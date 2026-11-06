DNA on Perhevapaamyönteinen työpaikka 2026 – perheelle on tilaa työelämässä

”Olemme DNA:lla jo pitkään rakentaneet työelämää, jossa erilaisille perhetilanteille ja elämänvaiheille on tilaa. Uskomme, että kun ihminen voi huolehtia perheestään ja omasta hyvinvoinnistaan, hänellä on myös parhaat edellytykset voida hyvin ja onnistua työssään. Meille perheystävällisyys on ennen kaikkea luottamusta, välittämistä ja arjen tekoja, jotka mahdollistavat hyvän ja kestävän työelämän”, DNA:n henkilöstöyksikön operatiivisista toiminnoista vastaava Iitu Hietamies.

Joustoa perhevapaisiin ja tukea työhön paluuseen

DNA:lla työntekijä voi sopia esihenkilönsä kanssa vanhempainvapaan pitämisestä useammassa kuin neljässä jaksossa. Näin vapaan järjestämisessä voidaan huomioida perheen oma tilanne ja suunnitella samalla, miten työt hoidetaan vapaan aikana. Työntekijöillä ja esihenkilöillä on ohjeet perhevapaiden suunnitteluun, ja yhteydenpidosta vapaan aikana sovitaan etukäteen työntekijän toiveiden pohjalta.

Myös työhön paluuta suunnitellaan yhdessä. Palaavalle työntekijälle tarjotaan perehdytystä, ja paluukeskustelussa käsitellään muun muassa. työn sisältöä ja työaikaa. Työntekijä voi palata aiempiin tai niitä vastaaviin tehtäviin sekä sopia osa-aikatyöstä töiden ja roolin niin salliessa tai osittaisesta vanhempainvapaasta.

”DNA:n käytännöissä vakuutti se, että työntekijällä on vaikutusvaltaa sekä siihen, miten hän pitää vapaansa, että siihen, miten hän palaa töihin. Paluukeskustelussa voidaan sopia työn sisällöstä ja työajasta sekä puhua siitä, mihin työntekijä haluaa urallaan seuraavaksi edetä”, MiBin toiminnanjohtaja Salla Rajala sanoo.

Perheystävällisyys on osa työnantajalupausta

Perheystävällisyys on yksi DNA:n työnantajalupauksen keskeisistä osa-alueista. Inhimillinen ja omanlainen työelämä tarkoittaa yrityksessä muun muassa sitä, että erilaisille perheille ja elämäntilanteille on tilaa ja työn tekemisen ratkaisuja etsitään yhdessä. Tunnustus tekee näkyväksi, miten tämä ajatus toteutuu perhevapaalle jäävän ja sieltä palaavan työntekijän arjessa.

DNA:n perheystävällisyys on saanut tänä vuonna myös toisen tunnustuksen: Väestöliitto uusi toukokuussa DNA:n Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen jo kolmannen kerran. DNA on edelleen ainoa suuryritys Suomessa, jolle tunnus on myönnetty. Arvio perustui keväällä 2026 koko henkilöstölle toteutettuun kyselyyn, joka osoitti perheystävällisten käytäntöjen juurtuneen vahvasti DNA:laisten arkeen.

MiB jakoi Perhevapaamyönteinen työpaikka -tunnustuksen kolmatta kertaa 6. marraskuuta 2026 Perheystävällinen työelämä -seminaarissa Alma-talolla Helsingissä. Tunnustuksella nostetaan esiin työpaikkoja, jotka kehittävät käytäntöjään ja kulttuuriaan tukemaan vauvaa odottavia, perhevapaalle jääviä ja töihin palaavia vanhempia.

Lisätietoja medialle

Iitu Hietamies, Henkilöstöyksikön operatiivisista toiminnoista vastaava, DNA Oyj,

Puh. 044 044 5457, iitu.hietamies@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Lisätietoa Perhevapaamyönteinen työpaikka -tunnustuksesta.

Lisätietoa DNA:n perheystävällisyydestä.

Valokuvia palkitsemisesta: Perheystävällinen työelämäseminaari 2026 (kansio päivittyy reaaliajassa)