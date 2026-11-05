Milloin tuhkalannoitus kannattaa suometsässä -webinaari 12.11.2026
9.11.2026 11:51:39 EET | Metsäteollisuus ry | Kutsu
Suometsien hyvä kasvu edellyttää vesitalouden lisäksi tasapainoista ravinnetaloutta. Miten metsänomistaja tai metsäalan ammattilainen tunnistaa ravinnepuutoksen ja milloin tuhkalannoitus on perusteltu ratkaisu?
Näihin kysymyksiin vastataan Kohti uutta suometsätaloutta -koulutuswebinaarissa torstaina 12.11.2026 klo 9.00–10.30. Webinaarissa esitellään uusinta tutkimustietoa suometsien ravinnetaloudesta ja tuhkalannoituksen mahdollisuuksista. Koulutuksessa käsitellään muun muassa ravinnepuutosten tunnistamista, tuhkalannoituksen vaikutuksia puuston kasvuun sekä sen merkitystä hiilitaseen ja vesistövaikutusten kannalta. Koulutusten sisällöstä vastaavat Helsingin yliopiston metsätieteen asiantuntijat.
Webinaari on suunnattu metsänomistajille, metsäalan ammattilaisille ja kaikille suometsien hoidosta kiinnostuneille.
Aika: torstai 12.11.2026 klo 9.00–10.30
Paikka: webinaari
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Kohti uutta suometsätaloutta -koulutuswebinaarit
Ilmoittautuminen: viimeistään 10.11.2026.
Webinaari on osa Kohti uutta suometsätaloutta -hanketta, jonka tavoitteena on tuoda tutkimustietoa käytännön metsänhoidon tueksi sekä edistää tuottavia suometsiä, vahvempia hiilinieluja ja pienempiä ilmasto- ja vesistövaikutuksia. Hankkeen toteuttavat Helsingin yliopisto, Metsäteollisuus ry, Tapio Palvelut Oy, Sahateollisuus ry ja Koneyrittäjät ry osana valtakunnallista Juuret tiedossa -hankekokonaisuutta. Hanke kuuluu vuosina 2025–2027 toteutettavaan Metsien kasvun ja hiilinielujen vahvistamisen toimenpidepakettiin.
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