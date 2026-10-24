ProAgria

Etelä-Pohjanmaalle on perustettu tuottajaorganisaatio

6.11.2026 11:29:10 EET | ProAgria | Tiedote

Jaa

Etelä-Pohjanmaalla on tehty historiaa. Alueen viljelijät ovat perustaneet vilja-alan tuottajaorganisaation.

Osuuskunnan perustamiskokous keräsi salin täyteen väkeä Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla Seinäjoelle.
Osuuskunnan perustamiskokous keräsi salin täyteen väkeä Etelä-Pohjanmaan Elinkeinotalolla Seinäjoelle. ProAgrian kuvapankki

Etelä-Pohjanmaalla on vuodesta 2024 kannustettu viljelijöitä Kannattavuutta tuottajaorganisaatiosta-hankkeen rahoituksella pohtimaan, olisiko tuottajaorganisaatio kiinnostava malli. Mallissa viljelijä edelleen kantaa viljelyn riskit, mutta organisaation etuna on se, että se voi sopia myyntihinnoista jäsentensä kesken, keskittää tuotantoa ja tehdä yhteistä markkinointia sekä hankintoja. Tuottajaorganisaatio vahvistaa sen jäsenten asemaa ja neuvotteluvoimaa markkinoilla, jossa yksittäisen viljelijän neuvotteluvara on hyvin mitätön. 

Allekirjoittajia kolmisenkymmentä 
”Olemme viljelijöiden kanssa pyöritelleet suunnitelleet tuottajaorganisaatiota lähivuosien ajan eri näkökulmista. Nyt perustamiskokouksessa Seinäjoella oli paikalla yli 50 henkilöä. Kriittisiä puheenvuorojakin kuultiin, erityisesti jäsensopimus ja säännöt herättivät kovasti keskustelua. Kuitenkin organisaation perustamisasiakirjan allekirjoitti peräti 31 viljelijää. Se on enemmän kuin osasimme odottaa”, kertoo Roope Kurki ProAgria Etelä-Pohjanmaalta.
 
”Ensimmäisenä käsiteltävänä asiana kokouksessa oli toimintamalli. Pitkän keskustelun jälkeen päädyttiin vaihtoehtoon, jossa jäsen sitoutuu vuosittain toimittamaan tietyn määrän tuotantoaan osuuskunnan kautta myytäväksi. Tämä vaihtoehto koettiin parhaimmiksi, jotta viljelijät ovat valmiimpia liittymään osuuskuntaan, jos he saavat kuitenkin säilyttää enemmän vapauksia myynnin suhteen. Osuuskunnan kautta ei ole pakko myydä, mutta etukäteen pitää ilmoittaa sitova määrä osuuskunnalle.”
 

Puheenjohtajaksi Ville Lammi
Osuuskunta lähtee sen hallituksen johdolla kehittämään toimintaansa. Hallituksen puheenjohtajana aloittaa Ville Lammi Kauhavalta. Osuuskunta on syntynyt ProAgria Etelä-Pohjanmaan Kannattavuutta tuottajaorganisaatiosta-hankkeen myötävaikuttamana. Hankkeessa kumppanina on ollut MTK-Etelä-Pohjanmaa.

LISÄTIETOJA: Roope Kurki, Kannattavuutta tuottajaorganisaatiosta-hanke, puh. 050 3068 959

Avainsanat

maatalous

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Osuuskunnan perustamiskokous Seinäjoella
Osuuskunnan perustamiskokous Seinäjoella
ProAgrian kuvapankki
Lataa

Linkit

Olemme maatila- ja maaseutuyrittäjiä koko Suomessa palveleva asiantuntijaorganisaatio ja lisäarvoa luova kumppani. Meitä on 650 Suomen parasta alan asiantuntijaa ja tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille tärkeää on mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Meillä toimii kahdeksan alueellista ProAgria-keskusta sekä valtakunnallinen Keskusten Liitto. Keskuksemme tarjoavat asiakkaidemme tarpeiden mukaiset monipuoliset palvelut.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta ProAgria

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye