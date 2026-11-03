Uutuusohjelma Epätyypillisesti starttaa lauantaina, ja sen ensimmäisenä vieraana nähdään näyttelijä Krista Kosonen.

Uudenlaisessa keskusteluohjelmassa yksi julkisuudesta tuttu haastateltava kohtaa noin 30 toimittajan joukon, joilla kaikilla on neurokirjon piirteitä, vammaisuutta, oppimisen haasteita tai muuta erityisen tuen tarvetta.

Jaksossa toimittaja Inka tiedustelee Kristalta, millaista on olla kahden lapsen äiti.

– Sehän on ihan parasta mitä on. Ja sitten toisaalta se on sellaista, että ei oo hiljaista hetkeä meillä kotona. Eli välillä sitä toivoo, että olkaa kaikki hiljaa, Krista naurahtaa.

Kosonen myös mainitsee, että vaikka kotona vallitseva meteli voikin joskus uuvuttaa, niin hän huomaa myös kaipaavansa sitä aina kun työmatkoilla saapuu yksin hiljaiseen hotellihuoneeseen.

– Mun lapset on hauskimpia ja viisaimpia ja empaattisimpia ihmisiä, joita mä tunnen, ja mä oon onnekas, kun mä saan olla niiden äiti. Mua alkaa nyt itkettää!, Kosonen sanoo herkistyen.

– Onhan se myös kauhean väsyttävää toisinaan, ja varsinkin, kun niitä on kaksi, ja siihen sisältyy kauheasti kaikkea vastuuta, ja koko ajan on vähän niinku syyllinen olo, että oonks mä nyt tehnyt riittävästi ja oonks mä nyt ollut niitten kanssa. Mutta mä ajattelen, että ne on mun jengi ja on ihana nähdä mitä niistä kasvaa.

VIDEO: Krista Kosonen herkistyy uutuusohjelmassa puhuessaan lapsistaan: ”Mua rupee itkettää!”

Lauantaina alkavan Epätyypillisesti-kauden aikana haastateltavaksi istahtavat Krista Kososen lisäksi: Sami Hyypiä, Riikka Purra, Kaija Koo, Iivo Niskanen, Tarja Halonen, Jorma Uotinen sekä JVG, eli Jare Brand ja Ville Galle.

Jokainen vieras saa oman jaksonsa, ja yllä oleva järjestys on myös kauden jaksojärjestys.

Ohjelmassa toimittajat kysyvät päivän vieraalta juuri niitä kysymyksiä, joita he itse ovat kokeneet merkitykselliseksi kysyä. Yksikään vieraista ei myöskään ole etukäteen rajannut käsiteltäviä aiheita mitenkään tai nähnyt kysymyksiä etukäteen.

Tuloksena syntyy keskustelu, jota ei voi laskelmoida, ja hetkiä, jotka ovat yhtä aikaa yllättäviä, rehellisiä, hauskoja, koskettavia ja välillä kiusallisiakin.

Epätyypillisesti saa rinnalleen myös Helsingin Sanomien Tyypittelemättä-podcastin, jossa yhdeksän vammaista, neuroepätyypillistä tai erityisen tuen tarpeessa olevaa toimittajaa kertovat arjestaan, työstään, rakkaussuhteistaan, kohtaamistaan ennakkoluuloista ja unelmistaan.

VIDEO: Krista Kosonen avoimena nuoruuden epävarmuudestaan: ”Halusin olla pienempi ja sirompi”

Epätyypillisesti alkaa Ruudussa ja Nelosella lauantaina 14. marraskuuta.





Toimittaja-tietokirjailija Sofia Tawastin juontama Tyypittelemättä-podcast Ruudussa ja HS.fi:ssä lauantaisin.

Ohjelman kuvia voi ladata täältä.

Tutustu Epätyypillisesti-toimittajiin

Epätyypillisesti-jaksoissa vieraita haastattelee noin 30 toimittajan joukko, joilla kaikilla on neurokirjon piirteitä, vammaisuutta, oppimisen haasteita tai muuta erityisen tuen tarvetta.

