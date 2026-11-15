Vuoden Nuori Rakennusmestari 2026 on Minja Leppänen Kirkkonummelta
15.11.2026 14:31:35 EET | Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry | Tiedote
Nopeasti urallaan työnjohtotehtäviin edennyt Minja Leppänen näyttää rakennusalalla esimerkkiä oman osaamisen jatkuvasta kehittämisestä ja yhteistyö- ja johtamistaitojen merkityksestä työelämässä.
RKL valitsi Helsingin yhdistyksen Minja Leppäsen Vuoden Nuoreksi Rakennusmestariksi Kotkan liittokokouksessa. Palkintoraadin mielestä hän edustaa esimerkillisesti nuorta rakennusalan ammattilaista, joka yhdistää käytännön työkokemuksen, jatkuvan kouluttautumisen, opiskelija-aktiivisuuden sekä erinomaiset yhteistyö- ja johtamistaidot.
Leppäsellä on talotekniikan perustutkinto ja rakennusmestarin tutkinto LVI-tekniikasta. Parhaillaan hän opiskelee talotekniikan insinööriksi Metropolian Ammattikorkeakoulussa.
Valintaraati kuvaa, että työelämässä Leppänen on edennyt nopeasti asentajatehtävistä työnjohtovastuuseen LVI-alan vaativissa kohteissa ja osoittanut kykyä johtaa sekä omaa henkilöstöä että yhteistyöverkostoja. Erityisenä näyttönä hänen esihenkilö- ja yhteistyötaidoistaan on hänen tiimilleen myönnetty Vuoden tiimi -tunnustus.
”Minulla on ollut vähän epätavallisempi urapolku. Moni opiskelukaverini meni töihin suurille työmaille ja rakentamaan esimerkiksi kerrostaloja”, Leppänen kertoo.
Lisää innostusta rakennusalalle
Kiinteistöhuolto ja LVI-ala ovat Leppäsen mukaan kiinnostavia vaihtoehtoja rakennusalan osaajille.
”Moni ei tiedä miten monipuolista tämä työ on. Esimerkiksi viestinnällä ja asiakaspalvelulla on valtava merkitys, on työn alla sitten hananvaihto tai linjasaneeraus.”
Leppäsellä on ollut aktiivinen rooli myös Metropolian opiskelijayhteisössä, jossa hän on edistänyt opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, tukenut uusien opiskelijoiden opintoihin kiinnittymistä ja vahvistanut alan vetovoimaa.
Leppänen kuvaa itseään innostuvaksi kehittäjäksi. Innostusta hän toivoo alalle muutenkin lisää.
”Rakennusala kaipaisi lisää kehitysmyönteisyyttä – että innostuttaisiin kokeilemaan uusia juttuja.”
Vuoden Nuori Rakennusmestari/-insinööri -palkintoa on jaettu vuodesta 2010. Palkintoraatiin kuului RKL:n edustajien lisäksi edustajat Rakennusmestarien Säätiöstä, Ympäristöministeriöstä, RIA:sta, RIL:istä ja SAFA:sta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Diana RåmanToimitusjohtaja, Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ryPuh:+358 40 849 9463diana.raman@rkl.fi
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Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL eli RKL
Yli 120-vuotias rakennusasiantuntijoiden valtakunnallinen ammatillisaatteellinen järjestö, johon kuuluu noin 8000 jäsentä.
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