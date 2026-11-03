Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola haluaa lisätä lasten kielten opiskelua: A2-kieli alkamaan kolmannelta luokalta koko maassa
4.11.2026 13:25:44 EET | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Oskari Valtola haluaa vahvistaa vieraiden kielten opetusta suomalaisissa kouluissa. Valtolan mukaan vientivetoinen Suomi tarvitsee tulevaisuudessakin vahvaa englannin osaamista, mutta samalla lasten kielivarantoa pitää rohkeasti laajentaa myös muihin kieliin.
Englannin kieli ympäröi lapsia ja nuoria sosiaalisessa mediassa, peleissä ja viihteessä päivittäin. Valtolan mukaan tämä ei kuitenkaan korvaa koulussa tapahtuvaa tavoitteellista kieltenopetusta.
– Emme voi ajatella, että suomalaiset lapset oppivat englannin TikTokista tai YouTubesta sosiaalisen median käytön ohella. Vientivetoisessa Suomessa vahva englannin kielen taito on keskeinen osa tulevaisuuden osaamista. Jos haluamme pärjätä kansainvälisessä kilpailussa, meidän on pidettävä huolta siitä, että lapsemme saavat koulusta vahvan ja monipuolisen kielitaidon, Valtola sanoo.
Lisäksi Valtola haluaa, että valinnaisen A2-kielen opiskelu aloitettaisiin kolmannella luokalla koko Suomessa, jotta entistä useampi lapsi saisi mahdollisuuden opiskella jo alakoulussa englannin rinnalla myös muuta vierasta kieltä. Laaja kielten osaaminen on suomalaisille tulevaisuuden osaajille suuri kilpailuetu ja auttaa Suomea pärjäämään alati kiihtyvässä kansainvälisessä kilpailussa.
– Englannin on oltava suomalaisille vahva peruskieli, mutta siihen emme saa tyytyä. Pieni vientivetoinen maa tarvitsee ihmisiä, jotka osaavat rakentaa yhteyksiä yli rajojen ja pystyvät selviytymään työelämässä eri kielillä. Siksi kokoomus haluaa, että entistä useampi lapsi aloittaa jo kolmannella luokalla englannin lisäksi jonkin muun vieraan kielen opiskelun. Mitä aikaisemmin lapselle avataan ovia esimerkiksi saksan, ranskan, espanjan tai muiden kielten opiskeluun, sitä luontevammaksi monipuolinen kielitaito voi muodostua. Kyse ei ole vain yksilön mahdollisuuksista, vaan koko Suomen osaamisesta, viennistä ja kyvystä rakentaa suhteita maailmalle. Maailmalle suuntaavalle Suomelle monipuolinen kielitaito on kilpailuetu, Valtola päättää.
Yhteyshenkilöt
Oskari NivalaViestintäpäällikköPuh:+358 400 563 884oskari.nivala@kokoomus.fi
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