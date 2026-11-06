Varha kehittää ensihoidon erityistilanne- ja moniosaajatoimintaa ja suunnittelee muutoksia työskentelypaikkoihin

Muutostarpeiden takia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen pelastus- ja ensihoitopalveluissa aloitetaan ensihoidon yhteistoimintaneuvottelut 18.11.2026. Neuvottelut koskevat pelastus- ja ensihoitopalveluiden hoito- ja perustason ensihoitajia, joita on noin 250. Ensisijaisena tavoitteena on sopia henkilöstön kanssa noin 30–50 työntekijän pääasiallisen työskentelypaikan muutoksesta.

Suunnitellut muutokset vaikuttavat ensihoitopalveluiden henkilöstön työn organisointiin, henkilöstörakenteeseen sekä henkilöstön sijoittumiseen eri toimipisteisiin ja työssäkäyntialueille. Hyvinvointialue suunnittelee muun muassa ensihoitoyksiköiden toiminnan ja henkilöstörakenteen muuttamista, uuden erityistilanneyksikön käyttöönottoa, ensihoitovalmiuden uudelleen kohdentamista sekä henkilöstöresurssien siirtämistä toiminnallista tarvetta vastaavasti.

– Suunnittelemme muutoksia ensihoidon työskentelypaikkoihin, jotta pystymme palvelemaan alueemme asukkaita tulevaisuudessa entistäkin paremmin. Muutosten tarkoituksena ei ole vähentää henkilöstöä. Valmistelemme myös uutta ensihoidon erityistilanneyksikköä ja yhden ensihoitoyksikön muuttamista pelastus- ja ensihoitopalvelun moniosaajayksiköksi, sanoo pelastus- ja ensihoitopalvelujen tulosryhmäjohtaja Olli Högmander.

Yhteistoimintaneuvotteluissa käsitellään suunniteltujen muutosten perusteet, henkilöstövaikutukset ja vaihtoehdot ennen lopullisten ratkaisujen tekemistä. Työntekijöiden toiveita pyritään kuulemaan ja suunnitelluissa muutoksissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoisuutta. Neuvotteluja käydään vähintään kuusi viikkoa eli vuoden 2027 alkuun.