Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

4.11.2026 16:16:11 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 04.11.2026

Liikennevälinepalo: Keskisuuri. Muurame. 

Muuramessa Vanhalla nelostiellä pyöräalustainen kaivinkone syttyi palamaan kesken ajon noin klo 15:35. Pelastuslaitos sammutti palon. Tilanne aiheuttaa liikennehaittaa arviolta klo 1630 saakka. 

Kohteessa toimi neljä pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja. 

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