Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varha kehittää ensihoidon erityistilanne- ja moniosaajatoimintaa ja suunnittelee muutoksia työskentelypaikkoihin

6.11.2026 12:00:00 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha)  suunnittelee ensihoitopalveluihin muutoksia, joiden tavoitteena on turvata palvelujen saatavuus koko maakunnassa. Palveluja kehitetään uusilla ensihoidon erityistilanneyksiköllä ja pelastus- ja ensihoitopalvelujen moniosaajayksiköllä, joka parantaa erityisesti saariston palvelujen saatavuutta. Suunnitteilla on uudistaa henkilöstömitoitusta ja -resursointia niin, että ensihoidon työntekijöiden pääasiallisia työskentelypaikkoja kohdennetaan uudelleen. Henkilöstön vähentäminen ei ole suunnitteilla.

Muutostarpeiden takia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalveluissa aloitetaan ensihoidon yhteistoimintaneuvottelut 18.11.2026. Neuvottelut koskevat pelastus- ja ensihoitopalveluiden hoito- ja perustason ensihoitajia, joita on noin 250. Ensisijaisena tavoitteena on sopia henkilöstön kanssa noin 30–50 työntekijän pääasiallisen työskentelypaikan muutoksesta.  

Suunnitellut muutokset vaikuttavat ensihoitopalveluiden henkilöstön työn organisointiin, henkilöstörakenteeseen sekä henkilöstön sijoittumiseen eri toimipisteisiin ja työssäkäyntialueille. Hyvinvointialue suunnittelee muun muassa ensihoitoyksiköiden toiminnan ja henkilöstörakenteen muuttamista, uuden erityistilanneyksikön käyttöönottoa, ensihoitovalmiuden uudelleen kohdentamista sekä henkilöstöresurssien siirtämistä toiminnallista tarvetta vastaavasti.  

– Suunnittelemme muutoksia ensihoidon työskentelypaikkoihin, jotta pystymme palvelemaan alueemme asukkaita tulevaisuudessa entistäkin paremmin. Muutosten tarkoituksena ei ole vähentää henkilöstöä. Valmistelemme myös uutta ensihoidon erityistilanneyksikköä ja yhden ensihoitoyksikön muuttamista pelastus- ja ensihoitopalvelun moniosaajayksiköksi, sanoo pelastus- ja ensihoitopalvelujen tulosryhmäjohtaja Olli Högmander.  

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään suunniteltujen muutosten perusteet, henkilöstövaikutukset ja vaihtoehdot ennen lopullisten ratkaisujen tekemistä. Työntekijöiden toiveita pyritään kuulemaan ja suunnitelluissa muutoksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisuutta. Neuvotteluja käydään vähintään kuusi viikkoa eli vuoden 2027 alkuun.  

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Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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