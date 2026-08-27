Kulttuuriala vetoaa Yleen: Puku- ja rekvisiittavarastoille on löydettävä jatko

Yle on ilmoittanut tavoitteekseen ajaa vuokraustoimintansa alas. Vuosikymmenten aikana verovaroin kartutettua kokoelmaa käyttävät Ylen omien tuotantojen lisäksi kaupalliset tuotantoyhtiöt ja freelancerit eri puolilla kotimaista av-alaa. Kokoelman menettäminen vaarantaisi erityisesti historiallisten elokuvien ja sarjojen tekemisen Suomessa ja moninkertaistaisi tuotantojen hankintakulut ja tekijöiden työkuorman. Lisäksi se purkaisi toimivan kiertotalousmallin juuri silloin, kun alalta edellytetään entistä vastuullisempia toimintatapoja.

Kirjeen takana on laaja kulttuurialan rintama: elokuva-, teatteri-, tanssi- ja sirkusalan tekijöitä edustavat järjestöt – Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme jäsenyhdistyksineen, Näyttelijäliitto, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat, Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO – sekä audiovisuaalisen alan tekijöiden järjestö Avate, sirkus- ja tanssialoja edustava Circus & Dance Finland ja työnantajajärjestö Suomen Teatterit. Allekirjoittajat toivovat kokoelman tulevaisuudesta avointa vuoropuhelua alan ammattilaisten, tuotantoyhtiöiden ja ammattiliittojen kanssa.

”Ylen varastoihin on vuosikymmenten aikana kertynyt aarreaitta, jonka arvoa ei mitata vain rahassa. Moni esine on ainoa laatuaan, eikä sitä saa hävittämisen jälkeen enää takaisin. Kokoelman tuhoaminen veisi meiltä palan kulttuuriperintöä ja samalla mallin, jossa yksi puku tai esine palvelee kymmeniä tuotantoja. Vastuullisuutta vaaditaan alalta nyt enemmän kuin koskaan, ja siksi tällaista resurssia pitää vaalia, ei purkaa”, kommentoi skenografi ja Lavastus- ja pukusuunnittelijat ry LP:n puheenjohtaja Tinja Salmi.

“Tällä on suuria vaikutuksia on myös elokuvakoulutukseen. Aalto-yliopiston elokuvataiteen opiskelijat ovat kautta aikojen käyttäneet näitä Ylen varastoja harjoituselokuvissaan – nyt niidenkin tekeminen vaikeutuu, eivätkä tulevien sukupolvien tekijät enää saa samoja mahdollisuuksia ja pysty harjoittamaan ammattiaan kunnolla”, toteaa elokuvaohjaaja ja Suomen elokuvaohjaajaliitto SELOn puheenjohtaja Saara Saarela.

Avoin kirje luovutetaan Ylelle torstaina 5.11.2026 klo 13 Mediatalossa Pasilassa.

Avoin kirje allekirjoittajineen on kokonaisuudessaan alla ja ohessa.

Avoin kirje Ylelle

Ylen rekvisiittavarastoa ei saa lakkauttaa hiljaisuudessa

Vetoomus suomalaisen audiovisuaalisen alan yhteisten resurssien puolesta

Me allekirjoittaneet suomalaisen elokuva- ja televisioalan ammattilaiset olemme vakavasti huolissamme Yleisradion puku-, rekvisiitta- ja lavastevarastojen mahdollisesta lakkauttamisesta. Haluamme tällä avoimella kirjeellä tuoda esiin, miksi kyse ei ole vain yhden organisaation sisäisestä ratkaisusta. Sen vaikutukset ulottuvat koko suomalaiseen audiovisuaaliseen alaan: sen työolosuhteisiin, ympäristövastuuseen ja tulevaisuuden kilpailukykyyn.

Ylen varastot ovat vuosikymmenten aikana verovaroin kartutettu yhteinen resurssi, jonka menettämisellä olisi kotimaisille elokuva-ja tv-tuotannoille pitkäkantoiset ja rampauttavat seuraukset. Kokoelmat ovat ainutlaatuiset, ja ilman niiden olemassaoloa uhattuna on koko kotimaisten epookkielokuvien ja tv-sarjojen genre. Ilman tätä kansallisarkistomaiseksi muotoutunutta kokoelmaa on vaarana, että historiallisten aiheiden käsittely loppuu kokonaan, ja tekemättä jäävät tulevaisuudessa Tuntemattoman sotilaan, Myrskyluodon Maijan ja Sisun kaltaiset teokset.

Yleisradio on lisäksi ilmoittanut tavoitteekseen koko vuokraustoiminnan alasajon toistaiseksi määrittelemättömällä aikataululla. Allekirjoittaneet vaativat puvuston, rekvisiitan ja lavastevarastojen esineistön hävittämisen lopettamista välittömästi ja siihen saakka, kunnes kokoelmien seuraava mahdollinen sijoituspaikka ja vuokraustoiminnan jatkumisen edellytykset on huolellisesti selvitetty.

