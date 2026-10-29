Laskemme finanssialan verotiedot sekä Suomen 25 suurinta yhteisöveron maksajaa torstaiaamuna 12.11.2026
5.11.2026 14:39:56 EET | Finanssiala ry | Tiedote
- Finanssiala ry (FA) kertoo torstaiaamuna 12.11.2026 heti tuoreeltaan finanssialan verotiedot vuodelta 2025.
- Listaamme myös konserneittain Suomen suurimmat yhteisöveron maksajat kaikilta toimialoilta, ei vain finanssitoimialalta.
- Laskemme yhteistyössä Deloitten kanssa, paljonko finanssikonsernit tytäryhtiöineen ovat maksaneet veroja ja listaamme alan suurimmat yhteisöveronmaksajat.
- Vuonna 2024 finanssialan koko verokädenjälki oli 5,7 miljardia euroa.
Verohallinto julkistaa vuoden 2025 verotiedot torstaina 12.11.2026 Tiedot ovat yhtiökohtaisia, eikä niistä käy selville koko konsernin tai yhtiöryhmän maksamia veroja. Yhdistämme veropäivänä finanssialan yhtiöryhmien tiedot verohallinnon julkisten tietojen perusteella.
Listaamme myös Suomen 25 suurinta yhteisöveron maksajaa. Laskemme yhteistyössä Deloitten kanssa muidenkin kuin finanssialan yhtiöiden luvut konsernitasolla, jotta luvut ovat vertailtavissa.
Vuonna 2024 yhteisöverotilaston 25:n kärjessä oli 7 finanssiyhtiötä. Suomen suurin yhteisöveronmaksaja oli OP Pohjola ja toiseksi suurin Nordea. Finanssitoimialan yhteisöveropotti oli 1,3 miljardia euroa, mikä on yli 18 prosenttia veron koko tuotosta.
Finanssitoimialan seuraavaksi suurimmat yhteisöveron maksajat olivat LähiTapiola-ryhmä sijalla 7, Danske Bank sijalla 9, Sampo-konserni sijalla 16, Mandatum sijalla 18 ja sijalla 21 SEB. S-ryhmään kuuluva S-Pankki olisi yksinään sijalla 26.
Finanssitoimialan koko verokädenjälki oli 5,7 miljardia euroa vuonna 2024. Verokädenjälkeen lasketaan yhteisöveron lisäksi vakuutusmaksuvero, työntekijöiden palkoista tehdyt ennakonpidätykset, henkilöstön sivukulut, finanssialaa rasittava piilevä arvonlisävero sekä osingoista tehdyt ennakonpidätykset ja lähdeverot.
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Yhteyshenkilöt
Virpi Pasanen, Deloitte Oy: 040 749 0660, virpi.pasanen@deloitte.fi
Jussi KarhunenMediapäällikköPuh:+358 400 807 025jussi.karhunen@finanssiala.fi
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