat alkuvuodesta 2027.
- Uuden rakennuksen on määrä valmistua alkuvuodesta 2028.
Yhteyshenkilöt
Juha-Mikko SaviluotoToimitusjohtajaPower Finland OyPuh:040 047 3378etunimi.sukunimi@power.fi
Power Finland Oy
Power Finland Oy
Power Finland kuuluu pohjoismaiseen Power International AS -konserniin, joka toimii Suomessa, Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Konsernin liikevaihto on yli 2 miljardia euroa, mikä tekee meistä yhden Pohjoismaiden merkittävimmistä kodinelektroniikan toimijoista.
Power-ketjun toiminta perustuu äärimmäiseen kustannustehokkuuteen ja laajaan valikoimaan tunnettuja brändejä. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme markkinoiden kilpailukykyisimmät hinnat kaikissa kanavissamme – siksi myymälöissämme on aina sama halpa hinta kuin Power.fi-verkkokaupassa. Suomessa Powerilla on kattava, 51 myymälän verkosto, joka yhdessä vahvan verkkokaupan ja Ruotsissa sijaitsevan pohjoismaisen keskusvaraston kanssa takaa nopeat toimitukset.
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