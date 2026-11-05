Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
5.11.2026 19:07:55 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Kooste tämä päivän klo 6:00-19:00 aikavälin tehtävistä
Laukaa, pieni liikenneonnettomuus klo 6:15
Auto törmäsi valaisinpylvääseen. Ei henkilövahinkoja
Jämsä, pieni liikenneonnettomuus klo 6:41
Auto ajautui ulos tieltä Tampereentiellä. Yksin autossa ollut kuljettaja loukkaantui lievästi.
Jämsä, pieni liikenneonnettomuus klo 7:21
Auto ajautui ulos tieltä Ylövedentiellä. Ei henkilövahinkoja.
Jämsä pieni liikenneonnettomuus klo 7:32
Kuorma-auto ajautui ulos tieltä Juokslahdentiellä. Kuljettaja ei loukkaantunut. Maahan valui noin 50l dieseliä.
Jyväskylä, pieni liikenneonnettomuus klo 7:59
Pakettiauto ajautui ulos tieltä. Kuljettaja loukkaantui lievästi.
Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 9:07
Palovaroitin hälytti asunnossa, ei paloa.
Jämsä, pieni liikenneonnettomuus klo 9:15
Raskas ajoneuvo ajautui ulos tieltä. Kuljettaja loukaantui lievästi.
Jyväskylä, automaattinen palohälytys klo 15:30
Ei paloa
Pihtipudas, tulipalo klo 16:12
Roskien poltto pääsi leviämään tyhjillään olevaan noin 100 neliön käytöstä poistettuun rakennukseen. Rakennus tuhoutui täysin. Pelastuslaitos sammutti palon. Ei henkilövahinkoja.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote5.11.2026 09:38:36 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste aamun tehtävistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella on aamun aikana ollut useita liikenneonnettomuustehtäviä Jämsässä, Jyväskylässä ja yksi Laukaassa. Vakavilta henkilövahingoilta ollaan vältytty. Tällä hetkellä on käynnissä yksi liikenneonnettomuustehtävä Jämsässä, jossa raskas ajoneuvo on ajautunut ulos tieltä. Lisätietoja onnettomuuksista klo 10:30 jälkeen numerosta 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.11.2026 19:25:30 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 04.11.2026 Kooste kuluneen 12 tunnin aikana tapahtuneista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella 18:54 automaattinen palohälytys, Jämsänkoski. Erheellinen hälytys. Ei paloa. 16:47 tieliikenneonnettomuus, Kuopiontie, Laukaa. Kahden henkilöauton peräänajo. Pelastuslaitos ohjasi liikennettä noin tunnin ajan. Onnettomuudessa oli osallisena kolme henkilöä. Henkilöt toimitettiin ensihoidon tarkastettavaksi. 16:01 tieliikenneonnettomuus, Tikkakoskentie, Jyväskylä. Kyseessä oli henkilöauton ja mönkijän onnettomuus Tikkakoskentien liikenneympyrässä. Osallisena oli kaksi henkilöä. Henkilöt toimitettiin ensihoidon tarkastettavaksi. 15:35 liikennevälinepalo, Muurame. Muuramessa Vanhalla nelostiellä pyöräalustainen kaivinkone syttyi palamaan kesken ajon noin klo 15:35. Pelastuslaitos sammutti palon. 15:35 tarkastustehtävä, Jyväskylä. Palovaroitin hälytti erheellisesti tyhjässä asuinhuoneistossa. Ei paloa. 13:53 avunantotehtävä, Petäjävesi. Petäjävedellä ka
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote4.11.2026 16:16:11 EET | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 04.11.2026 Liikennevälinepalo: Keskisuuri. Muurame. Muuramessa Vanhalla nelostiellä pyöräalustainen kaivinkone syttyi palamaan kesken ajon noin klo 15:35. Pelastuslaitos sammutti palon. Tilanne aiheuttaa liikennehaittaa arviolta klo 1630 saakka. Kohteessa toimi neljä pelastuslaitoksen yksikköä. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Keski-Suomen hyvinvointialue on yhteensovittanut toimintaa ja taloutta sekä vahvistanut yhdenvertaisuutta4.11.2026 14:38:16 EET | Tiedote
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on julkaissut vuosittaisen asiantuntija-arvionsa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä Keski-Suomen hyvinvointialueella. Asiantuntija-arvion johtopäätöksissä tunnistetaan hyvinvointialueen talouden myönteinen kehitys, vaikka pitkän aikavälin haasteet talouden ja toiminnan yhteensovittamiseksi ovat merkittäviä.
Keski-Suomen hyvinvointialue selvittää, miten palvelut tukevat asukkaiden arkea4.11.2026 12:43:51 EET | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialue selvittää asukkaiden luottamusta sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin. Kysely on avoinna 4.–22.11.2026 hyvinvointialueen verkkosivulla www.hyvaks.fi/kyselyt. Kyselyssä selvitetään muun muassa asukkaiden kokemuksia palveluihin pääsystä ja asioinnin helppoudesta, avun oikea-aikaisuudesta, kohtaamisesta sekä siitä, saavatko ihmiset apua tarpeensa mukaan.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme