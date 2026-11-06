Vuoden harjoittelunohjaaja Silja Penna: Hyvä opettaja on utelias
9.11.2026 13:31:33 EET | Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry | Tiedote
SOOL on valinnut Vuoden harjoittelunohjaajaksi Turun normaalikoulussa historian ja yhteiskuntaopin opettajana toimivan Silja Pennan. Hänen opetuksessaan korostuu opettajaopiskelijoiden mukaan oppilaslähtöisyys ja toiminnallisuus.
Silja Pennan ohjauksessa opetusharjoittelija uskaltaa poistua omalta mukavuusalueeltaan ja kokeilla erilaisia toiminnallisia opetuksen muotoja, joista ei ole ennen osannut edes haaveilla. Opiskelijoiden mukaan Silja Pennalla on vahva tuntemus yläkoululaisten mielenmaailmasta ja laaja kirjo ideoita, joita hän avokätisesti jakaa ohjattavilleen. Heidän mukaansa hän kannustaa poistumaan omalta mukavuusalueelta ja tuo ohjattavien opetukseen toiminnallisen otteen.
Silja Pennan haastattelu on luettavissa Opeopiskelija-lehdessä.
Ohjattu opetusharjoittelu on tärkeä osa opettajankoulutusta, ja henkilökohtainen ohjaus on oleellinen osa koko opetusharjoittelua. Hyvä harjoittelunohjaaja välittää opiskelijalle selkeää ja todenmukaista käsitystä opettajuudesta sekä antaa opiskelijan kokeilla ja epäonnistua. Laadukkaan harjoittelunohjauksen perustana on ohjaajan ammattitaito ja kyky huomioida harjoittelijan yksilölliset tarpeet.
Vuoden harjoittelunohjaajan valinnassa sovelletaan SOOLin Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle -julkaisussa määriteltyjä hyvän harjoittelunohjauksen kriteereitä. Valinnalla SOOL haluaa kiinnittää huomiota asiantuntevan harjoittelunohjauksen merkitykseen opiskelijoiden opettajuuteen kasvussa ja opettajaidentiteetin löytymisessä. Vuoden harjoittelunohjaaja valitaan jäsenistöltä tulleiden esitysten perusteella.
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Yhteyshenkilöt
Henni LahtinenpuheenjohtajaPuh:044 382 8317henni.lahtinen@sool.fi
Riku OrastoiminnanjohtajaPuh:020 748 9752riku.oras@sool.fi
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Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry on valtakunnallinen kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja palvelujärjestö, johon kuuluu noin 6 000 eri alojen opettajaksi opiskelevaa. Liitto edistää ja valvoo jäsentensä etuja erityisesti koulutus-, sosiaali- ja nuorisopoliittisissa kysymyksissä sekä parantaa opettajaksi opiskelevien opiskeluedellytyksiä vaikuttamalla opettajankoulutuksen kehittämiseen.
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