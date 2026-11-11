KOVA: Segregaatiota ei pidä hyväksyä osaksi kaupunkikehitystä

Suomi on perinteisesti ollut yhteiskunta, jossa ihmisten tausta, asuinpaikka tai tulotaso eivät ole määrittäneet heidän mahdollisuuksiaan rakentaa hyvää elämää. Alueellinen eriytyminen eli segregaatiokehitys on kuitenkin vahvistunut monilla kaupunkiseuduilla. Tämä kehitys uhkaa asukkaiden yhdenvertaisuutta, yhteiskunnallista vakautta sekä luottamuksen varaan rakentuvaa suomalaista hyvinvointimallia.

KOVA korostaa, että segregaation ehkäiseminen on yksi suomalaisen asuntopolitiikan keskeisimmistä tehtävistä. Asuinalueiden eriytymisen torjuminen edellyttää pitkäjänteisiä toimia valtiolta, kunnilta, hyvinvointialueilta, koulutusjärjestelmältä sekä asumisen toimijoilta. Segregaation torjuminen edellyttää ongelman tunnistamista, juurisyihin puuttumista ja pitkäjänteisyyttä. Ratkaisut eivät synny yksittäisillä hankkeilla, vaan johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä politiikalla, joka vahvistaa alueiden elinvoimaa ja asukkaiden tasavertaisia mahdollisuuksia.

Yleishyödylliset vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöt ovat keskeisessä roolissa monipuolisen asuntokannan ylläpitämisessä. Kohtuuhintainen vuokra- ja asumisoikeusasuminen mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten asumisen samoilla alueilla ja ehkäisee asuinalueiden yksipuolistumista. Tämän vuoksi riittävän kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon turvaaminen tulee nähdä investointina koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.

Segregaatiolla on vaikutuksia, jotka ulottuvat asumista laajemmalle. Alueellinen eriytyminen voi heikentää koulutuksellista tasa-arvoa, työllistymismahdollisuuksia ja palveluiden saavutettavuutta. Samalla se voi lisätä ihmisten kokemaa osattomuutta ja vähentää eri väestöryhmien välistä vuorovaikutusta. Kun ihmisten arki, palvelut ja verkostot eriytyvät, myös kokemus yhteisestä yhteiskunnasta voi heikentyä.

Siksi segregaation ehkäisy on samalla yhteiskunnallisen koheesion vahvistamista. Koheesio tarkoittaa yhteiskunnan kykyä pitää ihmiset mukana, vahvistaa keskinäistä luottamusta ja luoda tunnetta yhteisestä tulevaisuudesta. Monimuotoiset ja turvalliset asuinalueet tukevat ihmisten kohtaamisia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Ne rakentavat perustaa yhteiskunnalle, jossa erilaiset ihmiset elävät rinnakkain ja kokevat kuuluvansa samaan yhteisöön.

KOVA katsoo, että segregaation ehkäisy tulee huomioida nykyistä vahvemmin valtion ja kuntien päätöksenteossa. Kaupunkien kasvun, asuntotuotannon, kaavoituksen, palveluverkon ja liikennejärjestelmien suunnittelussa on arvioitava päätösten vaikutuksia alueiden eriytymiseen. Samalla on huolehdittava siitä, että kaikilla asuinalueilla on edellytykset kehittyä viihtyisiksi, turvallisiksi ja vetovoimaisiksi.

Yhteiskunnan eheys ei synny itsestään. Se rakentuu arjen ympäristöissä, kodeissa, naapurustoissa ja asuinalueilla. Segregaation ehkäisy on investointi yhdenvertaisuuteen, turvallisuuteen ja yhteiskunnalliseen koheesioon.

Asuinalueiden ja asumisen eriytymisen torjunta on haastavaa. Ratkaisut vaativat laajaa yhteistyötä valtion, hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden eri toimijoiden kesken. KOVA on mielellään mukana tässä työssä.