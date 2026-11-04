Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén: Lapsen tausta ei saa lukita S2-opetukseen
6.11.2026 11:25:20 EET | Kansallinen kokoomus | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja Maaret Castrén vaatii, että S2-opetuksessa olevien oppilaiden kielitaidon kehittymistä seurataan nykyistä tarkemmin. Hänen mukaansa S2-opetuksen pitää olla väylä vahvaan kielitaitoon, ei pysyvä ratkaisu läpi koko peruskoulun.
– S2-opetuksen tarkoitus on auttaa lasta eteenpäin. Ei voi olla niin, että kerran S2-opetukseen päätynyt oppilas kulkee samalla polulla automaattisesti vuodesta toiseen. Kun kielitaito riittää, täytyy lapsen päästä eteenpäin, Castrén sanoo.
Castrén korostaa, että jokaisella Suomessa peruskoulun käyvällä lapsella pitää koulun päättyessä olla niin vahva suomen tai ruotsin kielen taito, että hän pärjää jatko-opinnoissa, työelämässä ja suomalaisessa yhteiskunnassa.
– Lapselta ei pidä odottaa vähemmän hänen taustansa vuoksi, päinvastoin. Jokaiselle lapselle pitää antaa riittävä tuki ja mahdollisuus saavuttaa vahva kielitaito. Riman laskeminen ei ole yhdenvertaisuutta, Castrén painottaa.
Castrénin mukaan S2-oppimäärän opiskelun pitää perustua oppilaan todelliseen kielitaitoon ja koulun ammattilaisten arvioon. Oppilaan taitojen kehittymistä on arvioitava säännöllisesti, ja kun suomen tai ruotsin taito riittää, oppilaan pitää voida siirtyä yleiseen äidinkielen ja kirjallisuuden oppimäärään.
– S2 ei saa olla leima, joka seuraa lasta läpi peruskoulun. Sen pitää olla silta, jonka avulla lapsi pääsee eteenpäin. Tavoitteena on oltava, että yhä useampi lapsi saavuttaa mahdollisimman vahvan suomen tai ruotsin kielen taidon, Castrén päättää.
Yhteyshenkilöt
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