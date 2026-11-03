Lääkäreille uusia työkaluja terveysdatan käsittelyyn – 8 miljoonan euron tutkimushanke hyödynsi tekoälyä ja laajennettua todellisuutta
9.11.2026 11:40:00 EET | Tampereen yliopisto | Tiedote
Tampereen yliopiston johtama MEDALLION-tutkimusprojekti etsi uusia tapoja lääketieteellisen datan käsittelyyn. Yhdessä tutkimuskumppaneiden, yritysten ja Business Finlandin kanssa hankkeessa kehitettiin työkaluja, jotka hyödyntävät laajennettua todellisuutta (XR) ja tekoälyä (AI). Menetelmiä voidaan odottaa kliiniseen käyttöön lähitulevaisuudessa.
Lääketieteellisen datan määrä on noussut räjähdysmäisesti digitaalisen kuvantamisen myötä. Hyvät diagnostiset työkalut datan hyödyntämiseen kuitenkin laahaavat jäljessä.
Pian päättyvä kolmivuotinen MEDALLION-projekti tutki, miten virtuaalinen todellisuus ja tekoäly voivat auttaa hyödyntämään lääketieteellistä dataa uusilla tavoilla.
– Me lääkärit tarvitsemme parempia työkaluja! Hukumme dataan, ja meiltä puuttuvat modernit tietojärjestelmät datan analysointiin. Tarvitsemme tekoälyyn pohjautuvia työkaluja, jotka mahdollistavat moniulotteisen lääketieteellisen datan sujuvan tarkastelun ja käsittelyn, sanoo Tampereen yliopistollisen sairaalan radiologi ja erikoishammaslääkäri Jorma Järnstedt, joka on toiminut hankkeessa neuvonantajana AI- ja XR-työkalujen kliinisessä sovellettavuudessa.
Tampereen yliopiston professori ja TAUCHI-tutkimuskeskuksen johtaja Roope Raisamo on toiminut MEDALLION-hankkeen vetäjänä. Raisamo kertoo, että MEDALLION-projekti tuotti hyviä tuloksia muun muassa XR-teknologian validoinnista, standardoinnista, käyttöliittymätoteutuksista ja lääkärin ja potilaan välisestä kommunikaatiosta.
– Keskeinen saavutus oli osoittaa tieteellisesti, että XR:n hyödyntäminen parantaa radiologisen työn opetusta ja että tekoäly tehostaa haimasyövän diagnostiikkaa. Myös kielimallien hallusinointia saatiin minimoitua, Raisamo sanoo.
Hänen tutkimusryhmänsä etsi projektissa tehokkaampia tapoja tutkia digitaalisia kuvia. Tutkimusryhmän apuna on ollut laajennettu todellisuus.
– Lääketieteellisen datan kolmiulotteinen visualisointi on osa-alue, jossa tietokoneet voivat todella auttaa lääkäreitä. Virtuaalisen todellisuuden mallit auttavat ymmärtämään dataa paremmin, ja lisätyn todellisuuden työkalujen avulla toiminnan suunnittelu helpottuu, Raisamo sanoo.
Työkalut voivat mahdollistaa myös virtuaalisen yhteistyön internetin välityksellä paikallisesti ja kansainvälisesti, mikä tekee etätyöstä ja tietojen jakamisesta aiempaa helpompaa lääkäreille.
MEDALLION toi kielellisen älykkyyden XR- ja AI-ympäristöihin
Tutkijat keskittyivät projektissa useisiin tekoälyn näkökulmiin, kuten siihen, miten kone ymmärtää ja luo lääketieteellistä tekstiä, esimerkiksi lääkärin saneluja ja raportteja.
Tutkijat ovat tehneet hankkeen ajan tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa. MEDALLION-projekti toi kielellisen älykkyyden mukaan lisätyn todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden ympäristöihin.
– Kielen käsittelyn ja rikastamisen avulla olemme kehittäneet entistä parempia ratkaisuja, joilla varmistamme, että voimme jatkossakin tuottaa luotettavaa, helppokäyttöistä, toimivaa ja ymmärrettävää sisältöä näihin ympäristöihin, sanoo Lingsoftin Data Lead Tiina Lindh-Knuutila.
Laajennetun todellisuuden työkalut varmennettava ennen kliinistä käyttöä
Lääkinnälliset laitteet ja ohjelmistot tutkitaan perusteellisesti ennen kuin ne hyväksytään kliiniseen käyttöön.
Myös optisten laitteiden, kuten tietokoneiden näyttöjen, on oltava diagnostisessa käytössä poikkeuksellisen laadukkaita. Samanlaiset vaatimukset koskevat XR-laitteita.
Uniikin teknologiansa avulla yritys OptoFidelity nopeutti hankkeessa XR-laitteiden kehitystä ja paransi työkalujen immersiivisyyttä ja käyttäjäystävällisyyttä.
– MEDALLION on ollut hieno mahdollisuus tulla mukaan kehittämään ratkaisuja lääketieteellisen teknologian alalle. Etsimme uusia liiketaloudellisia mahdollisuuksia ja käyttömahdollisuuksia tuotteillemme sekä myös asiantuntijuudellemme optisen mittauksen alalla, sanoo OptoFidelityn toimitusjohtaja Hans Kuosmanen.
Tule kuuntelemaan hankkeen tuloksia seminaariin 12. marraskuuta
MEDALLION-projektin tuloksia esitellään 12. marraskuuta 2026 kello 13–15 laajennetun todellisuuden MatchXR 2026 -tapahtumassa Helsingin Metropoliassa, Arabian kampuksella. Lue lisää tapahtumasta ja osallistu.
MEDALLION-tutkimushanke
- MEDALLION-tutkimusprojekti alkoi vuonna 2023 ja päättyy vuoden 2026 lopussa.
- Hankkeen rahoitus on ollut noin kahdeksan miljoonaa euroa Business Finlandilta ja hankkeessa mukana olevilta yrityksiltä.
- Tampereen yliopisto on johtanut projektia. Konsortioon ovat kuuluneet tutkimuspartnerit Tampereen yliopistollinen sairaala, Aalto-yliopisto ja Turun ammattikorkeakoulu sekä seitsemän yritystä: Nokia, OptoFidelity, AMD Silo AI, Lingsoft, Osgenic, Planmeca ja Varjo Technologies.
- MEDALLION on tehnyt projektin ajan yhteistyötä kansainvälisesti yliopistojen kanssa muun muassa Yhdysvalloissa, Thaimaassa ja Isossa-Britanniassa.
- Lue lisää projektista sen verkkosivuilta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja:
Roope Raisamo, professori, Tampereen yliopisto
roope.raisamo@tuni.fi
Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen. Teemme kumppaniemme kanssa yhteistyötä, joka perustuu vahvuusalueillemme sekä uudenlaisille tieteenalojen yhdistelmille ja niiden soveltamisosaamiselle. Luomme ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Yliopistossa on 23 200 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 4 200. Rakennamme yhdessä kestävää maailmaa.
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