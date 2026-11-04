Keski-Suomen hyvinvointialue on yhteensovittanut toimintaa ja taloutta sekä vahvistanut yhdenvertaisuutta 4.11.2026 14:38:16 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut vuosittaisen asiantuntija-arvionsa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Asiantuntija-arvion johtopäätöksissä tunnistetaan hyvinvointialueen talouden myönteinen kehitys, vaikka pitkän aikavälin haasteet talouden ja toiminnan yhteensovittamiseksi ovat merkittäviä.