DNA on Perhevapaamyönteinen työpaikka 2026 – perheelle on tilaa työelämässä
6.11.2026 15:00:00 EET | DNA Oyj | Tiedote
Mothers in Business (MiB) on valinnut DNA:n Perhevapaamyönteiseksi työpaikaksi 2026. Tunnustuksen perusteluissa korostuvat työntekijän mahdollisuus vaikuttaa perhevapaidensa järjestämiseen sekä tuki työhön paluuseen ja oman uran suunnitteluun. DNA:lla perheystävällisyys on osa pitkäjänteisesti rakennettua työkulttuuria, jossa työn ja erilaisten elämäntilanteiden yhteensovittamista tuetaan käytännön ratkaisuilla.
”Olemme DNA:lla jo pitkään rakentaneet työelämää, jossa erilaisille perhetilanteille ja elämänvaiheille on tilaa. Uskomme, että kun ihminen voi huolehtia perheestään ja omasta hyvinvoinnistaan, hänellä on myös parhaat edellytykset voida hyvin ja onnistua työssään. Meille perheystävällisyys on ennen kaikkea luottamusta, välittämistä ja arjen tekoja, jotka mahdollistavat hyvän ja kestävän työelämän”, DNA:n henkilöstöyksikön operatiivisista toiminnoista vastaava Iitu Hietamies.
Joustoa perhevapaisiin ja tukea työhön paluuseen
DNA:lla työntekijä voi sopia esihenkilönsä kanssa vanhempainvapaan pitämisestä useammassa kuin neljässä jaksossa. Näin vapaan järjestämisessä voidaan huomioida perheen oma tilanne ja suunnitella samalla, miten työt hoidetaan vapaan aikana. Työntekijöillä ja esihenkilöillä on ohjeet perhevapaiden suunnitteluun, ja yhteydenpidosta vapaan aikana sovitaan etukäteen työntekijän toiveiden pohjalta.
Myös työhön paluuta suunnitellaan yhdessä. Palaavalle työntekijälle tarjotaan perehdytystä, ja paluukeskustelussa käsitellään muun muassa. työn sisältöä ja työaikaa. Työntekijä voi palata aiempiin tai niitä vastaaviin tehtäviin sekä sopia osa-aikatyöstä töiden ja roolin niin salliessa tai osittaisesta vanhempainvapaasta.
”DNA:n käytännöissä vakuutti se, että työntekijällä on vaikutusvaltaa sekä siihen, miten hän pitää vapaansa, että siihen, miten hän palaa töihin. Paluukeskustelussa voidaan sopia työn sisällöstä ja työajasta sekä puhua siitä, mihin työntekijä haluaa urallaan seuraavaksi edetä”, MiBin toiminnanjohtaja Salla Rajala sanoo.
Perheystävällisyys on osa työnantajalupausta
Perheystävällisyys on yksi DNA:n työnantajalupauksen keskeisistä osa-alueista. Inhimillinen ja omanlainen työelämä tarkoittaa yrityksessä muun muassa sitä, että erilaisille perheille ja elämäntilanteille on tilaa ja työn tekemisen ratkaisuja etsitään yhdessä. Tunnustus tekee näkyväksi, miten tämä ajatus toteutuu perhevapaalle jäävän ja sieltä palaavan työntekijän arjessa.
DNA:n perheystävällisyys on saanut tänä vuonna myös toisen tunnustuksen: Väestöliitto uusi toukokuussa DNA:n Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen jo kolmannen kerran. DNA on edelleen ainoa suuryritys Suomessa, jolle tunnus on myönnetty. Arvio perustui keväällä 2026 koko henkilöstölle toteutettuun kyselyyn, joka osoitti perheystävällisten käytäntöjen juurtuneen vahvasti DNA:laisten arkeen.
MiB jakoi Perhevapaamyönteinen työpaikka -tunnustuksen kolmatta kertaa 6. marraskuuta 2026 Perheystävällinen työelämä -seminaarissa Alma-talolla Helsingissä. Tunnustuksella nostetaan esiin työpaikkoja, jotka kehittävät käytäntöjään ja kulttuuriaan tukemaan vauvaa odottavia, perhevapaalle jääviä ja töihin palaavia vanhempia.
Lisätietoja medialle
Iitu Hietamies, Henkilöstöyksikön operatiivisista toiminnoista vastaava, DNA Oyj,
Puh. 044 044 5457, iitu.hietamies@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
Lisätietoa Perhevapaamyönteinen työpaikka -tunnustuksesta.
Lisätietoa DNA:n perheystävällisyydestä.
Valokuvia palkitsemisesta: Perheystävällinen työelämäseminaari 2026 (kansio päivittyy reaaliajassa)
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DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
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