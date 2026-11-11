Halu auttaa nuoria palkittiin – Järvenpään Lähiapteekki valittiin Vuoden opetusapteekiksi

Vuoden opetusapteekki 2026 on Järvenpään Lähiapteekki. Valinta perustui tänä vuonna Helsingin yliopiston farmasian opiskelijoiden palautteisiin.

Opiskelijat antoivat Järvenpään Lähiapteekille kiittävät arviot harjoittelun toteuttamisen kaikista osa-alueista. Arviot annettiin sekä numeerisesti että sanallisesti.

Apteekkari Teemu Kivijärvi sanoo, että tunnustus lämmittää sydäntä ja tuntuu erityisen mahtavalta siksi, että sen taustalla ovat nimenomaan opiskelijoiden palautteet.

– Se osoittaa, että olemme onnistuneet harjoitteluiden järjestämisessä. Samalla se kannustaa jatkamaan työtä opiskelijoiden eteen, Kivijärvi toteaa.

Jopa 30 harjoittelijaa vuodessa

Kivijärvi sanoo olevansa huolissaan nuorten tämänhetkisestä tilanteesta. Harjoitteluun ja töihin on tällä hetkellä vaikea päästä.

– Siksi haluan osaltani auttaa nuori tässä.

Järvenpää Lähiapteekissa onkin harjoittelijoita lähes jatkuvasti. Farmasian opiskelijoita on tänä vuonna harjoittelussa kaksi keväällä ja kaksi syyslukukaudella. Lisäksi apteekissa suorittaa ensimmäistä harjoittelua yksi ulkomailla farmasian tutkinnon suorittanut ammattilainen.

Farmasiaopiskelijoiden ohella apteekissa harjoittelevat lääketeknikko-opiskelijat, ja harjoittelijoita on myös muun muassa Haaga-Helian ammattikorkeakoulusta. Hiljattain apteekki aloitti yhteistyön myös ammattiopisto Spesian kanssa.

– Kun mukaan lasketan myös TET-harjoittelijat, apteekissa oli viime vuonna yhteensä yli 30 harjoittelijaa, Kivijärvi laskee.

Koko henkilökunta osallistuu ohjaamiseen

Kivijärven mukaan harjoittelujen pyörittäminen vaatii apteekilta aikaa ja resursseja. Hän korostaa, että harjoittelijat eivät ole apteekin kiireapulaisia, vaan heidän tehtäviensä tulee olla harjoittelun kannalta tarkoituksenmukaisia. Samalla työaikaa pitää voida käyttää opiskeluun.

– Meitä auttaa tässä se, että harjoitteluiden järjestämisestä on apteekissa paljon kokemusta ja osaamista. Henkilökunta on rutinoitunut opiskelijoiden ohjaamiseen.

Järvenpään Lähiapteekissa harjoittelijat perehdytetään apteekkityöhön perehdytyssuunnitelman mukaisesti. Lisäksi jokaiselle laaditaan henkilökohtainen viikkosuunnitelma niistä tehtävistä, joihin harjoittelussa paneudutaan. Näin myös apteekin henkilökunta tietää, milloin on kunkin vuoro opastaa harjoittelijaa omalla erityisosaamisalueella, kuten vaikkapa annosjakelussa.

Harjoittelijoista vastaavat proviisorit, mutta käytännössä koko henkilökunta osallistuu heidän ohjaamiseensa ja sparraamiseensa.

Opiskelijat opettavat myös apteekkia

Kivijärven mukaan myös apteekki oppii harjoittelijoilta.

– He tuovat mukanaan uusia tuulia ja toimintatapoja.

Nuoret tuovat usein myös uudenlaista teknologista osaamista ja voivat opastaa apteekkeja esimerkiksi sosiaalisen median mahdollisuuksista.

– Opiskelijat ovat myös uteliaita. Heillä on positiivinen asenne kaikkeen uuteen, ja se kannustaa meitä muitakin olemaan uteliaita ja oppimaan uutta. Samalla he haastavat vanhoja toimintatapoja, kun kysyvät, miksi toimitaan tietyllä tavalla.

Viime aikoina farmasian alan opiskelijoita on puhututtanut hankaluus löytää ensimmäistä harjoittelupaikkaa. Ilmiön taustalla ovat paitsi alan opiskelupaikkojen lisääntyminen, myös apteekkien resurssipula.

– Apteekkialaan kohdistuneet säästöt ovat menneet liian pitkälle. Apteekkien talous on aiempaa huonommassa kunnossa ja tulevaisuus epävarmaa, Kivijärvi sanoo.

Hänen muistuttaa, että apteekit ovat yrityksiä siinä missä muutkin, ja juuri nyt monilla yrityksillä menee huonosti. Silloin resurssit eivät riitä harjoittelijoiden ohjaamiseen.

Järvenpään Lähiapteekissa aiotaan kuitenkin jatkaa harjoittelupaikkojen tarjoamista. Tosin ensi vuoden paikat ovat jo lähes täynnä.

Lisätietoja:

Apteekkari Teemu Kivijärvi, Järvenpään Lähiapteekki, p. 040 594 8433, teemu.kivijarvi@apteekit.net ja yliopisto-opettaja Katja Leiman, Helsingin yliopisto, p. 050 318 0270, sähköposti katja.p.leiman@helsinki.fi