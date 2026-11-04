Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
4.11.2026 19:25:30 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 04.11.2026
Kooste kuluneen 12 tunnin aikana tapahtuneista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella
18:54 automaattinen palohälytys, Jämsänkoski.
Erheellinen hälytys. Ei paloa.
16:47 tieliikenneonnettomuus, Kuopiontie, Laukaa.
Kahden henkilöauton peräänajo. Pelastuslaitos ohjasi liikennettä noin tunnin ajan. Onnettomuudessa oli osallisena kolme henkilöä. Henkilöt toimitettiin ensihoidon tarkastettavaksi.
16:01 tieliikenneonnettomuus, Tikkakoskentie, Jyväskylä.
Kyseessä oli henkilöauton ja mönkijän onnettomuus Tikkakoskentien liikenneympyrässä. Osallisena oli kaksi henkilöä. Henkilöt toimitettiin ensihoidon tarkastettavaksi.
15:35 liikennevälinepalo, Muurame.
Muuramessa Vanhalla nelostiellä pyöräalustainen kaivinkone syttyi palamaan kesken ajon noin klo 15:35. Pelastuslaitos sammutti palon.
15:35 tarkastustehtävä, Jyväskylä.
Palovaroitin hälytti erheellisesti tyhjässä asuinhuoneistossa. Ei paloa.
13:53 avunantotehtävä, Petäjävesi.
Petäjävedellä karkasi noin 40 lehmää. Karanneita lehmiä etsittiin pelastuslaitoksen dronekaluston avulla.
11:20 tarkastustehtävä, Keuruu.
Palovaroitinjärjestelmä hälytti Keuruun Haapamäellä. Ei paloa.
08:36 liikennevälinepalo, Jyväskylä.
Kohteessa linja-auto oli osunut rakennukseen, jonka johdosta linja-auton katolla sijainnut ilmastointilaitteen putki oli hajonnut. Hajonnut putki aiheutti höyryn muodostusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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