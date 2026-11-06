Vuoden harjoittelunohjaaja Silja Penna: Hyvä opettaja on utelias

Silja Pennan ohjauksessa opetusharjoittelija uskaltaa poistua omalta mukavuusalueeltaan ja kokeilla erilaisia toiminnallisia opetuksen muotoja, joista ei ole ennen osannut edes haaveilla. Opiskelijoiden mukaan Silja Pennalla on vahva tuntemus yläkoululaisten mielenmaailmasta ja laaja kirjo ideoita, joita hän avokätisesti jakaa ohjattavilleen. Heidän mukaansa hän kannustaa poistumaan omalta mukavuusalueelta ja tuo ohjattavien opetukseen toiminnallisen otteen.

Silja Pennan haastattelu on luettavissa Opeopiskelija-lehdessä.

Ohjattu opetusharjoittelu on tärkeä osa opettajankoulutusta, ja henkilökohtainen ohjaus on oleellinen osa koko opetusharjoittelua. Hyvä harjoittelunohjaaja välittää opiskelijalle selkeää ja todenmukaista käsitystä opettajuudesta sekä antaa opiskelijan kokeilla ja epäonnistua. Laadukkaan harjoittelunohjauksen perustana on ohjaajan ammattitaito ja kyky huomioida harjoittelijan yksilölliset tarpeet.

Vuoden harjoittelunohjaajan valinnassa sovelletaan SOOLin Suositukset ohjatulle opetusharjoittelulle -julkaisussa määriteltyjä hyvän harjoittelunohjauksen kriteereitä. Valinnalla SOOL haluaa kiinnittää huomiota asiantuntevan harjoittelunohjauksen merkitykseen opiskelijoiden opettajuuteen kasvussa ja opettajaidentiteetin löytymisessä. Vuoden harjoittelunohjaaja valitaan jäsenistöltä tulleiden esitysten perusteella.