Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
8.11.2026 13:21:12 EET | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 08.11.2026
Rakennuspalo keskisuuri, Pihtipudas
Pelastuslaitos vastaanotti hälytyksen rakennuspalosta klo 10.11 Pirttilahdessa, Pihtiputaalla. Pelastuslaitoksen saavuttaessa kohteen noin 70-neliöinen loma-asunto oli täyden palon vaiheessa.
Rakennuksen sisätilat ja kattorakenteet tuhoutuivat palossa. Rakennus oli palon syttyessä tyhjillään, eikä tapauksessa aiheutunut henkilövahinkoja. Palo ei päässyt leviämään rakennuksen ulkopuolelle. Palon syttymissyyksi epäillään sähkölaitteen aiheuttamaa vikaa.
Pelastuslaitoksen yksiköt jatkavat edelleen jälkisammutustöitä kohteessa.
Lisätietoja antaa: päivystävä palomestari, puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:014 332 9610rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 06.11.2026 Rakennuspalo; keskisuuri, Keuruuntie, Keuruu keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta Keuruuntielle Keuruulle klo. 11:31. Kohteessa oli syttynyt ruoanlaiton yhteydessä rasvapalo liedellä olleessa kattilassa. Kohteessa suoritettu alkusammutusta onnistuneesti ja pelastuslaitoksen saavuttua kohteeseen palo oli sammunut. Pelastuslaitos tuulettaa tiloja ja jatkaa tiedustelua. Tehtävälle hälytettiin yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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