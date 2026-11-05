Mai Kivelä: Hallituksen lakiesitys lyhytvuokrauksen ongelmiin puuttumiseksi jäi täysin hampaattomaksi

Honkasalo vaatii Helsingin tekoälyn käytölle selkeitä pelisääntöjä valtuustoaloitteella 5.11.2026 09:50:03 EET | Tiedote

Helsingin kaupungin tekoälyn käyttö kasvaa, mutta sen pelisäännöt ja vaikutukset kaupunkilaisten oikeuksiin ovat epäselvät. Kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Veronika Honkasalon valtuustoaloitteessa vaaditaan Helsingin kaupunkia selvittämään perusteellisesti, miten tekoälyä käytetään kaupungin eri toimialoilla ja miten sen käyttöä valvotaan ja rajataan.