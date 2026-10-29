Prisman kalsaridata kertoo, koska pojista kasvaa miehiä
5.11.2026 07:42:00 EET | SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | Tiedote
Isänpäivän lähestyessä Prisman myyntidata tarjoaa kurkistuksen suomalaismiesten kalsareihin. Missä iässä pitkien kalsareiden kysyntä pomppaa? Mitä kalsaridata kertoo talven tulosta ja kuka miesten kalsarit oikeasti ostaa?
Kalsari-iän kriisi muuttaa kulutuskäyttäytymistä
Moni suomalaismies vannoo, ettei koskaan ala käyttämään pitkiä kalsareita. Prisman myyntidatan mukaan pitkien kalsareiden kysyntä kuitenkin kasvaa iän mukana.
Yli 55-vuotiaissa kysyntä hyppää selvästi ja peräti 40 % kaikkien pitkien kalsareiden kysynnästä kohdistuu yli 65-vuotiaisiin.
– Kalsari-iän kriisi on selvitetty, kun huomaa, ettei miehisyyttä tarvitse enää todistaa palelemalla, Prisman pukeutumisen myyntipäällikkö Camilla Rosenqvist kertoo.
Kalsarihankinnoissa näkyy iän lisäksi elämäntilanne. Nuorten pientalouksista sinkut ostavat yli kaksi kertaa enemmän kalsareita kuin parisuhteessa olevat.
Lapsitalouksissa puolestaan jälkikasvun ikä on yhteydessä ostamiseen. Mitä vanhempia lapset ovat, sitä enemmän isä ostaa kalsareita.
Kalsaridata kertoo talven tulosta
Talven vaiheista kertoo sääennusteiden ohella myös suomalaismiesten alusvaatevalinnat. Yleensä kalsarivarautuminen alkaa jo syyskuussa. Lokakuun aikana kysyntä on jo vilkasta, mutta suurinta kalsarikysyntä on myyntidatan mukaan marras-tammikuussa.
– Suomalaismiehen on joka talviaamu tehtävä valinta kahden pahan välillä. Hikoillako sisällä vai palella ulkona. Tähän dilemmaan tarjoamme ratkaisuja Prisman miestenvaateosastolla, Rosenqvist nauraa.
Isien suosikkilahja löytyy alusvaateosastolta
Kalsaridata vahvistaa sen, mitä moni epäilee. Miehet eivät osta kalsareitaan itse, vaan saavat ne lahjana. Prisman myyntidatan mukaan naiset ovat miesten kalsareiden suurin ostajaryhmä ja 45–54-vuotiaat naiset ostavat enemmän miesten kalsareita kuin samanikäiset miehet itse.
Lähes kolmasosa kalsareiden kysynnästä ajoittuu marras-joulukuuhun isänpäivän ja joulun tienoille. Isänpäivälahjana käytännöllinen vaatekappale on lämmin välittämisen osoitus. Kalsarilahja on tapa pitää huolta siitä, joka pitää huolta muista.
– Kaikki sankarit eivät pukeudu viittaan. Joskus riittää pitkät kalsarit ja lupaus viedä lapset pulkkamäkeen, Rosenqvist päättää.
Kalsarifaktat
- Bokserit ovat suosituin miesten alushousumalli 63 % osuudella.
- Vanhemmilla miehillä lyhyempi brief-malli on suositumpi kuin nuorilla. Alle 34-vuotiaista briefejä käyttää vain 3 %. Yli 55-vuotiailla miehillä kysynnän osuus on jo yli 15 %.
- Yli puolet luottaa kokomustiin alushousuihin. Seuraavaksi suosituimmat ovat tummansiniset ja harmaat. Tänä syksynä myös trendivärit kuten eri punaiset ovat kasvattaneet suosiota.
- Marras–joulukuussa kertyy 28,4 % koko vuoden kalsareiden kysynnästä
Lähteet: Prisman myyntidata 30.10.2025-30.10.2026
Lisätietoja:
Camilla Rosenvqvist, myyntipäällikkö, SOK
camilla.rosenqvist@sok.fi
050 3890553
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
SOK:n viestintä
SOK:n viestintä tarjoaa median edustajille ajankohtaista tietoa S-ryhmästä. Viestintämme palvelee mediaa arkisin klo 9–16.
SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
S-ryhmä on suomalaisten kotitalouksien omistama kaupparyhmä. S-ryhmän muodostavat 19 alueosuuskauppaa, SOK sekä niiden tytäryhtiöt.
Tarjoamme arjen palveluita päivittäis- ja käyttötavarakaupassa, hotelleissa ja ravintoloissa, tavarataloissa, liikennemyymälöissä sekä oman pankkimme kautta.
Olemme suurin yksityinen työllistäjä Suomessa – meitä s-ryhmäläisiä on yli 40 000. Toimimme tinkimättömästi yhdenvertaisuutta edistäen sekä luonnonvaroja kunnioittaen, ja olemme Suomen suurin kotimaisen ja lähiruoan myyjä.
Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 15,4 miljardia euroa. Verojalanjälkemme on noin kaksi miljardia euroa, ja 2020-luvulla olemme investoineet vuosittain Suomeen noin 700 miljoonaa euroa.
#parempipaikkaelää
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SOK - Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta
Sokos uudistuu – uusi tavaratalo ja kauneuden pilottimyymälä aukeavat syksyllä29.10.2026 08:37:47 EET | Tiedote
Sokos uudistaa tavaratalokauppaa yhdistämällä elämykselliset myymälät, asiantuntevan palvelun ja osuvan myymälävalikoiman, jota verkkokaupan valikoima täydentää. Syksyn uudet avaukset tarjoavat inspiraatiota ja uusia tapoja oman tyylin löytämiseen.
SOK ja Maanvaalija yhteistyöhön: hiilensidonnasta uusi kotimainen keino liikenteen päästöjen vähentämiseen26.10.2026 08:00:00 EET | Tiedote
SOK ja Maanvaalija Oy ovat sopineet pitkäaikaisesta, vuosikymmeniin tähtäävästä yhteistyöstä, jonka tavoitteena on lisätä hiilensidontaa Suomessa ja tuoda maan- ja metsänomistajat mukaan liikenteen päästövähennystyöhön. Ensimmäisiä yhteistyössä tuotettuja päästövähennyksiä on tarkoitus hyödyntää aikaisintaan vuonna 2027.
S-ryhmän ja K-ryhmän yhteispilotti sai myönteisen vastaanoton: "Hyvä vaihtoehto kertakäyttöpakkauksille"21.10.2026 08:33:00 EEST | Tiedote
Keväällä 2026 toteutettu Kiertis-pilotti osoitti, että uudelleenkäytettävien noutoruokapakkausten palautusjärjestelmä on toteutettavissa ruokakaupoissa. Rasiat palautuivat asiakkailta keskimäärin seitsemässä vuorokaudessa, ja jopa 91 prosenttia pesun läpäisseistä rasioista hyväksyttiin uudelleenkäyttöön. Kokeilulla S-ryhmä ja K-ryhmä sekä yhdeksän muuta siihen osallistunutta yritystä etsivät uudenlaisia keinoja vähentää kertakäyttöpakkausten määrää.
Neljässadas ABC-latausasema avattiin – verkosto laajenee nyt erityisesti suurteholataukseen13.10.2026 08:00:00 EEST | Tiedote
S-ryhmän valtakunnallisen sähköautojen latausverkoston ABC-latauksen neljässadas asema avattiin ABC Petikkoon Vantaalle 1.10. Latauspisteitä Suomen suurimmassa suurteholatausverkostossa on jo lähes 3 000, ja niiden avulla ajetaan kuukausittain noin 50 miljoonaa kilometriä. Verkosto jatkaa voimakasta kehittymistään myös tulevina vuosina.
S-ryhmän tammi–syyskuun myynti kasvoi edellisvuodesta12.10.2026 08:01:00 EEST | Tiedote
S-ryhmään kuuluvien alueosuuskauppojen, SOK:n ja niiden tytäryhtiöiden veroton vähittäismyynti tammi–syyskuussa 2026 oli noin 11,2 miljardia euroa. Myynti kasvoi edellisvuodesta 4,2 prosenttia. Vahvinta kehitys oli liikennekaupassa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme