Mistä apteekin talous muodostuu? Fimea tarjoaa tietoa uudella tavalla
6.11.2026 12:55:27 EET | Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea | Tiedote
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on uudistanut apteekkien toiminta- ja taloustietojen raportointia. Uudet verkkosisällöt tarjoavat luotettavaa ja riippumatonta tietoa päätöksenteon, lainvalmistelun ja apteekkitoiminnan kehittämisen tueksi. Samalla apteekkitaloudesta saatava tieto on aiempaa helpommin hyödynnettävissä.
– Apteekkialan muutoksista käytävä julkinen keskustelu tarvitsee tuekseen ajantasaista, luotettavaa ja riippumatonta tietoa. Keskustelu pohjautuu liian usein vanhentuneisiin ja osin virheellisiin käsityksiin. Päätöksenteon tulee perustua faktoihin, toteaa Fimean ylijohtaja Eija Pelkonen.
Ensimmäisessä vaiheessa Fimean verkkosivuilla on julkaistu kaksi kokonaisuutta: apteekkitoiminnan erityispiirteet ja apteekkitalouden tunnusluvut.
Erityispiirteitä käsittelevä kokonaisuus käsittelee alan muutosten vaikutuksia apteekkitoimintaan ja sitä, millaiset tekijät ohjaavat sen kehitystä.
– Talouslukujen rinnalla havainnollistamme, mistä apteekin talous muodostuu. Sivuilla voi tarkastella esimerkiksi rahavirtoja, reseptilääkkeen vähittäismyyntihinnan jakautumista ja apteekkiverokertymiä. Mukana on sekä taloustietojen aikasarjoja että uusimmat vuoden 2025 tunnusluvut, kertoo kehittämisasiantuntija Leena Reinikainen Fimeasta.
Uudistus vastaa kasvaviin tietotarpeisiin
Verkkosisällöt ovat osa apteekkien toiminta- ja taloustietojen keruun, käsittelyn ja raportoinnin uudistusta. Tavoitteena on tuottaa aiempaa ajantasaisempaa ja käyttökelpoisempaa tietoa Fimean lakisääteisiin tehtäviin ja yhteiskunnan tarpeisiin sekä lisätä apteekkitoiminnan läpinäkyvyyttä.
Tietoa tarvitaan myös apteekkisääntelyn kehittämiseen. Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä olevassa apteekkien toimintaa koskevassa hallituksen esityksessä Fimealle ehdotetaan velvoitetta koota sosiaali- ja terveysministeriölle vuosittain aiempaa laajempi tietopohja apteekkien tehtävistä ja taloudesta.
Tietoa julkaistaan lisää vaiheittain
Seuraavaksi Fimea valmistelee alueellista apteekkitietoa ja vertailua apteekeista, joiden yhteydessä toimii osakeyhtiö, ja apteekeista ilman osakeyhtiötoimintaa. Myös itsehoitolääkkeiden merkitystä apteekkitaloudessa on tarkoitus tarkastella. Apteekkien toiminta- ja taloustietoa on nyt saatavilla entistä kattavammin myös ruotsiksi.
– Kehitämme raportointia yhteistyössä ministeriön ja muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on tehdä tiedosta helpommin hyödynnettävää ja varmistaa, että raportointi vastaa käyttäjien tarpeita toimintaympäristön muuttuessa, kertoo tutkimusasiantuntija Henna Kyllönen Fimeasta.
Tietopohjaa täydennetään vuosittain: seuraava toimintakysely toteutetaan tammikuussa ja talouskysely tilinpäätösten valmistuttua keväällä.
Lue lisää
Apteekkitoiminnan erityispiirteet (fimea.fi)
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Yhteyshenkilöt
Leena Reinikainen, kehittämisasiantuntija (apteekkien toiminta- ja taloustiedot), p. 029 522 3520
Henna Kyllönen, tutkimusasiantuntija (raportoinnin kehittäminen), p. 029 522 3113
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan viranomainen, joka valvoo lääkkeitä, lääkinnällisiä laitteita, veri- ja kudostuotteita, biopankkeja sekä kehittää lääkealaa.
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