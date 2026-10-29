Alkon Puolangan myymälä muuttaa uuteen sijaintiin joulukauden kynnyksellä
5.11.2026 07:52:20 EET | Alko Oy | Tiedote
Puolangan Alko muuttaa K-Marketin yhteyteen ja myymälä päästään avaamaan juuri joulusesongin alla. Uuden myymälän valikoimaa rakennetaan asiakkaiden toiveiden pohjalta.
Puolangan Alko muuttaa K-Market Paprikan yhteyteen. Nykyinen myymälä palvelee tiistaihin 24. marraskuuta klo 17 saakka, ja uuden myymälän ovet avautuvat torstaina 26. marraskuuta klo 10.
”Uusi sijainti tekee asioinnista sujuvaa, kun ruokakaupan ja Alkon palvelut löytyvät jatkossa saman katon alta. On hienoa päästä avaamaan uusi myymälä juuri joulukauden kynnyksellä”, kertoo myymälän palvelupäällikkö Erja Kekkonen.
”Marras-joulukuu on meillä vuoden vilkkainta aikaa loppuvuoden juhlakauden merkeissä, ja tutut myyjämme pääsevät antamaan uusissa tiloissa asiakkaille juomasuositukset pikkujouluihin, joulupöytään ja muihin kohtaamisiin."
Myymälän aukioloajat säilyvät uudessa myymälässä ennallaan: Puolangalla palvellaan tiistaista torstaihin klo 12–17, perjantaisin klo 10–18 ja lauantaisin klo 10–15. Sunnuntaisin ja maanantaisin myymälä on suljettu.
Uuden myymälän valikoimaan satsataan erityisen paljon.
”Rakennamme juuri Puolangan asiakkaille sopivan valikoiman ja huomioimme siinä asiakkaidemme mieltymyksien lisäksi juhlapyhät ja juoma-alan trendit”, Kekkonen sanoo.
Glögikausi on kuumimmillaan – klassikot ja uutuudet saman katon alta
Alkon glögikimarasta löytyy vaihtoehto joka makuun. Valikoimassa on niin rakastettuja klassikoita kuin uusia, rohkeitakin makuyhdistelmiä.
”Meillä Puolangan myymälässä on 12 erilaista glögiä, joista kaksi on alkoholittomia. Valikoima kattaa niin perinteisimmät suomalaisille tutut klassikkoglögit, vähemmän makeat glühwein-hehkuviinit kuin jälkiruokien makumaailmasta ammentavat fantasiaglögit. Mukana on myös uutuuksia. Ja koko Alkon yli 30 glögin valikoima on tilattavissa ilman toimitusmaksua Puolangan myymälään”, Kekkonen vinkkaa.
Glögiä nautitaan myös kylmänä ja drinkkien ainesosana.
”Näin pikkujoulusesongin kynnyksellä glögi-kuohuviinidrinkit nostavat varmasti suosiotaan. Vinkkejä valintaan ja tarjoiluun kannattaa ehdottomasti kysyä meidän asiantuntevalta henkilöstöltämme.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Alkon mediapuhelin 020 711 5123 (arkisin klo 8–16), viestinta@alko.fi
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Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
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