Ulosottovelallisten määrä jatkaa kasvuaan – kulutusluottoja ja laskusaatavia peritään aiempaa enemmän

Luonnollisia henkilöitä eli yksityisiä kansalaisia oli ulosotossa syyskuun lopussa noin 520 000, missä on kasvua viime vuodesta hieman yli neljä prosenttia. Oikeushenkilöiden, eli yritysten ja yhteisöjen, määrä oli yhteensä 50 000 ja määrä kasvoi hieman yli kolme prosenttia.

– Tilastot kertovat, että yhä useampi ihminen ja yritys on vuoden aikana ollut ulosoton asiakkaana. Maksuvaikeuksien taustalla on monenlaisia tilanteita, eikä tilastoista voi suoraan päätellä yhtä yksittäistä syytä kehitykselle, toteaa valtakunnanvouti Veikko Minkkinen.

Ennusteen mukaan ulosottoon tulee vireille tämän vuoden loppuun mennessä yli 2,8 miljoonaa ulosottoasiaa ja asioita käsitellään yhteensä lähes kolme miljoonaa. Asiamäärien kasvu on ollut kuluvana vuonna velallismäärän kasvua maltillisempaa.

Yksityiset velat muodostavat suuren osan perittävistä saatavista

Vuonna 2026 ulosoton perintätuloksen ennakoidaan olevan 1,37 miljardia euroa. Tästä määrästä muiden yksityisoikeudellisten asioiden osuus näyttää kasvavan ennätyslukemiin. Syyskuun loppuun mennessä muista yksityisoikeudellisista perintä- ja toimenpideasioista oli jo kertynyt 687,9 miljoonaa euroa eli 64,4 prosenttia sen hetkisestä perintätuloksesta.

Yksityisoikeudellisten velkojen, joihin kuuluvat esimerkiksi pankkilainat, kulutusluotot, maksamattomat puhelinlaskut ja vuokrarästit, osuus ulosotossa perittävistä saatavista on ollut kasvussa viime vuosina.

Esimerkiksi osamaksusopimuksiin ja erilaisiin jatkuviin palvelusopimuksiin liittyviä saatavia peritään ulosotossa aiempaa enemmän.

– Kun menoja kertyy useista eri lähteistä, oman talouden kokonaisuuden hallinta voi vaikeutua. Jos tulot samalla pienenevät tai elämäntilanne muuttuu, maksamatta jääneet laskut voivat päätyä nopeasti ulosottoon. Siksi on tärkeää hakea apua velkaongelmiin ajoissa ja etsiä ratkaisuja talouden vaikeuksiin ennen kuin ne pitkittyvät, valtakunnanvouti sanoo.

Ulosottomyyntien ja häätöjen määrät korkealla tasolla

Ulosottomyyntien määrä kasvoi kuluvana vuonna, samoin kuin niistä velkojille tilitetyt saatavat. Toteutuneita ulosottomyyntejä oli syyskuun loppuun mennessä noin 3 500, mikä on lähes 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Toteutuneista myynneistä tilitettiin velkojille yli 121,2 miljoonaa euroa eli 21,6 prosenttia enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Vuodelle 2026 ennustetaan noin 4 500 myyntiä.

Syyskuun loppuun mennessä oli toimitettu hieman yli 3 700 häätöä, mikä on 3,4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Vireille tulleita häätöasioita oli 7 152, yli kuusi prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana. Koko vuodelle ennustetaan lähes 9 800:aa vireille tullutta häätöasiaa ja yli 5 200:aa toimitettua häätöä.

Ulosottolaitos kertoo myöhemmin marraskuussa häätöjen ennaltaehkäisyä koskevasta kokeilusta, jossa on kokeilupaikkakunnilla nähty myös myönteisiä kehitystä.