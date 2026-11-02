OAJ:n Murto: ”Hallitus hylkäsi tutkitun tiedon ja lasten edun”

Hallitus antoi tänään eduskunnalle esityksensä päiväkodin johtajien kelpoisuusvaatimusten väljentämisestä. Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on vastustanut lakiesitystä hallituskauden alusta lähtien ja pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan siihen, että päiväkotien johtamisen tulee jatkossakin perustua vahvaan kasvatustieteelliseen osaamiseen.

Asiaa selvittänyt työryhmäkään ei löytänyt mitään perusteita muutokselle.

– Hallitus hylkäsi tutkitun tiedon ja lasten edun. Opetusministeri Anders Adlercreutz jää historiaan ministerinä, joka alensi oman hallinnonalansa eli opetusalan kelpoisuuksia ilman mitään osoitettua tarvetta. Onko pääministeripuoluekaan enää sivistyspuolue, kun se ajaa opetusalan kelpoisuuksien väljentämistä vastoin tutkittua tietoa ja vailla mitään perusteluita, OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto hämmästelee.

Riski lasten oppimiselle

Esityksen vaikutusarviossa riskiksi nimetään varhaiskasvatuksen pedagogisen laadun heikkeneminen. Esityksen mukaan laadun heikkeneminen vaikuttaa suoraan lapsen saamaan opetukseen ja oppimisen tukeen.

– Hallitus edistää lakimuutosta, jonka se tietää aiheuttavan riskin lasten oppimiselle. Laissa varhaiskasvatus määritellään kokonaisuudeksi, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Laskevien oppimistulosten Suomessa pedagogiikkaa pitäisi entisestään vahvistaa eikä rapauttaa. Siksi puolustamme lasten oikeutta pedagogisesti johdettuun varhaiskasvatukseen viimeiseen asti, Murto sanoo.

Ei työvoimapulaa, ei säästöjä eikä tutkimusta puoltamassa lakimuutosta

Lakiesityksen lähtökohtana on hallitusohjelman kirjaus.

– Muuta perustetta lakimuutokselle ei ole kuin kirjaus hallitusohjelmassa. Esitys ei ratkaise pulaa päiväkodin johtajista, koska pulaa ei ole. Se ei myöskään vaikuta myönteisesti valtion tai kuntien talouteen. Tutkimustietokaan ei tue muutosta vaan päinvastoin korostaa kasvatustieteellisen osaamisen merkitystä. Kenen asialla hallitus siis on? Ei ainakaan lasten, Murto sanoo.

Lausuntokierroksella vain noin kymmenen prosenttia lausunnonantajista kannatti hallituksen ehdottamaa muutosta. Esitystä vastustivat muun muassa Suomen Vanhempainliitto, Opetushallitus, Kansallisen koulutuksen arviointikeskus, tutkijat, yliopistot sekä osa kunnista.

– Laadukas varhaiskasvatus on lapsen etu, se on osa koulutusjärjestelmää ja vahva pohja lapsen koko oppimispolulle. Pedagogiikkaan nojaava varhaiskasvatus on koko yhteiskunnan kannalta puolustamisen arvoista. Nyt hallitus on kävelemässä tutkitun tiedon ja lapsen edun yli, Murto sanoo.

OAJ edellyttää lakiesityksestä perustuslakivaliokunnan arviota

Seuraavaksi eduskunta käsittelee lakiesitystä.

– Jokaisella kansanedustajalla on eduskuntakäsittelyssä ja laista äänestettäessä näytön paikka. Me tulemme seuraamaan tarkasti kansanedustajien äänestystä asiassa. Äänestäjiäkin varmasti kiinnostaa, pitävätkö päättäjät laadukasta varhaiskasvatusta ja lasten etua tärkeänä, Murto sanoo.

OAJ edellyttää, että perustuslakivaliokunta arvioi, rikkooko esitys varhaiskasvatuslain vaatimusta lapsen edun ensisijaisuudesta, YK:n lapsen oikeuksien sopimusta tai lasten sivistyksellisiä perusoikeuksia.

Tuhansien opettajien adressi kelpoisuuksien puolesta luovutetaan eduskuntatalolla

Perjantaina 6.11. kello 13 eduskuntatalon portailla luovutetaan sivistysvaliokunnalle suunnattu OAJ:n, Suomen Vanhempainliiton, Varhaiskasvatuksen opettajien liitto VOL:n, tutkijoiden sekä Opetusalan johdon neuvottelukunnan, Suomen rehtoreiden ja Suomen opettajiksi opiskelevien liiton yhteinen kannanotto. Siinä vaaditaan hylkäämään lakiesitys, joka heikentää lasten saaman varhaiskasvatuksen laatua.





Paikalla on OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto , Suomen vanhempainliiton toiminnan johtaja Pauliina Lehtinen , VOL:n puheenjohtaja Anna Laaksonen sekä VOL:n valtuusto.





, Suomen vanhempainliiton toiminnan johtaja , VOL:n puheenjohtaja sekä VOL:n valtuusto. Tilaisuudessa luovutetaan päättäjille myös liki 8 000 opetusalan ammattilaisen allekirjoittama adressi.

Tausta: tästä on kyse