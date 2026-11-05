Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 4.11.2026 19:25:30 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 04.11.2026 Kooste kuluneen 12 tunnin aikana tapahtuneista hälytyksistä Keski-Suomen pelastuslaitoksella 18:54 automaattinen palohälytys, Jämsänkoski. Erheellinen hälytys. Ei paloa. 16:47 tieliikenneonnettomuus, Kuopiontie, Laukaa. Kahden henkilöauton peräänajo. Pelastuslaitos ohjasi liikennettä noin tunnin ajan. Onnettomuudessa oli osallisena kolme henkilöä. Henkilöt toimitettiin ensihoidon tarkastettavaksi. 16:01 tieliikenneonnettomuus, Tikkakoskentie, Jyväskylä. Kyseessä oli henkilöauton ja mönkijän onnettomuus Tikkakoskentien liikenneympyrässä. Osallisena oli kaksi henkilöä. Henkilöt toimitettiin ensihoidon tarkastettavaksi. 15:35 liikennevälinepalo, Muurame. Muuramessa Vanhalla nelostiellä pyöräalustainen kaivinkone syttyi palamaan kesken ajon noin klo 15:35. Pelastuslaitos sammutti palon. 15:35 tarkastustehtävä, Jyväskylä. Palovaroitin hälytti erheellisesti tyhjässä asuinhuoneistossa. Ei paloa. 13:53 avunantotehtävä, Petäjävesi. Petäjävedellä ka