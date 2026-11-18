”Vaikka tupakointi vähenee väestötasolla, uusien nikotiinituotteiden, kuten nikotiinipussien, käyttö on yleistynyt erityisesti nuorten keskuudessa. Niiden terveysvaikutuksia on kuitenkin tutkittu toistaiseksi melko vähän”, sanoo dosentti Sanna Palosaari Oulun yliopiston translationaalisen lääketieteen tutkimusyksiköstä.

”Nikotiinipussien käyttäjillä nikotiinin ja sen aineenvaihduntatuotteen, kotiniinin, pitoisuudet veressä ovat samaa tasoa kuin tupakoitsijoilla. Suun limakalvolla nikotiinin paikalliset pitoisuudet voivat kuitenkin nousta huomattavasti suuremmiksi. Nikotiinipussien käyttöön liittyy limakalvomuutoksia, mutta pitkäaikaisvaikutuksia terveyteen ei vielä tunneta.”

Tutkimuksessa selvitettiin, miten nikotiini ja tupakansavu vaikuttavat mesenkymaalisiin stroomasoluihin. Kyseessä on aikuisiän kantasolujen ryhmä, jota esiintyy monissa kudoksissa. Solut ovat keskeisiä kudosten uusiutumisessa ja korjaantumisessa, sillä ne voivat erilaistua esimerkiksi luu-, rusto- ja sidekudossoluiksi.

Mesenkymaaliset stroomasolut toimivat eräänlaisina kudosten huoltojoukkoina. Niiden tehtävänä on ylläpitää kudosten normaalia toimintaa ja osallistua kudosten paranemiseen esimerkiksi vaurioiden jälkeen.

Tutkijat altistivat soluja nikotiinille ja tupakansavu-uutteelle. Jälkimmäinen on laboratoriossa valmistettava seos, jonka avulla voidaan tutkia tupakansavun vaikutuksia soluihin.

Tupakansavu-uute aiheutti soluissa nopeasti nekroottista solukuolemaa eli solujen hallitsematonta hajoamista jo melko pienillä pitoisuuksilla.

Nikotiinin vaikutukset riippuivat altistuksen määrästä. Pienet nikotiinipitoisuudet lisäsivät hieman solujen kasvua, kun taas suuremmat pitoisuudet käynnistivät apoptoosin eli ohjelmoidun solukuoleman.

Nikotiini muutti myös solujen lysosomien toimintaa. Lysosomit ovat soluelimiä, jotka huolehtivat muun muassa solun sisäisten rakenteiden hajottamisesta ja kierrättämisestä. Niillä on tärkeä tehtävä solujen aineenvaihdunnassa ja elinkyvyn ylläpitämisessä.

Nikotiini ja tupakansavu lisäsivät myös tulehdusreaktioon liittyvän välittäjäaineen tuotantoa

Tutkimuksessa havaittiin, että myös sellaiset nikotiini- ja tupakansavualtistukset, jotka eivät vielä tappaneet soluja, lisäsivät tulehdusvälittäjäaine IL-8:n tuotantoa. IL-8 osallistuu tulehdusreaktioiden säätelyyn ja muun muassa tulehdussolujen aktivoimiseen.

Tutkijoiden mukaan havainto voi auttaa selittämään nikotiinipussien käyttäjillä todettuja suun limakalvomuutoksia, kuten limakalvon paksuuntumista ja sidekudoksen lisääntymistä. IL-8:n lisääntynyt tuotanto voi olla yksi näihin muutoksiin vaikuttavista mekanismeista.

Tutkimus tuo uutta tietoa siitä, miten nikotiini ja tupakansavu voivat häiritä kudoksia korjaavien solujen toimintaa jo ennen kuin solut kuolevat.

”Vaikutukset eivät rajoitu solujen elinkykyyn, vaan ne voivat muuttaa myös solujen normaalia toimintaa”, Palosaari täsmentää.

THL:n tilastojen mukaan nikotiinipussien päivittäinen käyttö on lisääntynyt Suomessa nopeasti erityisesti ammattiin opiskelevilla ja nuorilla aikuisilla miehillä. Vuonna 2025 ammattiin opiskelevista pojista noin neljäsosa ja tytöistä noin joka kuudes käytti nikotiinipusseja päivittäin. Samaan aikaan päivittäinen tupakointi on vähentynyt pitkään.

Tutkimus julkaistiin kansainvälisessä Archives of Toxicology -tiedelehdessä.