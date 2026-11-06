Adlercreutz: Oikeus äidinkieleen merkitsee turvallisuutta, ihmisarvoa ja kunnioitusta

Adlercreutz på Svenska dagen: Rätten till svenskan handlar om trygghet, värdighet och respekt 6.11.2026 08:00:16 EET | Pressmeddelande

På Svenska dagen, den 6 november, uppmärksammar och firar vi svenskan och det tvåspråkiga Finland. Svenskan är en självklar del av Finland, av vår historia och vår gemensamma framtid. Ett levande tvåspråkigt Finland kräver både fungerande service och möjligheter att studera och arbeta på sitt eget språk. Men det kräver också att människor känner sig trygga med att använda sitt språk i vardagen.