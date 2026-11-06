Varha hakee palveluntuottajia aikuisten psykoterapioiden ja lyhytinterventioiden palveluihin
6.11.2026 11:16:52 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varsinais-Suomen hyvinvointialue uudistaa aikuisten psykososiaalisten palvelujen järjestämistä ja ottaa vuonna 2027 käyttöön psykososiaalisen hoidon ja kuntoutuksen palvelusetelin. Uudistus laajentaa potilaille tarjottavien palvelujen valikoimaa ja avaa uusille ammattilaisille mahdollisuuden toimia Varhan palveluntuottajina.
Aiemmin ostopalveluna järjestetyt aikuisten psykoterapiat siirtyvät palvelusetelillä järjestettäviksi. Samalla palveluvalikoima laajenee psykoterapioista myös lyhytinterventioihin. Palveluntuottajaksi voi näin hakeutua aiempaa laajempi joukko ammattilaisia, joilla on palvelun tuottamiseen tarvittava koulutus ja osaaminen.
Potilaalle uudistus tuo psykoterapioiden rinnalle uusia vaihtoehtoja psykososiaaliseen hoitoon ja kuntoutukseen. Palveluseteliä voidaan jatkossa hyödyntää myös perusterveydenhuollon palveluissa, mikä mahdollistaa sen käytön myös alle 23-vuotiaiden terapiatakuun toteuttamisessa. Palveluntuottajia haetaan nyt myös valtakunnallisesti, jotta erityisesti ruotsinkielisten ja tulkkiavusteisten palvelujen saatavuutta voidaan vahvistaa.
– Toivomme runsaasti erilaisia palveluntuottajia, jotta voimme parantaa hoidon alueellista, sisällöllistä ja kielellistä valinnan mahdollisuutta. Palveluja tarvitaan eri puolilla Varsinais-Suomea ja uudistuksen myötä voimme tarjota potilaille mahdollisuuden myös etäpalveluihin, kertoo Outi Linnaranta, Psykiatrian tulosryhmäjohtaja.
Palveluntuottajia haetaan useisiin psykoterapioihin ja lyhytinterventioihin
Palvelujen valikoimassa korostuu mahdollisuus tarjota potilaan yksilöllisiin tarpeisiin sopivia vaihtoehtoja. Esimerkiksi trauman hoitoon haetaan ammattilaisia, joilla on osaamista silmänliiketerapiasta (EMDR), narratiivisesta altistusterapiasta (NET) tai trauman hoitoon tarkoitetusta kognitiivisesta terapiasta (Tf-KKT).
Psykoterapeutteja toivotaan mukaan esimerkiksi perheterapian, pariterapian tai psykodynaamisen lyhytpsykoterapian palveluntuottajiksi. Myös mentalisaatio- ja skeematerapian osaajia tarvitaan, jotta persoonallisuushäiriöiden hoitoon voidaan tarjota erilaisia vaihtoehtoja.
Palveluntuottajaksi hakeutuminen on käynnissä. Tarkemmat tiedot palvelusetelistä palveluntuottajille, sekä ohjeet hakuun löytyy osoitteesta Varha.fi. Hakemukset käsitellään sääntökirjassa määriteltyjen käsittelyaikojen mukaisesti.
Jo myönnetyt ostopalvelupsykoterapiat jatkuvat suunnitellusti loppuun vuoden 2027 aikana.
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Yhteyshenkilöt
Outi Linnarantatulosryhmäjohtaja, ylilääkäri | Tyks PsykiatriaVarsinais-Suomen hyvinvointialue / Egentliga Finlands välfärdsområdePuh:0504133665outi.linnaranta@varha.fi
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