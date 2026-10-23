Suomalaiset lahjoittivat yli 820 000 euroa Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön hengenpelastavaan työhön

Apua ilman rajoja -illassa tutustuttiin Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työhön ajankohtaisissa humanitaarisissa kriiseissä ja kerättiin varoja järjestön toimintaan.

Marjukka Havumäen ja Diandran juontamassa lähetyksessä kuultiin huippuartistien lisäksi avustustyöntekijöitä ja asiantuntijoita, jotka kertoivat humanitaarisesta tilanteesta ja avustustyöstä muun muassa Gazassa, Ukrainassa ja Etelä-Sudanissa.

”On hienoa nähdä, että pystyimme keräämään näin merkittävän summan Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön työhön sotien ja kriisien keskelle. Tämä ilta muistutti meitä siitä, että yhdessä voimme auttaa ja aina on toivoa”, sanoo Havumäki.

Gazassa avustustyötä tehnyt kätilö Minna Vanhamäki toi haastattelussaan esille, että hyvällä hoidolla pystytään lisäämään ihmisten ihmisarvoa. Hän myös kiittää lahjoittajia: ”Yksittäisen ihmisen apu on äärimmäisen tärkeää.”

Illan aikana lavalle nousivat huippuartistit Diandra, Samuli Edelmann, Ida, Janna Hurmerinta, Olli Halonen, Jami Faltin ja Mariska. Upeiden esitysten joukossa kuultiin Samuli Edelmannin ja Jannan ensiesitys vielä julkaisemattomasta kappaleesta Kipee.

”Kiitän sydämeni pohjasta lavalle nousseita artisteja ja kaikkia suomalaisia, jotka lahjoittivat illan aikana. Yhdessä voimme pelastaa ihmishenkiä siellä, missä hätä on suurin”, sanoo Lääkärit Ilman Rajoja -järjestön toiminnanjohtaja Kaisa-Leena Juvonen.

Myös Ylelle ilta oli merkityksellinen.

”Toimme eri taustoista tulevat ihmiset yhteen yhteisen ja tärkeän asian äärelle. Hienon keräystuloksen lisäksi ilahduttavaa oli, että ohjelma tavoitti uusintoineen yli miljoona suomalaista”, kertoo lähetyksen tuottaja Miika Ranne.

Tallenne lähetyksestä on katsottavissa Yle Areenassa.

Lääkärit Ilman Rajoja on jo 55 vuoden ajan antanut sairaanhoitoa aseellisten konfliktien, epidemioiden ja luonnonkatastrofien uhreille ja niille, jotka eivät pääse terveydenhuollon piiriin. Yli 70 maassa toimivan järjestön työ perustuu lääketieteen etiikkaan. Hoito on laadukasta ja sen keskiössä on aina potilaan etu.

Apua ilman rajoja -keräys on käynnissä 13.11.2026 asti. Lahjoittaa voi edelleen MobilePaylla, soittamalla, tekstiviestillä tai verkkosivujen kautta. Lahjoitusohjeet löytyvät osoitteesta laakaritilmanrajoja.fi/apua-ilman-rajoja.

lllan aikana kuultiin Samuli Edelmannin ja Jannan vielä julkaisemattoman Kipee-kappaleen ensiesitys. Mikko Ahmajärvi, Yle.