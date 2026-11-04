Suomalaisten avoimien sijoitusrahastojen pääoma kasvoi vuodessa yli 30 miljardia euroa
9.11.2026 10:00:00 EET | Suomen Pankki | Tiedote
Suomalaisten avoimien sijoitusrahastojen pääoma kasvoi syyskuusta 2025 syyskuuhun 2026 erityisesti osakerahastojen kasvun vauhdittamana. Kiinteistörahastojen pääomat sen sijaan supistuivat. Rahastojen osakesijoitusten arvo kasvoi etenkin EU:n ulkopuolisissa maissa, euromääräisesti eniten Yhdysvalloissa.
Suomeen rekisteröityjen avoimien sijoitusrahastojen yhteenlaskettu rahastopääoma oli syyskuun 2026 lopussa 226,6 mrd. euroa. Rahastopääoma kasvoi vuodessa 30,1 mrd. euroa eli 15,4 %. Kasvu painottui erityisesti osakerahastoihin, joiden rahastopääoma kasvoi 20,7 mrd. euroa. Myös korkorahastojen ja yhdistelmärahastojen pääomat kasvoivat merkittävästi. Kiinteistörahastojen pääomat sen sijaan supistuivat.
Syyskuussa 2026 rahastopääoma supistui edelliskuusta hieman, 0,4 mrd. euroa. Syyskuussa korkorahastojen arvo pieneni −0,9 mrd. euroa, mikä selittää valtaosan rahastopääoman supistumisesta. Sijoituksia korkorahastoihin lisättiin 0,3 mrd. euron edestä syyskuussa. Yhteensä sijoitusrahastoihin tehtiin nettomerkintöjä 0,4 mrd. euron arvosta. Osakerahastojen pääoma kasvoi kuukaudessa 0,5 mrd. euroa, ja siitä oli 0,3 mrd. euron arvosta nettomerkintöjä.
Osakerahastojen pääomat kasvoivat voimakkaasti viimeisen vuoden aikana
Syyskuun 2026 lopussa osakerahastojen rahastopääoma oli 112,9 mrd. euroa, mikä on 22,5 % enemmän kuin vuosi sitten vastaavana aikana. Osakerahastojen pääoma vastasi lähes puolta suomalaisten avoimien sijoitusrahastojen yhteenlasketusta rahastopääomasta. Korkorahastojen pääoma kasvoi vastaavana aikana 8,1 % eli 5,8 mrd. euroa ja yhdistelmärahastojen pääoma 18,2 % eli 4,1 mrd. euroa. Kiinteistörahastojen pääoma sen sijaan supistui puoli miljardia euroa eli 9,1 %. Syyskuun lopussa kiinteistörahastojen pääoma oli noin 5,0 mrd. euroa.
Kuluvan vuoden aikana rahastopääomien kehityksessä erottuu erityisesti Iranin sodan alkamisaika, maaliskuu 2026, jolloin osakerahastojen pääoma supistui 7,3 mrd. euroa edellisestä kuukaudesta. Osakerahastojen rahastopääoman kehitys palautui nopeasti ennalleen, jo huhtikuussa 2026 rahastopääoma kasvoi 7,6 mrd. euroa. Nopea kasvu jatkui toukokuussa. Myös korkorahastojen ja yhdistelmärahastojen pääomat supistuivat maaliskuussa ja kasvoivat jälleen huhti-toukokuussa nopeasti. Kiinteistörahastojen kehitys on poikennut muista rahastotyypeistä: niiden pääomat ovat supistuneet lähes yhtäjaksoisesti koko tarkastelujakson ajan.
Osakesijoitukset kohdistuvat pääasiassa euroalueen ulkopuolelle
Suomalaisten avoimien sijoitusrahastojen osakesijoituksista valtaosa kohdistuu euroalueen ulkopuolisiin maihin. Syyskuun 2026 lopussa EU:n ulkopuolisiin maihin tehtyjen osakesijoitusten arvo oli 73,6 mrd. euroa, josta Yhdysvaltoihin kohdistuneiden sijoitusten arvo oli 46,1 mrd. euroa. Euroalueen ulkopuolisiin EU-maihin tehtyjen osakesijoitusten arvo oli 7,8 mrd. euroa. Suomeen kohdistuneiden osakesijoitusten arvo oli 17,1 mrd. euroa ja muihin euroalueen maihin kohdistuneiden sijoitusten arvo 11,0 mrd. euroa.
Osakesijoitusten arvo kasvoi syyskuusta 2025 syyskuuhun 2026 erityisesti EU:n ulkopuolisissa maissa. Niihin kohdistuneiden osakesijoitusten arvo kasvoi noin 15,2 mrd. euroa eli 26,1 %. EU:n ulkopuolisista kohdemaista euromääräinen sijoitusten kasvu oli suurinta Yhdysvalloissa; sijoitusten arvo kasvoi 9,2 mrd. euroa eli 24,9 %. Suomeen tehtyjen osakesijoitusten arvo kasvoi 1,7 mrd. euroa eli 11 % ja muihin euroalueen maihin kohdistuneiden sijoitusten arvo niin ikään 1,7 mrd. euroa eli 17,7 %. Euroalueen ulkopuolisiin EU-maihin tehtyjen osakesijoitusten arvo kasvoi maltillisemmin, noin 0,5 mrd. euroa. Osakesijoitusten arvon kehitykseen vaikuttavat sekä rahastojen tekemät nettomääräiset osakesijoitukset että osakkeiden markkina-arvojen ja valuuttakurssien muutokset.
Valtaosa tiedotteessa käsitellyistä luvuista on julkaistu säästämisen ja sijoittamisen dashboardissa.
Tilastolukuja on saatavilla myös rajapinnan kautta Suomen Pankin avoimen datan portaalista. Lisätietoa osoitteesta suomenpankki.fi/fi/tilastot/avoin-data/.
Seuraava säästämisen ja sijoittamisen tilastotiedote julkaistaan 9.2.2027 klo 10.
Lisätietoja
- Ville Tolkki, puh. 09 183 2420, sähköposti: ville.tolkki(at)bof.fi,
- Markus Aaltonen, puh. 09 183 2395, sähköposti: markus.aaltonen(at)bof.fi.
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