Vuoden Rakennusmestari 2026 on Kirsi Rontu Helsingistä

RKL: Suurin osa työmaista toimii hyvin 2.12.2025 08:19:46 EET | Tiedote

Rakennusalan johtamiskulttuuri on kehittynyt paljon ja suurin osa työmaista toimii hyvin, muistuttaa Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry:n puheenjohtaja Jukka Lintunen. Harvalla toimialalla on niin paljon yhtäaikaisia vastuita kuin rakennusalalla.