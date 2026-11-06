Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 5.11.2026 19:07:55 EET | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste tämä päivän klo 6:00-19:00 aikavälin tehtävistä Laukaa, pieni liikenneonnettomuus klo 6:15 Auto törmäsi valaisinpylvääseen. Ei henkilövahinkoja Jämsä, pieni liikenneonnettomuus klo 6:41 Auto ajautui ulos tieltä Tampereentiellä. Yksin autossa ollut kuljettaja loukkaantui lievästi. Jämsä, pieni liikenneonnettomuus klo 7:21 Auto ajautui ulos tieltä Ylövedentiellä. Ei henkilövahinkoja. Jämsä pieni liikenneonnettomuus klo 7:32 Kuorma-auto ajautui ulos tieltä Juokslahdentiellä. Kuljettaja ei loukkaantunut. Maahan valui noin 50l dieseliä. Jyväskylä, pieni liikenneonnettomuus klo 7:59 Pakettiauto ajautui ulos tieltä. Kuljettaja loukkaantui lievästi. Jyväskylä, pieni rakennuspalo klo 9:07 Palovaroitin hälytti asunnossa, ei paloa. Jämsä, pieni liikenneonnettomuus klo 9:15 Raskas ajoneuvo ajautui ulos tieltä. Kuljettaja loukaantui lievästi. Jyväskylä, automaattinen palohälytys klo 15:30 Ei paloa Pihtipudas, tulipalo klo 16:12 Roskien poltto pääsi leviämään tyhji