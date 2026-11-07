Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
7.11.2026 19:05:09 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 7.11.2026
Keski-Suomen Pelastuslaitoksen klo 7:00-19:00 onnettomuuksien yhteenveto
10:27:53 Petäjävesi, automaattisen paloilmoittimen hälytys
Kohteessa ruuanlaitosta lähtenyt aiheeton hälytys, ei paloa. Pelastuslaitos varmisti tilanteen.
Pelastuslaitoksella ei ole tämän lisäksi ollut muita tehtäviä päivän eikä alkuillan aikana.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos Kooste viimeisen 12 tunnin ajan tehtävistä Kyyjärvi, liikenneonnettomuus klo 21:54 Täysperävaunuyhdistelmä ajautui ojaan Vaasantiellä. Perävaunu kaatui ojaan kyljelleen, mutta vetoauto pysyi tiellä ja pöyrillään. Kuljettaja ei loukkaantunut. Liikennettä ohjattiin useampi tunti tapahtumapaikalla. Lastina oli muovisia lavoja.
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