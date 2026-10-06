Lokakuun asuntokauppa painottui perheasuntoihin

Kauppamäärillä mitattuna Suomen suurin kiinteistönvälittäjä Kiinteistömaailma välitti lokakuussa 2026 yhteensä 992 myynti- ja vuokrakohdetta, joista 807 oli kiinteistönvälitystä ja 185 vuokravälitystä. Kauppamäärä jäi vuoden takaisesta vertailukuukaudesta 10,5 prosenttia. Leimallista päättyneelle lokakuulle oli kaupan painottuminen vertailukautta vahvemmin erityisesti perheasuntoihin.



Kiinteistömaailma-ketjun lokakuussa 2026 välittämistä 807 myyntikohteesta 798 oli käytettyjen asuntojen sekä kiinteistöjen välitystä ja 9 uudiskohteiden välitystä.



”Omakoti- ja rivitalojen osuus kaikista kaupoista kasvoi, ja kauppaa tehtiin suhteessa vertailukauteen hienoisesti enemmän suurimpien kaupunkien ulkopuolisessa Suomessa”, sanoo Kiinteistömaailma Oy:n toimitusjohtaja Mika Laurikainen.



Huolimatta kaupan painottumisesta omakotitaloihin ja rivitaloasuntoihin määrällisesti eniten kauppoja tehtiin lokakuussakin kerrostaloasunnoista.



”Alueiden ja asuntotyyppien väliset erot ovat merkittäviä. Asuinalueiden syvällinen markkinatuntemus on myyjälle ja ostajalle entistä arvokkaampaa”, Laurikainen sanoo.



Lisätiedot:

Mika Laurikainen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0405607514

Taina Mustamo, viestintä- ja henkilöstönkehittämisjohtaja, Kiinteistömaailma Oy, puh. 0504240045