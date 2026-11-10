Korkein hallinto-oikeus

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee yhdenvertaisuuslakia

10.11.2026 09:05:24 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös

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Asiassa oli ratkaistavana, oliko esteettömässä rakennuksessa sijaitsevan itsepalveluperiaatteella toimivan kuntosalin sisäänkäynnin kulunvalvonnan järjestämistapa liikuntavammaista henkilöä välillisesti syrjivä.

Kulunvalvonnan järjestämiselle oli hyväksyttäviä asiakkaiden tunnistamiseen ja turvallisuuteen, liiketoiminnan edellytysten turvaamiseen sekä liikuntamahdollisuuksien tarjoamiseen liittyviä tavoitteita. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi käytetyt keinot eivät kuitenkaan olleet asianmukaisia ja tarpeellisia. Asiassa saadusta selvityksestä ilmeni, että kulunvalvonta olisi voitu järjestää tavalla, joka mahdollisti pyörätuolilla liikkuvan henkilön sisäänpääsyn kuntosalille yhdenvertaisesti muiden asiakkaiden kanssa. Kulunvalvonnan järjestämistapa oli siten liikuntavammaista henkilöä välillisesti syrjivä.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:93

Kort referat på svenska

HFD 2026:93

Yhteyshenkilöt

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi

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KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kemikaaliturvallisuutta9.11.2026 09:09:49 EET | Päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) oli myöntänyt yhtiölle luvan vaarallisten kemikaalien ja kemikaalijätteiden teollista käsittelyä ja varastointia koskevan toiminnan laajentamiseen. Lupa koski uutta jätteiden polttolaitosta (korkealämpötilalaitos). Alueella oli ennestään kaksi muuta jätevoimalaa, joiden kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat jäivät voimaan. Uudessa laitoksessa poltettiin sekä vaarallisia että tavanomaisia jätteitä.

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