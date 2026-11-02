Skanska käynnistää uuden asuntokohteen rakentamisen Keski-Pasilassa
9.11.2026 08:33:49 EET | Skanska Oy | Tiedote
Skanska käynnistää marraskuussa uusien asuntojen rakentamisen Keski-Pasilassa osoitteessa Tenderinlenkki 2b. As. Oy Helsingin Resiina sijaitsee keskeisellä paikalla kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman lähellä.
Helsingin Resiinaan tulee 50 ympäristöluokiteltua asuntoa yksiöistä neliöihin. Kaikissa asunnoissa on tilava lasitettu parveke, ja näkymät avautuvat tulevaan Höyrypuistoon tai korttelin sisäpihalle.
”Keski-Pasilassa arjen palvelut, luonto ja kattavat liikenneyhteydet ovat lähellä, mikä tekee alueesta houkuttelevan paikan asua. Haastavasta asuntomarkkinasta huolimatta laadukkaasti toteutetuille uudiskohteille erinomaisella sijainnilla on kysyntää”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.
As. Oy Helsingin Resiinalle tavoitellaan Rakennustiedon ympäristöluokitusta, ja kohteen energialuokka on A. Osa rakennuksen kattopinnasta toteutetaan viherkatoksi. Vaalea julkisivu on pääosin tiililaattapintainen ja osittain paikalla muurattua tiiltä.
Asukkaat pääsevät muuttamaan uusiin koteihinsa keväällä 2028, minkä jälkeen kortteli valmistuu yhtä asuinrakennusta lukuun ottamatta. Helsingin Resiinan lisäksi Skanska rakentaa parhaillaan korttelissa Firdo-toimistotaloa, korttelin pihakannen alaista pysäköintilaitosta sekä vuokra-asuntoja.
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Tietoja julkaisijasta
Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2025 lopussa noin 1 400 henkilöä Suomessa.
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