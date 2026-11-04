Keski-Suomen hyvinvointialue on yhteensovittanut toimintaa ja taloutta sekä vahvistanut yhdenvertaisuutta

Lisäksi asiantuntija-arviossa todetaan, että palvelujen yhdenvertaisuutta on vahvistettu ja kehitys vastaa valtakunnallisia tavoitteita siitä, että palvelujen tulee määräytyä yksilöllisen tarpeen eikä asuinpaikan perusteella. Työtä yhdenvertaisuuden eteen on kuitenkin edelleen tehtävänä ja haasteita esimerkiksi erilaisten määräaikojen toteutumisessa esiintyy.

Arvion tiedot kuvaavat pääosin vuotta 2025 ja vuoden 2026 ensimmäistä vuosipuoliskoa.

Strategiajohtaja Anu Pihl toteaa asiantuntija-arvion nostavan esiin samoja ja keskeisimpiä asioita, joita hyvinvointialue on jo omissa analyyseissään, arviointimenettelyssä ja esimerkiksi neljännesvuosikatsauksissa tuonut esiin.

– Varsinaisesti uutta tietoa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta ei arvioinnissa löydy. Asiantuntija-arvio on kuitenkin hyvä läpileikkaus hyvinvointialueen toimintaan ja talouteen ja vahvistaa omaa arviotamme. THL:n arvio tunnistaa jo tehtyä parannuksia, mutta emme ole vielä valmiita. Jatkamme hoidon jatkuvuuden, yhdenvertaisuuden ja palveluketjujen kehittämistä edelleen, Pihl summaa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen kustannukset ovat vuonna 2025 lähentyneet maan keskiarvoa. Tarvevakioitujen kustannusten osalta viime vuonna kustannukset ovat olleet maan keskitasossa lähes kaikissa palveluissa. Lähinnä perusterveydenhuollon kustannukset ovat olleet hieman maan keskimääräisiä nettokäyttökustannuksia suurempia, mitä selittää osaltaan se, että alueellisen osastotoiminnan kustannukset ovat olleet selkeästi suuremmat kuin maassa keskimäärin.

– Hyvinvointialueella on tehty painopisteen siirtämistä ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin sekä raskaan palvelurakenteen keventämistä. Tämä näkyy myös kustannusrakenteessa. Viime joulukuussa päätetty palveluverkkoratkaisu tulee näkymään puolestaan tämän vuoden kuluissa esimerkiksi alueellisen osastotoiminnan osalta, Pihl kertoo.

– Samalla tämäkin arviointi tuo esille sen, että rahoitus ei kohtele hyvinvointialueita yhdenvertaisesti. Arvioinninkin mukaan Keski-Suomessa sairastavuus on hivenen maan keskiarvoa suurempaa, mutta rahoitus on tunnetusti hieman keskiarvoa pienempi. Tämä luonnollisesti haastaa hyvinvointialuettamme palvelujen järjestämisessä ja asukkaiden tarpeita vastaavien palvelujen riittävyyden varmistamisessa, Pihl lisää.

Hoidon jatkuvuutta vahvistetaan omahoitaja ja -lääkäri -mallilla

THL:n asiantuntija-arviointi nostaa esille omalääkäri–omahoitajamallin laajentamisen koko hyvinvointialueelle ja sen, että hyvinvointialueella on yhdistetty digitaalisen sote-keskuksen toimintaa avovastaanottoihin. Näillä toimilla tavoitellaan yhtenäisempää hoitoa ja sitä, että erityisesti useita pitkäaikaissairauksia sairastavan asiakkaan hoitosuhde jatkuisi tuttujen ammattilaisten kanssa, mikä vastaa THL:n havaitsemiin hoidon jatkuvuuden puutteisiin ja alueellisiin eroihin.

Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy on parantunut selvästi. Tavoitteena on, että hoitotakuun ylittävät jonot saadaan purettua tämän vuoden aikana.

Hyvinvointialue on yhtenäistänyt ja vahvistanut perustason mielenterveys- ja riippuvuuspalveluja. Perustason käynnit ovat lisääntyneet ja erikoissairaanhoidon lähetteet vähentyneet. Ensilinja on turvannut nopeaa hoitoon pääsyä, ja päihdepalvelujen kasvaneeseen kysyntään on vastattu avohoidolla. Psykiatriaa on vahvistettu uudella akuuttiosastolla.

Terveydenhuoltoa koskien THL suosittelee arvioinnissaan, että Keski-Suomen hyvinvointialue varmistaa alueellisesti kattavan kotisairaalatoiminnan alueellisen vuodeosastokapasiteetin vähentyessä.

– Keski-Suomessa on toiminut palliatiivinen kotisairaala jo vuosia ja tavoitteena on varmistaa koko hyvinvointialueella laadukas palliatiivinen – ja saattohoito kotisairaalaverkoston turvin sekä ensihoidon ja kotisairaalan yhteistyönä myös akuuttihoidon tarpeen arvio. Alueellinen sairaansijamäärä on riittävä, etenkin kun ikääntyneiden jatkohoitopolku saadaan varmistettua, Pihl kertoo.

Lapset ja perheet saavat vahvempaa tukea avohuollossa

Arvioinnin mukaan Keski-Suomen hyvinvointialue on lisännyt lasten ja perheiden kotiin vietäviä palveluja, perhehoitoa ja jälkihuollon omaa tuotantoa. Sijoitettujen lasten määrä on vähentynyt merkittävästi, kun myös haastaviin tilanteisiin pystyttiin vastaamaan avohuollon tuella. Neuvola- ja kouluterveydenhuollon määräaikaistarkastusten toteutuminen parani ja koulupsykologien mitoitus toteutui. Lastensuojelun palvelutarve on silti suuri ja palvelutarpeen arviointien määräajoissa oli viiveitä.

Sosiaalipalveluissa on yhtenäistetty myöntämisperusteita, asiakasohjausta ja toimintamalleja. Vammaispalveluissa uudistetaan palvelujen myöntämisen prosessia ja vahvistetaan omaa tuotantoa.

Ikääntyneiden palveluissa kotihoidon saatavuus oli tammi–kesäkuussa 2026 hyvä, ja vuoden 2025 tietojen perusteella asiakkaan palvelutunnit toteutuivat vähintään asiakassuunnitelman mukaisesti 76 prosentissa toimintayksiköistä, kun koko maassa osuus oli 52 prosenttia. Etähoivaa hyödynnettiin maan keskitasoa enemmän, mutta siinä oli edelleen huomattavia alueellisia eroja. Asumispalveluissa asiakkaita on jonottanut palvelua yli kolmen kuukauden määräajan.

Sosiaalipalveluja koskien THL suosittelee työikäisten sosiaalipalvelujen riittävyyden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen varmistamista. Palvelutarpeen kasvu samaan aikaan kustannusten laskun kanssa edellyttää erityistä huomiota siihen, saavatko asiakkaat tarvitsemansa tuen.

– Aikuisten sosiaalityössä palvelurakenteita on uudistettu sekä lisätty asiakasohjausta, neuvontaa ja digitaalisia palveluja ja nämä ovat edistäneet kustannusvaikuttavuutta. Toimeentulotuen lakisääteisissä käsittelyajoissa on myös pysytty, Pihl kertoo.

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https://thl.fi/-/hyvinvointialueiden-erot-syvenevat-osalla-taloudellinen-liikkumavara-heikkenee-merkittavasti

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Keski-Suomen hyvinvointialueella : Alueellinen asiantuntija-arvio, syksy 2026

https://www.julkari.fi/items/f714d32d-55f6-4c53-8ad3-27d7da1b47dd