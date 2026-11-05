Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry kuuluu kokonaisuuteen
Erikoiskaupan liitto Etu ry
Energiatehokkuus ohjaa kodinkonekauppaa, kauneus ja kahvi kasvattavat pienkoneiden myyntiä
9.11.2026 10:03:58 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry | Tiedote
Isojen kodinkoneiden kappalemääräinen myynti kasvoi kolmannella kvartaalilla, mutta euromääräinen myynti pysyi ennallaan keskihintojen laskiessa. Pienten kodinkoneiden kauppa kiihtyi kolmannella kvartaalilla vuoden keskitasoa nopeammaksi, ja kasvua vauhdittivat erityisesti kauneuden ja hyvinvoinnin laitteet sekä kahvilaitteet.
Isot kodinkoneet: energiatehokkaat ja integroidut vaihtoehdot vetävät
Heinä–syyskuussa isojen kodinkoneiden kappalemyynti kasvoi 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Myynnin arvo pysyi ennallaan ja keskihinta laski 2,5 prosenttia.
”Kuluttajat hakevat korostuneesti aiempaa edullisemman hintaluokan kodinkoneita ja kiinnostuvat kampanjoista”, kertoo Sami Särkelä, Gigantin markkinointijohtaja.
Markkinaa vetävät pesukoneet ja kuivausrummut. Kuivausrumpujen kappalemyynti kasvoi kvartaalilla lähes 12 prosenttia.
Energiatehokkuus on vahva ostokriteeri. Vuoden kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana A-energialuokan astianpesukoneiden kappalemyynti kasvoi jopa 200 prosenttia, ja myös kylmäsäilytyksessä korkeimmat energialuokat kasvattivat osuuttaan selvästi markkinaa nopeammin.
”Sähkön hinnan kehitys näkyy kuluttajien arjessa, ja aiheesta myös uutisoidaan paljon. Energiatehokkaat laitteet kiinnostavat kasvavasti, ja se näkyy myynneissä”, Särkelä sanoo.
Keittiöissä integroidulla liesituulettimella varustettujen keittotasojen kappalemyynti kasvoi kvartaalilla lähes 13 prosenttia viime vuoteen verrattuna.
”Keittotasoon integroitu liesituuletin ei ole enää luksustuote vaan keittiöiden uusi normaali. Laitteen imuteho ja estetiikka kiinnostavat kuluttajia. Myös laajentunut valikoima tukee kehitystä”, Särkelä toteaa.
Pienet kodinkoneet: hyvinvointi ja kahvi kasvattavat kysyntää
Pienten kodinkoneiden myynnin arvo kasvoi kolmannella kvartaalilla reilut 3 prosenttia ja kappalemäärä yli 5 prosenttia.
”Kauneuden ja terveydenhoidon laitteet ovat suuri kasvun ajuri. Esimerkiksi suuhygienia, parranajo, hierontalaitteet ja kauneudenhoidon laitteet kiinnostavat kuluttajia. Uskon, että moni vetovoimaisimmista joululahjoista löytyy kauneuden ja hyvinvoinnin kategoriasta, kuten punavalomaskit ja hierontalaitteet”, sanoo Päivi Hole, ETKO ry:n puheenjohtaja.
Myös tekstiilienhuollon laitteet, kuten silitysraudat ja höyrysilityslaitteet, ovat kasvussa.
”Vaatteista halutaan pitää huolta, ja taustalla voi olla vastuullisuuden trendi. Vastuullisuus heijastuu myös keittiöön, sillä kahvinkeittimien lisä- ja varaosat ovat kasvussa – kuluvia osia laitteissa uudistetaan”, Hole kuvailee ja jatkaa:
”Myös valmistautuminen kotoilusesonkiin näkyi kolmannessa kvartaalissa. Yleiskoneet kasvoivat liki 40 prosenttia ja täysautomaattiset espressokoneet löytävät vähitellen paikkansa aamiaiskaappeihin: niiden myynti kasvoi tässä kvartaalissa jopa neljänneksellä viime vuoteen verrattuna.”
Tiedot käyvät ilmi NielsenIQ GfK:n ja ETKO ry:n tilastoista.
Lisätietoa
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
Taina Luukkainen, toimitusjohtaja ETKO ry
taina.luukkainen@etkory.fi, +358 400 597 492
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Yhteyshenkilöt
Taina LuukkainenToimitusjohtajaPuh:+358 400 597 492taina.luukkainen@etkory.fi
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Tietoja julkaisijasta
Elektroniikka- ja kodinkonekaupan yhdistys ETKO ry on kodintekniikan alan toimijat yhteen kokoava yhdistys, joka kehittää alan toimintaa ja valvoo alan toimijoiden etua. Lisäksi ETKO ry tarjoaa alan markkinatietoa ja on silta median ja kodintekniikka-alan toimijoiden välillä.
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