KHO:n ennakkopäätös, joka koskee ympäristövaikutusten arviointimenettelyä
10.11.2026 09:03:50 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös
ELY-keskus oli räjähdysaineiden tuotantolaitosta koskevasta hankkeesta vastaavan esityksestä YVA-lain 36 §:n maanpuolustusta ja siviilivalmiutta koskevan erityissäännöksen nojalla päättänyt, että hankkeeseen ei sovelleta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.
Hallinto-oikeus oli jättänyt ELY-keskuksen päätöksestä valittaneiden kiinteistönomistajien ja rekisteröityjen yhdistysten valitukset valitusoikeuden puuttumisen vuoksi tutkimatta. Hallinto-oikeus oli katsonut, että YVA-lain 36 §:ssä tarkoitettuun päätökseen sai hakea muutosta vain hankkeesta vastaava ja tämäkin vain silloin, jos sen esitys oli hylätty.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että YVA-lain 36 §:n nojalla tehty päätös, jonka mukaan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä ei sovelleta sellaiseen hankkeeseen, johon sitä muutoin lain mukaan sovellettaisiin, oli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:ssä tarkoitettu valituskelpoinen hallintopäätös.
YVA-lain 37 §:ssä säädettiin hankkeesta vastaavan oikeudesta hakea valittamalla muutosta lain 36 §:n nojalla tehtyyn päätökseen, jolla hankkeesta vastaavan esitys oli hylätty. YVA-lain 37 §:ssä tai muualla samassa laissa ei ollut muutoin säädetty muutoksenhausta lain 36 §:ssä tarkoitettuun päätökseen.
Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan muutoksenhakua YVA-lain 36 §:ssä tarkoitettuun poikkeuspäätökseen oli arvioitava perustuslain 21 §:n sen säännöksen kannalta, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Perustuslain 21 §:n kannalta hyväksyttävistä muutoksenhakuoikeuden rajoituksista on mahdollista säätää vain lakiin otettavilla yksilöidyillä muutoksenhakukielloilla. Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan sallivaksi muotoillut muutoksenhakuoikeutta koskevat luettelot eivät voi toimia eräänlaisina välillisinä muutoksenhakukieltoina. Muutoksenhakuoikeus ratkeaa siten oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain, ennen kaikkea mainitun lain 7 §:n 1 momentin, ja viime kädessä perustuslain 21 §:n 1 momentin perusteella.
YVA-lakiin ei sisältynyt lain 36 §:ssä tarkoitettua päätöstä koskevaa muutoksenhakukieltoa tai muuta muutoksenhakuoikeuden rajoitusta. Muutoksenhakuoikeuden rajoitusta ei voitu johtaa siitä, että laissa oli tältä osin säädetty vain hankkeesta vastaavan muutoksenhakuoikeudesta tilanteessa, jossa hankkeesta vastaavan hakemus oli hylätty. Näin ollen ELY-keskuksen päätökseen sai oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan hakea muutosta se, johon päätös oli kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikutti. Muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta koskevista YVA-direktiivin 11 artiklasta ja Århusin yleissopimuksen 9 artiklasta seurasi, että muutoksenhakuoikeus asiassa oli myös niillä rekisteröidyillä yhteisöillä, joiden toimialaan kuului ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun edistäminen.
Koska hallinto-oikeudella oli ollut muutoksenhakijoiden valitusoikeudesta eri käsitys, hallinto-oikeuden päätös oli kumottava ja asia oli palautettava hallinto-oikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.
Kort referat på svenska
Yhteyshenkilöt
Jasmin Tagviestintäasiantuntija / kommunikationssakunnigkorkein hallinto-oikeus / högsta förvaltningsdomstolenPuh:029 5640 211etunimi.sukunimi@oikeus.fi
Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi
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