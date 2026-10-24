Etelä-Pohjanmaalle on perustettu tuottajaorganisaatio
6.11.2026 11:29:10 EET | ProAgria | Tiedote
Etelä-Pohjanmaalla on tehty historiaa. Alueen viljelijät ovat perustaneet vilja-alan tuottajaorganisaation.
Etelä-Pohjanmaalla on vuodesta 2024 kannustettu viljelijöitä Kannattavuutta tuottajaorganisaatiosta-hankkeen rahoituksella pohtimaan, olisiko tuottajaorganisaatio kiinnostava malli. Mallissa viljelijä edelleen kantaa viljelyn riskit, mutta organisaation etuna on se, että se voi sopia myyntihinnoista jäsentensä kesken, keskittää tuotantoa ja tehdä yhteistä markkinointia sekä hankintoja. Tuottajaorganisaatio vahvistaa sen jäsenten asemaa ja neuvotteluvoimaa markkinoilla, jossa yksittäisen viljelijän neuvotteluvara on hyvin mitätön.
Allekirjoittajia kolmisenkymmentä
”Olemme viljelijöiden kanssa pyöritelleet suunnitelleet tuottajaorganisaatiota lähivuosien ajan eri näkökulmista. Nyt perustamiskokouksessa Seinäjoella oli paikalla yli 50 henkilöä. Kriittisiä puheenvuorojakin kuultiin, erityisesti jäsensopimus ja säännöt herättivät kovasti keskustelua. Kuitenkin organisaation perustamisasiakirjan allekirjoitti peräti 31 viljelijää. Se on enemmän kuin osasimme odottaa”, kertoo Roope Kurki ProAgria Etelä-Pohjanmaalta.
”Ensimmäisenä käsiteltävänä asiana kokouksessa oli toimintamalli. Pitkän keskustelun jälkeen päädyttiin vaihtoehtoon, jossa jäsen sitoutuu vuosittain toimittamaan tietyn määrän tuotantoaan osuuskunnan kautta myytäväksi. Tämä vaihtoehto koettiin parhaimmiksi, jotta viljelijät ovat valmiimpia liittymään osuuskuntaan, jos he saavat kuitenkin säilyttää enemmän vapauksia myynnin suhteen. Osuuskunnan kautta ei ole pakko myydä, mutta etukäteen pitää ilmoittaa sitova määrä osuuskunnalle.”
Puheenjohtajaksi Ville Lammi
Osuuskunta lähtee sen hallituksen johdolla kehittämään toimintaansa. Hallituksen puheenjohtajana aloittaa Ville Lammi Kauhavalta. Osuuskunta on syntynyt ProAgria Etelä-Pohjanmaan Kannattavuutta tuottajaorganisaatiosta-hankkeen myötävaikuttamana. Hankkeessa kumppanina on ollut MTK-Etelä-Pohjanmaa.
LISÄTIETOJA: Roope Kurki, Kannattavuutta tuottajaorganisaatiosta-hanke, puh. 050 3068 959
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Miia Lenkkeri-TamminenViestintäpäällikköProAgria Etelä-PohjanmaaPuh:0400 159 118miia.lenkkeri-tamminen@proagria.fi
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