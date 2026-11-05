Parannukset ASP-lainan ehtoihin lisäävät sen houkuttelevuutta ja helpottavat ensiasunnon ostajien pääsyä omaan kotiin
6.11.2026 10:31:14 EET | Finanssiala ry | Tiedote
- Finanssiala ry (FA) tervehtii ilolla hallituksen esittämiä parannuksia ASP-järjestelmään.
- Esityksessä omarahoitusosuus alenee 10 prosentista 5 prosenttiin asunnon hankintahinnasta.
- Asunnon ostaja tarvitsee siis aiempaa vähemmän omia säästöjä saadakseen ASP-lainan.
- Hallitus esittää myös enimmäislaina-ajan pidentämistä 25 vuodesta 40 vuoteen.
- Uudistukset tekisivät ASP-lainasta kilpailukykyisemmän verrattuna tavallisiin asuntolainoihin.
ASP eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmä on pankkien ja valtion yhteinen ponnistus, jolla tuetaan nuorten ensimmäisen asunnon hankintaa. Järjestely on osoittanut toimivuutensa niin lamassa kuin nousukaudenkin aikana. ASP-järjestelmän kehittäminen nopeuttaa pääsyä omaan kotiin ja tekee järjestelmästä tasa-arvoisemman.
ASP-lainan ehtojen parantaminen tekee siitä kilpailukykyisemmän suhteessa tavalliseen asuntolainaan ja helpottaa ensiasunnon ostajien pääsyä omaan kotiin. Esityksessä omarahoitusosuus alenee 10 prosentista 5 prosenttiin asunnon hankintahinnasta ja enimmäislaina-aika pitenee 40 vuoteen.
”Uudistukset ovat myönteisiä sekä asuntokaupan että asuntorakentamisen kannalta. Aiemmin ASP-laina on hävinnyt ehdoissa tavallisille asuntolainoille, joissa omasäästöosuus on jo nyt 5 prosenttia ja enimmäispituus 40 vuotta”, sanoo Finanssiala ry:n (FA) pääekonomisti Veli-Matti Mattila.
Omarahoitusosuuden alentaminen tekee ASP-lainasta houkuttelevamman. 5 prosentin omarahoitusosuudella ensiasunnon ostamiseen tarvitaan puolet vähemmän omia säästöjä.
Laina-ajan nostaminen 40 vuoteen taas mahdollistaa kotitalouksille samanaikaisen säästämisen lainanhoidon ohella ja sitä kautta varallisuuden hajauttamisen myös asunto-omaisuuden ulkopuolelle. Lisäksi erityisesti nuorille asunnonostajille enimmäislaina-ajan pidennys helpottaa lainanhoitomenojen hallintaa.
”Jos ensiasuntojen kauppaa saadaan uudistuksilla vauhditettua, se vaikuttaa suoraan muuhunkin asuntojen vaihdantaan asuntomarkkinoilla. Pienemmän asunnon hankkiminen käynnistää usein useamman asunnon oston ja myynnin ketjun, mikä piristää koko markkinaa ja saa asunnot liikkeelle”, Mattila toteaa.
Mattila pitää hyvänä, että lakiesityksen mukaan uudistus koskee myös niitä, jotka ovat aloittaneet ASP-säästämisen jo ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Lisäksi esityksen mukaan jo lainan ottaneilla on mahdollisuus neuvotella pankkinsa kanssa lainan ehtojen päivittämisestä vastaamaan uusia ehtoja.
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Yhteyshenkilöt
Veli-Matti MattilaPääekonomistiPuh:+358 50 344 3437veli-matti.mattila@finanssiala.fi
Johannes PalmgrenMonimediatuottajaPuh:+358 50 537 9784johannes.palmgren@finanssiala.fi
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