Liikevoitto laskussa suuremmasta liikevaihdosta huolimatta

Suurempi kulutus johti heikompaan tulokseen sähkön myynnissä

Alkutalvi 2026 oli kylmä, mikä näkyi paitsi sähkön markkinahinnoissa, myös asiakkaiden energiankulutuksessa. Tammi- ja helmikuussa nähdyt korkeat hinnat johtuivat ennen kaikkea harvinaisen pitkästä ja kylmästä pakkasjaksosta sekä siihen yhdistyvästä vähätuulisuudesta. Kulutuksen kasvu näkyi kaikissa liiketoiminnoissa.

Vaasan Sähkön sähkön tuotannossa alkuvuoden kylmä kausi tuotti tulosta. Kaukolämmössä Vaskiluodon lämpövarastoon tehdyt laajennustyöt merkitsivät pitkää taukoa varaston käytössä, mikä kasvatti lämmön hankintakustannuksia. Varasto on jälleen käytössä. Tehdyt muutokset mahdollistavat sen lämpötilan noston jopa 130 asteeseen, mikä lisää varaston kapasiteettia yli 50 prosentilla 17 gigawattituntiin.

– Pystymme jatkossa talvisin lämmittämään asiakkaidemme kiinteistöjä noin 10 päivää laajennetun lämpövaraston lämmöllä, kun lämpötila on nollassa, kertoo Vaasan Sähkön toimitusjohtaja Stefan Damlin.

Lue lisää lämpövaraston laajennuksesta.

Vaasan Sähkö Myynnissä kylmä kausi tammi-helmikuussa näkyi edellisvuotta heikompana tuloksena, sillä sähkön myynnin asiakkaiden kulutus oli ennakoitua suurempi, ja siten myös sähkön hankinta oli ennakoitua kalliimpaa.

Vaasan Sähköverkon toiminnassa kustannukset jäivät tammi-syyskuussa ennakoitua pienemmiksi, koska myrskyjen jälkeisiä korjauksia oli odotettua vähemmän. Tässä näkyy pitkäjänteinen työ säävarman verkon rakentamisessa. Verkon kehittäminen asettaa kuitenkin myös haasteita.

– Lakisääteisen säävarman verkon takarajaa 2036 olisi syytä siirtää kahdeksalla vuodella eteenpäin, toteaa Damlin.

– Nykymalli johtaa siihen, että asiakkaille tulee samanaikaisesti maksettavaksi sekä säävarman verkon että sähköistymisen vaatimat investoinnit.

Vaasan Sähköverkko on päässyt jo pitkälle säävarman verkon toteutuksessa. Jäljelle jäävä osuus on asiakaskohtaisesti se kaikista kallein.

– Nyt olisi sekä yhteiskunnan että asiakkaiden näkökulmasta kustannustehokkaampaa siirtää fokusta sähköverkon tehon nostoon, toteaa Damlin.

Lue Vaasan Sähköverkon toimitusjohtaja Jarmo Leppisen näkökulma sähköverkon toimitusvarmuuden kehittämiseen.

Säätövoima avainasemassa

Monet datakeskusuutiset ovat herättäneet huolta sähkön riittävyydestä ja datakeskusten vaikutuksesta sähkön hintaan.

– Sähkön kulutus on Suomessa lähtenyt tämän vuoden aikana pitkästä aikaa kasvuun, mutta siinä datakeskusten kulutusvaikutus ei vielä juurikaan näy. Mittavampaa vaikutusta ennustetaan vuodesta 2028 alkaen, kertoo Damlin.

Vaasan Sähkön näkemys asiasta on selkeä: Ison kulutuksen rinnalle tarvitaan lisää tuotantoa, mutta myös säätövoimaa. Kun uusi tuotanto perustuu uusiutuviin energialähteisiin, on sen saatavuus vaihtelevaa, ja siksi säätövoima on avainasemassa. Yhtiössä tiedostetaan tämä yhteiskunnallisestikin tärkeä vastuu energiantuottajana.

– Säätövoimaan panostavat energiantuottajat ovat monien sähköistyvän yhteiskunnan tekijöiden, kuten datakeskusten, mahdollistajia toteaa Damlin.

Panostukset säätövoimaan tuovat ennen kaikkea tasapainoa energiajärjestelmään, ja samalla niillä on hintaa vakauttava vaikutus. Vaasan Sähkö on ilmoittanut osuuksistaan kahdessa moottorivoimalaitoshankkessa Torniossa ja Lappeenrannassa. Säätövoimaan tähtääviä investointeja tarvitaan kuitenkin vielä lisää.

Tuoteuutuuksia sähkönmyynnissä

Odotettu uusi sähkötuote, joka mahdollistaa hinnan kiinnittämisen, lanseerattiin lokakuussa. Tuote on odotetusti saanut pörssisähköasiakkailta hyvän vastaanoton.