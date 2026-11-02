Esitys talousarvioksi aluehallituksen käsittelyyn: luottavainen katse vuoteen 2027
4.11.2026 13:35:36 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen esitys talousarvioksi ja -suunnitelmaksi vuosille 2027–2029 etenee aluehallituksen käsittelyyn. Talousarvio ja -suunnitelma jatkavat Varhan uudistumista. Tavoitteena on saada kaikki kertyneet talouden alijäämät katettua vuoden 2027 loppuun mennessä.
Talousarvio on valmisteltu 43,8 miljoonan euron ylijäämäiseksi. Arvion mukaan vuonna 2027 hyvinvointialueen tuotot nousevat 4,0 ja kulut kasvavat 3,5 prosenttia tästä vuodesta. Henkilöstökuluissa kasvu on suurinta, mikä johtuu pääasiassa yleissitovista palkkaratkaisuista.
Aluehallitus aloittaa talousarvion- ja suunnitelman käsittelyn 9. marraskuuta. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää asiasta 2. joulukuuta.
Varsinais-Suomessa asuu jo yli puoli miljoonaa ihmistä, ja väestön ennakoidaan edelleen kasvavan erityisesti Turun seudulla. Samalla väestö ikääntyy ja alue muuttuu kielellisesti entistä monimuotoisemmaksi. Nämä muutokset heijastuvat hyvinvointialueen palvelujen tarpeeseen ja ne on otettu huomioon talousarvion laatimisessa.
– Voimme katsoa vuoteen 2027 luottavaisina. Olemme uudistuneet määrätietoisesti Varhan perustamisesta lähtien. Ensi vuonna kehitämme hyvinvointialuetta edelleen asukkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti ja muun muassa laajennamme digi-palveluitamme. Saamme myös vaiheittain käyttöön uusia järjestelmiä ja esimerkiksi tekoälyä niin, että tulevaisuudessa aikaa vapautuu asiakas- ja potilastyöhön, sanoo hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen.
Erilaisiin strategisiin uudistushankkeisiin on varattu vuodelle 2027 yhteensä 20 miljoonaa euroa. Taloutta sopeuttavia toimenpiteitä on päätetty yhteensä 34 miljoonalla eurolla.
– Ensi vuosi on meille tärkeä etappi, sillä tavoitteemme on kattaa kaikki loput aiempina vuosina kertyneet alijäämät ja luoda samalla vakaa perusta tuleville vuosille, sanoo talousjohtaja Ville Rajahalme.
Vuosille 2027–2029 on suunniteltu yhteensä 546 miljoonan euron investoinnit, jotka kohdistuvat toimitiloihin, kalustoon ja muihin palvelujen kannalta välttämättömiin ratkaisuihin. Investointien tarkoituksena on tarjota asiakkaille ja Varhan työntekijöille turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat sekä varautua kasvavaan palvelutarpeeseen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ville RajahalmetalousjohtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:044 9023 305ville.rajahalme@varha.fi
Linkit
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha
Varha fick extra tid av finansministeriet för att täcka underskotten före utgången av 20272.11.2026 11:15:43 EET | Pressmeddelande
Egentliga Finlands välfärdsområde fick i enlighet med sin ansökan extra tid till utgången av 2027 för att täcka underskotten. Finansministeriet delgav välfärdsområdet sitt beslut den 30 oktober.
Varha sai VM:ltä lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2027 loppuun2.11.2026 11:15:43 EET | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue sai hakemuksensa mukaisesti lisäaikaa alijäämien kattamiseen vuoden 2027 loppuun saakka. Valtiovarainministeriö kertoi päätöksestään hyvinvointialueelle 30.10.
Nya behandlingsmetoder ger hopp åt personer med sömnapné2.11.2026 08:15:00 EET | Pressmeddelande
Sömnapné kan behandlas på flera olika sätt. Förutom CPAP-apparater används bland annat apnéskenor, lägesbehandling och livsstilsbehandling. För vissa patienter kan även kirurgisk behandling vara ett alternativ. Vid ÅUCS bedrivs forskning och utvecklas behandlingsmetoder för att kunna erbjuda en allt mer heltäckande vård av sömnapné.
Uudet hoitomuodot tuovat toivoa uniapneapotilaille2.11.2026 08:15:00 EET | Tiedote
Uniapnean hoito ei tarkoita kaikille samaa hoitoa. CPAP-laitteen rinnalla käytössä on muun muassa uniapneakiskoja, asentohoitoa ja elintapahoitoa, ja osalle potilaista voidaan harkita kirurgista hoitoa. Tyksissä tehdään tutkimusta ja kehitetään hoitokäytäntöjä, joiden avulla uniapnean hoito on entistä kokonaisvaltaisempaa.
Ett nytt familjehem för äldre öppnar i Åbo30.10.2026 13:11:26 EET | Pressmeddelande
Utbudet av familjevård för äldre utökas inom Egentliga Finlands välfärdsområde när ett nytt familjehem för äldre kunder öppnar i Åbo. Familjehemmet Untuva är det första familjehemmet i Åbo som erbjuder långvarig familjevård.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme