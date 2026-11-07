Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 6.11.2026 19:09:37 EET | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 06.11.2026 päivän tehtävistä. Toivakka, liikenneonnettomuus klo: 10:13. kahden henkilöauton kolari. Ei henkilövahinkoja. Laukaa, liikenneonnettomuus klo: 10:58. Henkilöauto törmäsi liikennemerkkiin. Ei henkilövahinkoja. Keuruu, rakennuspalo keskisuuri klo: 11:32. Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Keuruuntielle Keuruulle klo. 11:31. Kohteessa oli syttynyt ruoanlaiton yhteydessä rasvapalo liedellä olleessa kattilassa. Kohteessa suoritettu alkusammutusta onnistuneesti ja pelastuslaitoksen saavuttua kohteeseen palo oli sammunut. Pelastuslaitos tuulettaa tiloja ja jatkaa tiedustelua. Tehtävälle hälytettiin yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä. Toivakka, liikenneonnettomuus 14:14. Henkilöauto ajautui ulos tieltä. Kuljettaja ja kyydissä ollut henkilö loukkaantuivat lievästi. Hankasalmi, liikenneonnettomuus 14:50. Traktori oli ylittämässä ysitietä pellolta pellolle ja Kuopion suunnasta ajanut pakettiauto törmäsi trakto