Yli 3,5 miljoonaa kävijää ja 200 näyttelyä – Vapriikki juhlii 30-vuotista taivaltaan

Tampellan alaverstaasta museokeskukseksi

Vapriikki toimii Tampellan entisessä alaverstaassa, jonka vanhimmat osat ovat 1880-luvulta. Suuret tehdashallit rakennettiin 1900-luvun alkupuolella. Vuosikymmenten ajan rakennuksessa tehtiin teollista työtä, kunnes viimeiset sorvit hiljenivät 1990-luvun alussa.

Tampellan teollinen historia oli kuitenkin alkanut jo paljon aiemmin. Vuonna 1844 alueelle perustettiin pieni masuuni. Vuonna 1856 kosken rannalle syntyivät konepaja ja pellavatehdas, jotka yhdistyivät vuonna 1861 Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus Osakeyhtiöksi. Oy Tampella Ab kasvoi monialayritykseksi, joka tuli tunnetuksi muun muassa vetureistaan, turbiineistaan ja pellavatuotteistaan.

Kun teollinen tuotanto väistyi vanhoista rakennuksista, Tampellan alueelle alkoi rakentua uudenlainen kokonaisuus. Vapriikin perustaminen oli osa Tampereen vanhan teollisen keskustan muutosta, jossa historialliset tehdasrakennukset saivat uuden elämän kulttuurin ja museoiden käytössä. Vapriikki oli Suomen ensimmäinen museokeskus, rohkeudessaan poikkeuksellinen uusi innovaatio. Museotoimenjohtaja Toimi Jaatisen johdolla syntyi vetovoimainen konsepti, joka yhdisti Tampereen kaupungin erillisten museoiden toiminnan ja kokoelmat. Näyttelytoiminnan rinnalle rakennettiin museoiden kokoelma-, tutkimus- ja konservointitoimintaa sekä yleisöpalveluja. Tavoitteena oli tarjota saman katon alla monenlaisia tapoja tutustua historiaan, esineisiin, kuviin ja ilmiöihin.

30 vuotta historiaa ja uusia elämyksiä

Kolmen vuosikymmenen aikana Vapriikista on kasvanut yksi Suomen suurimmista museoista. Historiallisissa tehdashalleissa on vuosien varrella nähty lukuisia näyttelyitä ja koettu monenlaisia tapahtumia. Paikallishistoria on edelleen Vapriikin sydän, mutta monet tuntevat museokeskuksen nykyisin etenkin sen kansainvälisestä näyttely-yhteistyöstään, jonka tuloksena Tampereella on nähty sellaisia museohelmiä kuin Terrakotta-armeija ja Kiinan keisarien aarteet, Songlines – Australian seitsemän sisarta ja Olipa kerran, tarina satujen synnystä.

Rakennuksen teollinen historia on yhä vahvasti läsnä. Se näkyy Vapriikin tiiliseinissä ja avarissa tehdashalleissa, jotka ovat saaneet uuden elämän museokeskuksena. Myös Vapriikki itse on muuttunut vuosikymmenten aikana. Museokeskuksen tiloja on uudistettu, näyttelytoiminta on laajentunut ja yleisölle on tarjottu yhä uusia tapoja kokea museo. Vapriikin monipuolista toimintaa toteuttaa suuri joukko eri alojen ammattilaisia.

Saman katon alla toimivat Pirkanmaan maakuntamuseo (1998 –), Suomen Jääkiekkomuseo (2001–) ja Postimuseo (2014–). Museokokonaisuutta ovat täydentäneet alusta asti Vapriikin kuva-arkisto, museoravintola ja museokauppa. Museoiden mittavat kokoelmat siirtyivät erilliseen kokoelmakeskukseen, jonka avajaisia juhlittiin vuonna 2013.

Vapriikin 30-vuotisjuhlavuosi on tuonut museokeskukseen monipuolista ohjelmaa ja näyttelyelämyksiä. Vuoden aikana esillä ovat olleet muun muassa Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen ja Mennyt maailma – Tampere 1900-luvun alussa. Vuoden 2027 käynnistää myrkyllisten eläinten merkitystä luonnossa tarkasteleva Myrkkyä!-näyttely, ja keväällä avautuu Pikku Kakkosen 50-vuotisjuhlaa viettävä teemanäyttely rakastetusta lastenohjelmasta.

Lisäksi Vapriikissa nähdään yleisön ikisuosikit, syksyllä uudistunut Suomen pelimuseo, Tampereen luonnontieteellinen museo ja marraskuussa 2027 uudelleen avautuva Kivimuseo.

Rakastetuimpia erikoisnäyttelyitä ovat olleet:

Jalkapallon MM-kisat kautta aikojen 16.4.–1.11.2026

Supersankarit – Antiikista nykypäivään 29.5.2025–18.1.2026

Songlines, Australian seitsemän sisarta 11.10.2024–30.3.2025

Kiven voima 26.4.–4.8.2024

Manserock 9.2.2024–

Olipa kerran, tarina satujen synnystä 28.4.2023–10.3.2024

Apinat – Kädellisten tarina 25.2.–23.10.2022

Ritarit 20.5.–5.12.2021

Ostia – Portti Roomaan 1.11.2019–10.1.2020

Dracula – Vampyyrit Vapriikissa 5.2.–18.8.2019

Tampere 1918 26.1.2018–3.9.2023

Kadonneet kaunottaret 1.12.2017–8.4.2018

Birckala 1017 9.6.2017–17.3.2019

Kielletty kaupunki 21.4.–1.10.2017

Jääkauden jättiläiset 29.1.–14.8.2016

Terrakotta-armeija ja Kiinan keisarien aarteet 14.6.–1.12.2013