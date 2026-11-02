Esitys talousarvioksi aluehallituksen käsittelyyn: luottavainen katse vuoteen 2027

Talousarvio on valmisteltu 43,8 miljoonan euron ylijäämäiseksi. Arvion mukaan vuonna 2027 hyvinvointialueen tuotot nousevat 4,0 ja kulut kasvavat 3,5 prosenttia tästä vuodesta. Henkilöstökuluissa kasvu on suurinta, mikä johtuu pääasiassa yleissitovista palkkaratkaisuista.

Aluehallitus aloittaa talousarvion- ja suunnitelman käsittelyn 9. marraskuuta. Aluevaltuuston on tarkoitus päättää asiasta 2. joulukuuta.

Varsinais-Suomessa asuu jo yli puoli miljoonaa ihmistä, ja väestön ennakoidaan edelleen kasvavan erityisesti Turun seudulla. Samalla väestö ikääntyy ja alue muuttuu kielellisesti entistä monimuotoisemmaksi. Nämä muutokset heijastuvat hyvinvointialueen palvelujen tarpeeseen ja ne on otettu huomioon talousarvion laatimisessa.

– Voimme katsoa vuoteen 2027 luottavaisina. Olemme uudistuneet määrätietoisesti Varhan perustamisesta lähtien. Ensi vuonna kehitämme hyvinvointialuetta edelleen asukkaiden muuttuvien tarpeiden mukaisesti ja muun muassa laajennamme digi-palveluitamme. Saamme myös vaiheittain käyttöön uusia järjestelmiä ja esimerkiksi tekoälyä niin, että tulevaisuudessa aikaa vapautuu asiakas- ja potilastyöhön, sanoo hyvinvointialuejohtaja Tarmo Martikainen.

Erilaisiin strategisiin uudistushankkeisiin on varattu vuodelle 2027 yhteensä 20 miljoonaa euroa. Taloutta sopeuttavia toimenpiteitä on päätetty yhteensä 34 miljoonalla eurolla.

– Ensi vuosi on meille tärkeä etappi, sillä tavoitteemme on kattaa kaikki loput aiempina vuosina kertyneet alijäämät ja luoda samalla vakaa perusta tuleville vuosille, sanoo talousjohtaja Ville Rajahalme.

Vuosille 2027–2029 on suunniteltu yhteensä 546 miljoonan euron investoinnit, jotka kohdistuvat toimitiloihin, kalustoon ja muihin palvelujen kannalta välttämättömiin ratkaisuihin. Investointien tarkoituksena on tarjota asiakkaille ja Varhan työntekijöille turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat sekä varautua kasvavaan palvelutarpeeseen.