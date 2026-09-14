Mental SWAT – pelastustoimen kriisi-interventiomalli – rakennetaan Palopäällystöliiton hankkeena alkuvuodesta 2027

Kansainvälisesti käytössä on useita näyttöön perustuvia tai lupaavia toimintamalleja kriittisille tapahtumille altistuneen ensilinjan auttajien tukemiseksi. Ensilinjan auttajia ovat pelastustoimen, ensihoidon, poliisin ja sosiaalipäivystyksen toimijat. Nykyiset toimintamallit painottuvat kuitenkin joko varhaiseen psykososiaaliseen tukeen ja riskinarviointiin, organisaation resilienssiin tai varsinaiseen traumahoitoon. Mental SWAT -mallissa nämä muodostetaan yhtenäiseksi, ajallisesti määritellyksi palveluketjuksi akuutista altistumisesta varhaiseen psykososiaalisen tuen arvioon, valikoituun intensiiviseen interventioon ja pitkäkestoiseen seurantaan.

– Tärkeää on, että yhteiskunnan kriittiset toimijat pysyvät toimintakykyisinä esimerkiksi suuronnettomuuksissa ja työkykyisinä myös tapahtumien jälkeen. Tässä on kyse yhteiskunnan resilienssin varmistamisesta, tiivistää hankepäällikkö, erityisasiantuntija Saku Sutelainen Palopäällystöliitosta.

Mental SWAT tuodaan nykyisten toimintatapojen rinnalle

Mental SWAT ei poista mitään nykymenetelmiä vaan on uusi lisä ja täydennys – puuttuva palanen nykymekanismeihin.

– Ensilinjan auttajien on tärkeää saada käsiteltyä hyvin kuormittavat ja potentiaalisesti traumatisoivat työtehtävät akuutisti, jotta niiden vaikutukset eivät heijastuisi haitallisesti työ- ja siviilielämään, jolloin niiden korjaaminen on huomattavasti pitkäaikaisempaa, Sutelainen selventää.

Mental SWAT -hanke alkoi Palopäällystöliiton hallinnoimana syyskuun alussa 2026 ja se päättyy lokakuun lopussa 2027. Rahoittajana toimii Palosuojelurahasto. Hankkeen ohjausryhmässä on jäsenet eri ensilinjan auttajaorganisaatioista: pelastustoimi, ensihoitopalvelu, poliisi, Hätäkeskuslaitos, Rajavartiolaitos, Puolustusvoimat ja Pelastuskoulu.

Hankkeen tuotoksena syntyvä Mental SWAT -toiminta kyetään aktivoimaan jo hankeajan puolivälissä 1.3.2027 lähtien. Siihen mennessä on hankkeessa työstetty manuaalit ja koulutettu valmiusryhmä, joka toimii pelastustoimessa valtakunnallisesti.

– Tavoitteena on, että vastaava toiminta tulisi olemaan osa Suomen psykososiaalisen tuen valmiutta kaikille ensilinjan auttajaorganisaatioille, Sutelainen ynnää.

Mental SWAT -toimintojen on tarkoitus vahvistaa hyvin kuormittavaan työtehtävään joutuneiden työkykyä, vähentäen pitkäaikaisia terveyshaittoja ja samalla parantaa sekä työpaikkojen turvallisuutta että kansallista valmiutta ja resilienssiä kohdata kriisejä.