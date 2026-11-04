HSL kerää liikennevälineiden väritysselvitykseen näkemyksiä sekä asukkailta että asiantuntijoilta
5.11.2026 08:55:14 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL on käynnistänyt selvityksen HSL:n tilaajavärityksen toteutuksesta eri liikennevälineissä. Mahdolliset linjaukset kaluston väreihin pitää tehdä pian, sillä käynnissä on huomattavia kalustohankintoja, jotka vaikuttavat kaupunkikuvaan vuosikymmeniksi eteenpäin. Selvityksen käynnistämistä puolsi myös Helsingin kaupungin valtuustoaloite keskustan pikaraitiovaunujen väritysuudistuksen perumisesta.
HSL:n nykyinen kalustoilme perustuu eri liikennemuotojen tunnusväreihin: raitiovaunujen vihreään, pikaratikan turkoosiin, junien violettiin, metron oranssiin, bussien siniseen ja runkolinjabussien oranssiin sekä kaarevaan valkoiseen linjaan osana liikennevälineiden väritystä. Nykyisestä värityksestä päätettiin HSL:ää perustettaessa vuonna 2010. HSL:n hallitus päättää mahdollisista muutoksista nykyisiin liikennevälineiden väreihin ja ilmeeseen tammikuussa 2027.
Käynnissä olevat huomattavat kalustohankinnat edellyttävät selkeää näkemystä kalustoilmeestä vuosikymmeniksi eteenpäin. Uudelleenarviointiin vaikuttaa myös se, että kantaratikat ja pikaratikat kulkevat tulevaisuudessa samoilla rataosuuksilla keskustassa. Tarkastelua puoltaa myös Helsingin kaupungin luottamushenkilöiden valtuustoaloite, jossa esitetään raitiovaunujen värin palauttamista kokonaisuudessaan keltavihreäksi. Selvitys tehdään yhdessä brändi- ja designtoimisto Bondin kanssa.
HSL arvioi liikennekaluston värityksen vaikutusta tunnistettavuuden, liikenneturvallisuuden, saavutettavuuden ja kaupunkikuvan näkökulmasta sekä myös mahdollisten muutosten taloudellisia vaikutuksia. Selvitys kattaa kaikki liikennevälineet ja ohjaa päätöksiä kaluston väreistä vuosikymmeniksi eteenpäin.
– Värit ja ilme ovat osa joukkoliikenteen identiteettiä ja brändiä. Helsingissä keltavihreällä ratikalla ja oranssilla metrolla on pitkä historia. Samalla koko kaluston ratikoista lähijuniin pitää olla yhtenäisesti tunnistettava kaikissa jäsenkunnissa Helsingistä Keravalle, sanoo HSL:n brändi- ja markkinointipäällikkö Anu Koskinen.
Liikennevälineiden pitää olla myös matkustajille tunnistettavia, helposti erottuvia ja helppokäyttöisiä.
Selvitys kerää yhteen asiantuntijoiden ja asiakkaiden näkemykset
Lähtötietojen perusteella selvitykseen on valittu kaksi vaihtoehtoista värityslinjaa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa kantakaupungin raitiovaunut ja pikaraitiovaunut säilyttävät nykyiset, toisistaan poikkeavat värityksensä vihreäkeltaisen ja turkoosivalkoisen. Toinen vaihtoehto on, että ratikoiden väritys yhtenäistetään kauttaaltaan vihreäkeltaiseksi.
Asiakkaat pääsevät arvioimaan kahta vaihtoehtoa verkkokyselyssä. Kysely lähetetään rajatulle joukolle HSL:n asiakkaita. Tavoite on, että vastaajissa on edustajia kaikista HSL:n jäsenkunnista. Lisäksi vaihtoehtoja punnitaan erikseen järjestettävässä asiantuntijatapaamisessa. Tapaamiseen osallistuu kattava kokoonpano muotoilun, kaupunkikuvan ja saavutettavuuden asiantuntijoita.
– Kulkuneuvojen värit ovat maailmalla tärkeä osa kaupunkien ilmettä, tätä on syytä meilläkin vaalia. Nyt on hyvä hetki tarkastella kokonaisuutta ja tehdä aikaa kestäviä päätöksiä värityksestä, ennen kuin suuret kalustoinvestoinnit alkavat. Näemme, että kokonaisuudessa tulisi painottua selkeys asiakkaille, toteutuksen yksinkertaisuus sekä pitkäjänteinen pääkaupunkiseudun identiteetin rakentaminen, sanoo Arttu Salovaara Bondilta.
Toteutustapa vaikuttaa kustannuksiin ja aikatauluun
Jos olemassa olevan kaluston väreihin tehdään muutoksia, siitä syntyy kustannuksia riippuen muutosten aikataulusta. Jos pelkästään raitiovaunujen väritys yhtenäistetään, se maksaa arviolta 1,2M€, joka tarkoittaisi viiden vuoden poistoajalla noin 237 000 euron kustannusta vuodessa. Jos muutokset toteutetaan kaluston normaalien huoltojen ja uusimisen yhteydessä, muutoksesta ei synny lisäkustannuksia, mutta koko kaluston ilmeen muuttaminen kestäisi jopa 20 vuotta.
Jos myös bussien ja junien ilmeestä poistetaan kaareva valkoinen muotoilu, tämän muutoksen kertakustannus olisi huomattavasti korkeampi. Jos bussien ja junien muutos tapahtuisi normaalien huoltojen yhteydessä, muutoksesta ei synny lisäkustannuksia.
– Selvityksen tehtävänä on tuottaa päätöksentekijöille realistinen arvio siitä, mitä nopea muutos maksaisi ja millä aikataululla muutos voitaisiin toteuttaa osana kaluston normaalia elinkaarta, Koskinen sanoo.
HSL:n hallitus päättää linjauksista tammikuussa
Selvitystyön jälkeen asiakas- ja asiantuntijanäkemykset, suunnittelutyön tulokset sekä kustannusarviot kootaan yhteen ja tulokset käsitellään loppuvuoden aikana Joukkoliikenteen seurantaryhmässä, HSL:n hallituksen iltakoulussa, omistajakuntien kanssa sekä Helsingin kaupungin valtuustoryhmien tapaamisissa. HSL:n hallitus päättää mahdollisista kaluston väritystä koskevista linjauksista tammikuussa 2027.
– Selvitystyö ei vielä merkitse päätöstä värien muuttamisesta. Sen tarkoituksena on antaa päätöksenteon pohjaksi kokonaiskuva vaihtoehdoista, asiakkaiden ja asiantuntijoiden näkemyksistä, kustannuksista sekä muutosten realistisesta toteutusaikataulusta, Koskinen painottaa.
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Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 956 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
Yhteystietoja medialle: www.hsl.fi/viestinta
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