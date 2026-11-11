KOVA: Segregaatiota ei pidä hyväksyä osaksi kaupunkikehitystä
11.11.2026 11:15:00 EET | KOVA ry | Tiedote
Tänään keskiviikkona 11.11.2026 syyskokoukseensa kokoontuneet Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n jäsenet pitävät eriytymistä etenkin isojen kaupunkien yhtenä suurimpana tulevaisuuden haasteena.
Suomi on perinteisesti ollut yhteiskunta, jossa ihmisten tausta, asuinpaikka tai tulotaso eivät ole määrittäneet heidän mahdollisuuksiaan rakentaa hyvää elämää. Alueellinen eriytyminen eli segregaatiokehitys on kuitenkin vahvistunut monilla kaupunkiseuduilla. Tämä kehitys uhkaa asukkaiden yhdenvertaisuutta, yhteiskunnallista vakautta sekä luottamuksen varaan rakentuvaa suomalaista hyvinvointimallia.
KOVA korostaa, että segregaation ehkäiseminen on yksi suomalaisen asuntopolitiikan keskeisimmistä tehtävistä. Asuinalueiden eriytymisen torjuminen edellyttää pitkäjänteisiä toimia valtiolta, kunnilta, hyvinvointialueilta, koulutusjärjestelmältä sekä asumisen toimijoilta. Segregaation torjuminen edellyttää ongelman tunnistamista, juurisyihin puuttumista ja pitkäjänteisyyttä. Ratkaisut eivät synny yksittäisillä hankkeilla, vaan johdonmukaisella ja pitkäjänteisellä politiikalla, joka vahvistaa alueiden elinvoimaa ja asukkaiden tasavertaisia mahdollisuuksia.
Yleishyödylliset vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöt ovat keskeisessä roolissa monipuolisen asuntokannan ylläpitämisessä. Kohtuuhintainen vuokra- ja asumisoikeusasuminen mahdollistaa erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten asumisen samoilla alueilla ja ehkäisee asuinalueiden yksipuolistumista. Tämän vuoksi riittävän kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasuntotuotannon turvaaminen tulee nähdä investointina koko yhteiskunnan tulevaisuuteen.
Segregaatiolla on vaikutuksia, jotka ulottuvat asumista laajemmalle. Alueellinen eriytyminen voi heikentää koulutuksellista tasa-arvoa, työllistymismahdollisuuksia ja palveluiden saavutettavuutta. Samalla se voi lisätä ihmisten kokemaa osattomuutta ja vähentää eri väestöryhmien välistä vuorovaikutusta. Kun ihmisten arki, palvelut ja verkostot eriytyvät, myös kokemus yhteisestä yhteiskunnasta voi heikentyä.
Siksi segregaation ehkäisy on samalla yhteiskunnallisen koheesion vahvistamista. Koheesio tarkoittaa yhteiskunnan kykyä pitää ihmiset mukana, vahvistaa keskinäistä luottamusta ja luoda tunnetta yhteisestä tulevaisuudesta. Monimuotoiset ja turvalliset asuinalueet tukevat ihmisten kohtaamisia, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Ne rakentavat perustaa yhteiskunnalle, jossa erilaiset ihmiset elävät rinnakkain ja kokevat kuuluvansa samaan yhteisöön.
KOVA katsoo, että segregaation ehkäisy tulee huomioida nykyistä vahvemmin valtion ja kuntien päätöksenteossa. Kaupunkien kasvun, asuntotuotannon, kaavoituksen, palveluverkon ja liikennejärjestelmien suunnittelussa on arvioitava päätösten vaikutuksia alueiden eriytymiseen. Samalla on huolehdittava siitä, että kaikilla asuinalueilla on edellytykset kehittyä viihtyisiksi, turvallisiksi ja vetovoimaisiksi.
Yhteiskunnan eheys ei synny itsestään. Se rakentuu arjen ympäristöissä, kodeissa, naapurustoissa ja asuinalueilla. Segregaation ehkäisy on investointi yhdenvertaisuuteen, turvallisuuteen ja yhteiskunnalliseen koheesioon.
Asuinalueiden ja asumisen eriytymisen torjunta on haastavaa. Ratkaisut vaativat laajaa yhteistyötä valtion, hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden eri toimijoiden kesken. KOVA on mielellään mukana tässä työssä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Jaakko Kammonenhallituksen puheenjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:050 550 0836jaakko.kammonen@espoonasunnot.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 142 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 550 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2026 yhteensä noin 2 900 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
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