Heistä yhdeksää kuullaan Helsingin Sanomien Tyypittelemättä-podcastissa. Kunkin toimittajan nimen perässä on suluissa sen vieraan nimi, jonka jakson yhteydessä hänen podijaksonsa julkaistaan.

Mojo Erämetsä

Joonas ja Niklas Nyholm (Krista Kososen jakso) on 25-vuotias. Hän käy neljänä päivänä viikossa töissä Lyhty ry Mediapajalla, jossa hän ideoi ja toteuttaa omia projektejaan. Tuomas pitää myös äänitysten tekemisestä kuunnelmajaksoihin. Hän harrastaa partiota ja Narri-teatteria. Vuoden 2025 Pride-kulkueeseen osallistuminen oli Tuomakselle hauska ja tärkeä kokemus, sillä hän osallistui siihen ensimmäistä kertaa elämässään.

Mojo Erämetsä

Emilia Iivari (Sami Hyypiän jakso) on 27-vuotias. Hän on ollut Lyhty ry Musiikkityöpajan työtoiminnassa vuodesta 2023 lähtien. Emilia toimii solistina useissa Musiikkityöpajan yhtyeissä.

Mojo Erämetsä

Daria Satkovskaia (Riikka Purran jakso) on nuori autismikirjolla oleva nainen. Hän on puoliksi venäläinen ja puoliksi inkerinsuomalainen. Daria on kiinnostunut ihmisten käyttäytymisestä ja vuorovaikutuksesta. Hänen erityisiä kiinnostuksenkohteitaan ovat fenomenaalisen tietoisuuden tieteellisen selityksen etsiminen sekä tieteen ja uskonnon välisen sillan rakentaminen. Daria toimii vapaaehtoisena Suomen Autismikirjon Yhdistyksessä sekä hallituksen varajäsenenä Autismiliitossa.

Mojo Erämetsä

Jutta Tahvanainen (Kaija Koon jakso) on 34-vuotias laulaja ja muusikko. Hän asuu Helsingissä ja on kotoisin Seinäjoelta. Jutta harrastaa tanssimista ja keilaamista sekä käy Resonaarin musiikkikoulussa. Arkisin hän osallistuu Lyhty ry Musiikkityöpajan työtoimintaan.

Mojo Erämetsä

Inka Maija Timgren (Iivo Niskasen jakso) on Kivimedian toimittaja ja on työskennellyt media-alalla 13 vuotta. Aikoinaan hän työskenteli Radio Valossa ja oli ensimmäinen kehitysvammainen naistoimittaja. Nykyisin Inka tekee Kiviradioon erilaisia ohjelmia, kuten Inkan artistiesittelyä. Hän on päässyt haastattelemaan radiossa vieraita, työskentelemään äänipöydän parissa ja valitsemaan musiikkia lähetyksiin. Vapaa-ajallaan Inka harrastaa tanssia, karaokea, sähkökitaran soittamista, uintia ja aikuisten värityskirjojen värittämistä.

Mojo Erämetsä

Shumail Kazi (Tarja Halosen jakso) on 24-vuotias Lyhty ry Kiviradion toimittaja. Hän työskentelee Mediapajalla ja haastattelee radiossa erilaisia julkisuuden henkilöitä. Shumail asuu Espoossa ja pitää soittamisesta ja laulamisesta. Hän pitää myös julkisilla liikennevälineillä ja lentokoneella matkustamisesta.

Mojo Erämetsä

Tuomas Siiskonen (Jorma Uotisen jakso) ovat autisteja sekä amatöörifilosofeja ja -historioitsijoita. He ovat rohkeasti omanlaisiaan ja kiinnostuneita kaikesta jännittävästä ja oudosta. Elämä on heille mahdollisuus nauttia asioista ja jakaa näkökulmia erilaisesta elämästä.

Mojo Erämetsä

Emilia Nurmi (JVG:n jakso) on parikymppinen motocross-harrastaja. Hän puhuu avoimesti Touretten oireyhtymästä ja toimii myös koulutettuna kokemusasiantuntijana. Emilia on opiskellut AV-mediatuotantoa.