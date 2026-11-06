Kokoomuksen Marttinen: Lapsettomuushoitojen asiakasmaksut poistettava, jotta yhä useampi voisi toteuttaa haaveensa isyydestä

– Sunnuntaina juhlimme isiä. Samalla on hyvä muistaa niitä miehiä, jotka haluaisivat kaikkein eniten tulla isäksi, mutta joiden toive ei ole toteutunut. Lapsettomuuteen voi liittyä valtavasti surua, pettymystä ja yksinäisyyttä, joista miehet eivät välttämättä puhu kenellekään. Isyys ei ole kaikille itsestäänselvyys, Marttinen sanoo.

Kokoomus esittää, että julkisen terveydenhuollon lapsettomuushoidoista poistetaan asiakasmaksut ja enimmäislapsimäärä.

Lisäksi puolue haluaa korottaa yksityisten lapsettomuushoitojen Kela-korvauksia, vahvistaa hedelmällisyysneuvontaa ja tarjota nykyistä enemmän henkistä tukea myös hoitoihin osallistuville miehille.

– Lapsitoiveen toteutuminen ei saa riippua siitä, kuinka paljon ihmisellä on rahaa tilillä. Lapsettomuushoidot voivat olla raskas ja pitkä prosessi jo itsessään. Siksi kokoomus haluaa poistaa julkisten lapsettomuushoitojen asiakasmaksut, Marttinen sanoo.

Marttisen mukaan aihe ansaitsee nykyistä enemmän huomiota poliittisessa päätöksenteossa. Miesten tahaton lapsettomuus koskettaa kymmeniä tuhansia suomalaisia miehiä.

– Me puhumme aivan liian vähän niistä ihmisistä, jotka haluaisivat lapsia, mutta eivät niitä saa. Jokaisen toteutumattoman lapsitoiveen takana on ihminen ja usein kipeä henkilökohtainen kokemus. Ajattelen, että meidän tulisi yhteiskuntana raivata kaikki esteet sen tieltä, että mahdollisimman monen lapsihaaveesta tulee totta, Marttinen painottaa.

Marttinen haluaa myös, että miesten kokemukset tunnistetaan nykyistä paremmin lapsettomuushoidoissa ja niiden yhteydessä tarjottavassa tuessa.

– Isänpäivänä haluan lähettää viestin myös niille miehille, joille päivä on vaikea. Toive tulla isäksi on yhtä arvokas kuin toive tulla äidiksi. Sen toteutumisen eteen meidän on oltava valmiita tekemään enemmän, Marttinen päättää.