Kokoelma on korvaamaton

Vuosikymmenten aikana kartutetut kokoelmat ovat korvaamattomat. Varastoissa on antiikkia ja keräilyesineitä, historiallisia pukuja ja asukokoelmia sekä elokuvakäyttöön varta vasten valmistettua esineistöä ja asuja, joiden löytäminen Yleisradion ulkopuolelta on mahdotonta.

Toimivaa kiertotaloutta ollaan purkamassa

Rekvisiittavarasto on konkreettinen esimerkki toimivasta kiertotaloudesta ja isoa ammattilaisten joukkoa palvelevasta jaetusta resurssista. Yksi esine voi palvella lukuisissa tuotannoissa vuosien, jopa vuosikymmenten ajan. Sen ansiosta vältetään turhia hankintoja, vähennetään jätettä ja pienennetään tuotantojen ympäristökuormitusta. Samalla säästetään sekä aikaa että rahaa. On vaikea ymmärtää, miksi juuri tällaisesta resurssista oltaisiin luopumassa aikana, jolloin koko alalta edellytetään entistä vastuullisempia toimintatapoja.

Laatu ei synny tyhjiössä

Kotimaisten tuotantojen taiteellinen taso ja tekninen osaaminen on noussut merkittävästi viime vuosina. Tämä on noteerattu myös kansainvälisesti. Kehitys ei kuitenkaan synny tyhjiössä. Korkea laatu edellyttää osaavien tekijöiden lisäksi yhteisiä rakenteita ja resursseja, jotka mahdollistavat laadukkaan työn. Alan suurilla toimijoilla on tässä erityinen vastuu.

Leikkaukset näkyvät jo nyt tekijöiden arjessa

Audiovisuaalisen alan resurssit ovat jo pitkään olleet jatkuvien leikkausten kohteena. Jokainen uusi säästö näkyy tekijöiden arjessa: työtä tehdään yhä pienemmillä työryhmillä, tiukemmilla aikatauluilla ja niukemmilla budjeteilla. Kun yhteiset varastot katoavat, jokainen takki, hattu, huonekalu, käyttöesine ja yksityiskohta joudutaan etsimään, lainaamaan tai hankkimaan erikseen. Työnteon edellytyksien rapautuminen on suorassa yhteydessä ammattilaisten jaksamiseen ja työnteon edellytyksiin alalla.

Vaikutukset ulottuvat Yleä laajemmalle

Kokoelmien säilyttäminen on myös kaupallisten tuotantoyhtiöiden ja koko kotimaisen audiovisuaalisen alan etu ja joissain tapauksissa myös toimintaedellytys. Tuotannoissa työtä tekevien freelancereiden työajan ja hankintabudjettien pitäisi käytännössä moninkertaistua tilanteessa, jossa vuokraamoja ei ole. Lisäksi ilman tätä kansallisarkistomaiseksi muotoutunutta kokoelmaa on vaarana, että historiallisten aiheiden käsittely loppuu kokonaan. Tällöin tekemättä jäävät tulevaisuudessa Tuntemattoman sotilaan, Myrskyluodon Maijan ja Sisun kaltaiset tuotannot, jotka ovat aihepiirinsä myötä erityisen riippuvaisia Yleisradion historiallisista kokoelmista. Avoin keskustelu alan toimijoiden kesken on elintärkeää, sillä alasajon vaikutukset ulottuvat koko kotimaiselle kentälle.

Mitä pyydämme

Allekirjoittaneet vaativat puvuston, rekvisiitan ja lavastevarastojen esineistön hävittämisen lopettamista välittömästi ja siihen saakka, kunnes kokoelmien seuraava mahdollinen sijoituspaikka ja vuokraustoiminnan jatkumisen edellytykset on huolellisesti selvitetty.

Toivomme myös, että kokoelman tulevaisuudesta käydään avointa vuoropuhelua alan ammattilaisten, tuotantoyhtiöiden ja ammattiliittojen kanssa.

Ratkaisuja on haettava aktiivisesti myös Yleisradion ulkopuolelta, jos sillä ei ole edellytyksiä toiminnan jatkamiseksi.

Allekirjoittaneet järjestöt

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Teme jäsenyhdistyksineen, jaostoineen ja kiltoineen: Elokuvakoneenhoitajien yhdistys EKH Elokuvan ja median ammattilaiset ELMA Lavastus- ja pukusuunnittelijat LP Suomen tanssi- ja sirkustaiteilijat STST Suomen teatteriohjaajat ja dramaturgit STOD Suomen valo-, ääni- ja videosuunnittelijat SVÄV Teatterialan Ammattilaiset TAM TAM:n Tarpeistokilta

Avate Audiovisuaalisen alan tekijät ry

Circus & Dance Finland

Näyttelijäliitto – Skådespelarförbundet ry

Suomen elokuvaohjaajaliitto SELO ry

Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat – Finlands Dramatiker och Manusförfattare ry

Suomen Teatterit ry STEFI

Allekirjoittaneet yksityishenkilöt (110 hlöä): lista liitteenä.