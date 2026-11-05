Uus-Olkkolan datakeskushankkeen YVA-menettely on käynnistynyt
5.11.2026 09:00:00 EET | Lupa- ja valvontavirasto | Tiedote
Solano Renovables Finlandia on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Lupa- ja valvontavirastolle Uus-Olkkolan datakeskusta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma). Arviointiohjelma on nyt nähtävillä ja siitä voi esittää mielipiteitä 4.12.2026 saakka.
Solano Renovables Finlandia suunnittelee Pyhäjärvelle datakeskusta, joka sijoittuu Pyhäjärven kaupungin alueelle noin kahdeksan kilometriä Pyhäsalmen keskustasta luoteeseen. Hankkeen sähkönsiirto sijoittuu myös Haapajärven kaupungin alueelle.
Datakeskusalueelle suunnitellaan palvelinkeskusrakennusten lisäksi toiminnan edellyttämiä sähkö-, jäähdytys-, varavoima-, vesi- ja tietoliikennejärjestelmiä sekä palvelevia rakenteita. Alueelle toteutetaan myös sisäiset huolto- ja liikennejärjestelyt, pysäköintialueita sekä toimisto- ja valvomotiloja. Hukkalämmön talteenoton ja hyödyntämisen mahdollisia hyötyjä tarkastellaan osana hankkeen arviointia. Hankealueen pinta-ala on noin 160 hehtaaria.
YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
YVA-menettelyssä tarkastellaan vaihtoehtoa VE1, jossa hankealueelle rakennetaan datakeskusrakennuksia 900 MW:n kapasiteetilla sekä niiden edellyttämät tukitoiminnot, infrastruktuuri ja tekniset järjestelmät. Menettelyssä tarkastellaan myös hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE0).
Sähkönsiirtoa tarkastellaan vaihtoehdossa SVE1, jossa suunnitellaan noin 13 kilometrin pituista 400 kV:n voimajohtoa Fingridin suunnitellulle Lahdenperän sähköasemalle ja vaihtoehdossa SVEa-b, jossa suunnitellaan 15–18 kilometrin pituista 400 kV:n voimajohtoa Fingridin Murtoperän sähköasemalle.
Yllä oleviin sähkönsiirron vaihtoehtoihin sisältyy datakeskuksen ensimmäisen vaiheen (100 MW) sähkönsiirron (SVE A) mahdollinen toteuttaminen kahdella 110 kV:n voimajohdolla hankealueen länsipuolelle rakennettavaan Elenian uuteen sähköasemaan.
YVA-ohjelma on nähtävillä 5.11.–4.12.2026
YVA-ohjelmaan ja YVA-menettelyssä arvioitaviin vaihtoehtoihin voi tutustua hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/uus-olkkola-datakeskus-YVA ja Pyhäjärven kaupungintalolla ja kirjastossa sekä Haapajärven kaupungintalolla ja kirjastossa.
Hankkeen ja arviointiohjelman esittelytilaisuus pidetään torstaina 19.11.2026 kello 17.00–19.00 Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosalissa (Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi). Tilaisuudessa on kahvitarjoilu kello 16.30 alkaen. Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan hankkeen verkkosivulla.
YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 4.12.2026 osoitteeseen kirjaamo@lvv.fi tai postitse osoitteeseen Lupa- ja valvontavirasto, PL 20, 13035 LVV. Viitteeksi LVV-U/90853/2026
Lupa- ja valvontaviraston lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä hankkeen verkkosivulla kuukauden kuluessa lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä.
Yhteyshenkilöt
Yhteysviranomainen, Lupa- ja valvontavirasto:
ympäristöasiantuntija Emma Salo, ympäristöosasto,
0295 255 647, etunimi.sukunimi@lvv.fi
Hankkeesta vastaava, Solano Renovaples Finlandia:
projektipäällikkö Marc Ribeiro Saez, +34 622 563 377, mribeiro(a)solano20.com
YVA-konsultti, Sweco Finland Oy:
projektipäällikkö Liisa-Maija Hurme, 040 354 6965, liisa-maija.hurme(a)sweco.fi
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Tietoja julkaisijasta
Lupa- ja valvontavirasto on valtakunnallinen, monialainen valtion viranomainen. Virasto kuuluu valtiovarainministeriön hallinnonalaan, ja eri ministeriöt ohjaavat sen toimintaa omilla toimialoillaan. Lupa- ja valvontavirasto aloitti toimintansa 1.1.2026. Viraston tehtäviin kuuluu esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon, ympäristöasioiden, alkoholihallinnon, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, työsuojelun ja pelastustoimen lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Lupa- ja valvontavirastossa turvaamme jokaisen oikeutta hyvinvointiin, laadukkaisiin palveluihin ja turvallisiin elinoloihin.
Lupa- ja valvontavirasto
PL 20
13035 LVV
lvv.fi
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