SOL-konsernin tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet on hyväksytty

SOL-konsernin tavoitteena on vähentää vuoteen 2035 mennessä oman toiminnan ja ostetun energian Scope 1- ja 2- päästöjä 47,2 % vuoden 2025 tasosta sekä keskeisten arvoketjuun liittyvien epäsuorien Scope 3-kategorioiden päästöjä 66,3 % palvelutuntia kohden. Lisäksi tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä 64 % hankintamenoista kohdistuu toimittajiin, jotka ovat asettaneet tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. SOL tavoittelee nettonollapäästöjä koko arvoketjussa vuoteen 2050 mennessä. Vuoteen 2050 mennessä SOL tavoittelee Scope 1- ja 2 -päästöjen vähentämistä 90 % sekä keskeisten Scope 3 -päästöjen vähentämistä 97 % palvelutuntia kohden.

”Tavoitteenamme on vähentää järjestelmällisesti päästöjämme niin, että saavutamme nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä. Hyväksytyt ilmastotavoitteet antavat mitattavan suunnan SOLin omalle tekemiselle, ulottavat ilmastotyömme koko arvoketjuun ja tukevat samalla asiakkaidemme ilmastotyötä. Päästövähennyksien saavuttaminen tarkoittaa, että tuotamme asiakkaillemme palveluita lähes puolta pienemmillä päästöillä tulevan kymmenen vuoden sisällä. Samalla pystymme tuottamaan asiakkaillemme yhä laadukkaampaa tietoa tuottamiemme palveluiden päästöistä”, sanoo vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Marja Innanen.

SOL-konsernin päästötavoitteet saavutetaan sähköistämällä ajoneuvo- ja konekalustoa, lisäämällä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä sekä siirtymällä uusiutuvaan tai vähäpäästöiseen energiaan toimipaikoissa. Lisäksi konsernissa parannetaan energiatehokkuutta, vähennetään liikkumisen päästöjä tehostamalla logistiikkaa, suositaan vähäpäästöisiä matkustusratkaisuja sekä tuetaan henkilöstön kestäviä työmatkavalintoja.

Merkittävä osa SOL-konsernin päästöistä syntyy arvoketjussa. Siksi toimittajien kanssa tullaan vahvistamaan yhteistyötä ja hankinnoista suurin osa (ainakin 64 %) tullaan tekemään sellaisilta toimittajilta, joilla on tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Samalla konsernissa lisätään vähäpäästöisten tuotteiden ja palveluiden käyttöä, pidennetään tuotteiden käyttöikää ja kehitetään hankintakriteerejä tukemaan päästövähennyksiä koko arvoketjussa.

Science Based Targets -aloite on kansainvälinen aloite, jonka avulla yritykset voivat asettaa kunnianhimoiset ja tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet. SBTi määrittelee ja edistää parhaita käytäntöjä tieteeseen perustuvassa päästövähennysten tavoiteasetannassa sekä arvioi yritysten tavoitteet objektiivisesti.

SOL Group’s science-based climate targets approved

The Science Based Targets -initiative (SBTi) has approved SOL Group’s near-term and long-term climate targets. SOL’s greenhouse gas emissions reduction targets are therefore aligned with the latest climate science and support efforts to limit global warming to 1.5°C.

SOL Group aims to reduce absolute Scope 1 and 2 greenhouse gas emissions from its operations and purchased energy by 47.2% by 2035 from a 2025 base year. The Group also aims to reduce emissions from key Scope 3 categories by 66.3% per service hour over the same period.

In addition, SOL aims to ensure that by 2030, suppliers covering 64% of its procurement spend have set science-based targets.

SOL aims to achieve net-zero greenhouse gas emissions across its value chain by 2050. By 2050, SOL aims to reduce its Scope 1 and 2 emissions by 90% and emissions from key Scope 3 categories by 97% per service hour.

“Our goal is to systematically reduce our greenhouse gas emissions and achieve net-zero emissions by 2050. The approved climate targets provide a measurable direction for SOL’s own actions, extend our climate work across the entire value chain and, at the same time, support our customers’ climate efforts. Achieving these emissions reductions means that within the next ten years, we will be able to provide services to our customers with nearly half the emissions. We can provide our customers with increasingly accurate information on the greenhouse gas emissions associated with the services we provide,” says Marja Innanen, Director of Sustainability and Communications.

SOL Group will work towards its emissions reduction targets by electrifying its vehicle and machinery fleet, increasing the use of renewable fuels and transitioning to renewable or low-emission energy at its sites. The Group will also improve energy efficiency, reduce transport-related emissions through more efficient logistics, favour lower-emission travel options and support employees in making more sustainable commuting choices.

A significant share of SOL Group’s greenhouse gas emissions arises in its value chain. SOL will therefore strengthen engagement with its suppliers, with the aim that suppliers covering at least 64% of procurement spend have science-based targets. The Group will also increase the use of lower-emission products and services, extend product lifetimes and develop procurement criteria to support emissions reductions across the value chain.

The Science Based Targets initiative (SBTi) is a corporate climate action organisation that enables companies to set greenhouse gas emissions reduction targets in line with the latest climate science. The SBTi develops standards, tools and guidance for science-based target setting and independently assesses companies’ targets.

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Marja Innanen

Director of Sustainability and Communications