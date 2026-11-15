Vuoden Rakennusmestari 2026 on Kirsi Rontu Helsingistä
15.11.2026 14:28:08 EET | Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry | Tiedote
Pitkän uran rakennusvalvonnan parissa tehnyt Kirsi Rontu on edistänyt ratkaisukeskeistä ja rakentavaa viranomaistyötä.
RKL on valinnut Helsingin yhdistyksen Kirsi Ronnun Vuoden Rakennusmestariksi 2026. Valinta julkistettiin sunnuntaina liittokokouksessa Kotkassa. Rontu on ansioitunut rakennusvalvonnan ammattilainen, joka on kehittänyt alaa pitkäjänteisesti.
Valintaraati piti erityisen ansiokkaana Kirsi Rontun ratkaisukeskeistä ja rakentavaa
viranomaistyötä. Hän on urallaan edistänyt toimintakulttuuria, jossa viranomaisen rooli
korostuu ohjaavana, neuvovana ja mahdollistavana toimijana. Raadin mukaan hän tarttuu epäkohtiin määrätietoisesti, mutta etsii samalla ratkaisuja, jotka tukevat sekä hyvää rakentamista että alan jatkuvaa kehittymistä.
Kirsi Ronnulla on usean vuosikymmenen kokemus rakennusvalvonnasta Helsingin kaupungin tarkastusinsinöörinä. Hän on työskennellyt urallaan myös Helsingin pelastuslaitoksella sekä rakennusinsinöörinä suunnittelutoimistoissa.
”Valinta oli iloinen yllätys erityisesti siksi, että saan esimerkilläni laajentaa sitä käsitystä, mitä kaikkea rakennusmestarius voi olla”, Rontu sanoo.
Ronnun mukaan monilla saattaa olla vanhanaikaisia käsityksiä myös rakennusvalvojan työstä.
”Nykypäivän rakennusviranomaisen on oltava ulospäinsuuntautunut. Pitää olla valmis jalkaantumaan, luennoimaan ja jakamaan tietoa, mutta ennen kaikkea neuvomaan”, Rontu sanoo.
Ansiokasta vaikuttamistyötä
Rontu toimii aktiivisesti erilaisissa alan toimintatapoja kehittävissä työryhmissä. Raati nostaa esiin, että hän on pitkän työuransa aikana vaikuttanut merkittävästi rakentamisen turvallisuuteen, viranomaiskäytäntöjen kehittämiseen, alan ohjeistuksiin, koulutukseen ja osaamisen jakamiseen. Hänen toimintansa on edistänyt laadukasta rakentamista, sujuvaa
yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä rakennusalan myönteistä kehitystä laajasti koko
toimialalla.
”Työssäni on jatkuvasti uutta opeteltavaa lainsäädännön muutosten myötä. Kun hallitsen asiat itse viranomaisena, voin hoksauttaa luvan hakijoita ja väkeä työmailla”, Rontu kertoo.
Rontu on osallistunut aktiivisesti myös RKL:n järjestötoimintaan Helsingin paikallisyhdistyksessä.
Vuoden Rakennusmestari -palkintoa on jaettu vuodesta 1971. Palkintoraatiin kuului RKL:n edustajien lisäksi edustajat Rakennusmestarien Säätiöstä, Ympäristöministeriöstä, RIA:sta, RIL:istä ja SAFA:sta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Diana RåmanToimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ryPuh:+358 40 849 9463diana.raman@rkl.fi
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Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL eli RKL
Yli 120-vuotias rakennusasiantuntijoiden valtakunnallinen ammatillisaatteellinen järjestö, johon kuuluu noin 8000 jäsentä.
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