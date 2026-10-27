Suomalaisen Wapicen tekoälyratkaisu voitti kansainvälisen älykaupunkikilpailun Barcelonassa
5.11.2026 12:20:56 EET | Wapice Oy | Tiedote
Wapicen IoT-TICKET-alustaan perustuva Open City Innovation Engine on voittanut World Smart City Awards 2026 -kilpailun Enabling Technologies -sarjan. Kansainväliseen kilpailuun osallistui 533 ehdotusta 68 maasta. Suomalaisyrityksen kehittämä älykaupunkiratkaisu auttaa kaupunkeja muokkaamaan valmiita digitaalisia sovelluksia tekoälyn avulla omiin tarpeisiinsa sen sijaan, että jokaisen kaupungin tarvitsisi kehittää samat palvelut alusta asti.
Palkinto jaettiin Barcelonassa 4. marraskuuta maailman suurimmassa älykaupunkitapahtumassa, Smart City Expo World Congress:issa. Enabling Technologies -sarjassa palkitaan uusia tapoja hyödyntää dataa ja teknologiaa kaupunkien kehittämisessä.
Open City Innovation Engine perustuu Wapicen kehittämään IoT-TICKET-alustaan, jonka avulla kaupunkien keräämästä tiedosta voidaan rakentaa esimerkiksi liikenteen seurantaan, kävijämäärien ennustamiseen ja kaupunkipalveluiden suunnitteluun tarkoitettuja sovelluksia.
Konseptin ydin on valmiiden sovellusten uudelleenkäyttö: tekoälyn avulla yhdessä kaupungissa kehitettyä sovellusta voidaan muokata myös muiden kaupunkien tarpeisiin.
Esimerkiksi liikenteen analysointiin kehitetty Traffic Scout -sovellus voi hyödyntää kaupungin nykyisiä liikennekameroita ja muita tietolähteitä. Sen avulla voidaan seurata liikennemääriä ja ennustaa liikenteen kehitystä. Sovellus voidaan yhdistää kaupungin omiin mittausjärjestelmiin sekä muokata sen tietonäkymiä ja analyysejä paikallisten liikenneolosuhteiden mukaan. Näin samaa sovellusta voidaan käyttää eri kaupungeissa ilman, että sitä tarvitsee rakentaa alusta alkaen uudelleen.
Tampereella kehitettyä osaamista maailmalle
Voiton taustalla on Wapicen vuosien yhteistyö suomalaisten kaupunkien, erityisesti Tampereen ja Vaasan, kanssa.
Tampereella IoT-TICKETiä käytetään esimerkiksi liikennevirtojen analysointiin ja kävijämäärien ennustamiseen. Tampereen Pulssi -palvelu auttaa kaupunkia suunnittelemaan tapahtumia ja palveluita sekä tukee paikallisten yritysten toimintaa.
Tampereen kaupunki voitti vuonna 2023 saman kilpailusarjan palkinnon ratkaisulla, jossa Wapicen IoT-TICKET oli keskeisessä roolissa. Nyt palkittu Open City Innovation Engine vie kehitystä eteenpäin: tavoitteena on, että Suomessa kehitettyjä sovelluksia voidaan ottaa käyttöön myös muissa kaupungeissa eri puolilla maailmaa.
– Tämä voitto on merkittävä tunnustus vuosien yhteistyölle erityisesti Tampereen kaupungin kanssa. Kaupungit kohtaavat hyvin samanlaisia haasteita, mutta niiden ratkaisuja kehitetään usein erikseen. Haluamme muuttaa tätä: jos sovellus toimii yhdessä kaupungissa, miksei sitä voisi muokata tekoälyn avulla toimimaan myös muualla? Näin uusien palveluiden kehittäminen nopeutuu ja aiemmista investoinneista saadaan enemmän hyötyä, sanoo Wapicen Smart City -liiketoiminnan johtaja Jari Kuusisto.
Wapicen IoT-TICKET-palvelua käytetään julkisella sektorilla Suomen lisäksi Virossa, ja Ruotsissa yhtiö tekee yhteistyötä Telian kanssa.
Lisätietoja
Jari Kuusisto
Director, Smart City Business
Wapice Oy
+358 44 553 3512
jari.kuusisto@wapice.com
Open City Innovation Engine:
https://iot-ticket.com/open-city-innovation-engine/
Traffic Scout:
https://iot-ticket.com/traffic_scout/
World Smart City Awards 2026 -voittajat:
https://www.smartcityexpo.com/world-smart-city-awards-winners/
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jari Kuusistoälykaupunkiliiketoiminnan johtajaWapice OyPuh:+358445533512Puh:+358445533512jari.kuusisto@wapice.com
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Tietoja julkaisijasta
Wapice on vuonna 1999 perustettu suomalainen täyden palvelun ohjelmistoyritys, jonka ratkaisut ovat alan johtavien teollisuusyritysten käytössä ympäri maailmaa. Meidän tehtävämme on toimia asiakkaidemme teknologiapartnerina ja auttaa heitä hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Työllistämme Suomessa yli 360 ohjelmisto- ja elektroniikka-asiantuntijaa. Wapice luo älykkäämmän tulevaisuuden jo tänään.
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