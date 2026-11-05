Kutsu toimittajille: Eläkeikä ylös vai työkyky kuntoon? Telan webinaarissa 12.11. käännetään katse työkykyyn ja työurien pidentämiseen
9.11.2026 14:06:29 EET | Työeläkevakuuttajat Tela | Kutsu
Työurien pidentämiseksi on väläytetty vanhuuseläkeiän nostamista. Mutta mitä hyötyä korkeammasta eläkeiästä on, jos yhä useampi menettää työkykynsä jo paljon aikaisemmin? Telan webinaarissa kysytään, miten työeläkekuntoutusta ja työkyvyn tukea pitäisi uudistaa, jotta yhä harvempi joutuisi työelämästä pysyvästi sivuun. Tervetuloa kuulemaan työeläkevakuuttajien ja palkansaajakeskusjärjestöjen näkemykset aiheeseen. Työstä sivuun vai takaisin mukaan? -webinaarissa torstaina 12.11.2026 klo 17.30–19.00 äänessä ovat SAK:n, Akavan, STTK:n, Ilmarisen ja Telan asiantuntijat.
Keskustelu työeläkkeiden roolista julkisen talouden sopeuttamisessa on käynyt kiivaana viime viikkojen aikana. Yksi esitetyistä keinoista on ollut vanhuuseläkeiän nostaminen, jolla tavoiteltaisiin työvoiman lisäämistä. Vanhuuseläkeiän nostamisen sijaan olisi parempi kääntää katsetta työuran keskivaiheille.
Siinä missä työurat ovatkin viime vuosina pidentyneet, herättää työkyvyn kehitys kasvavaa huolta. Erityisesti nuorten kokema työkyky on heikentynyt samaan aikaan, kun yhä useamman pitäisi jaksaa työelämässä entistä pidempään. Isossa kuvassa työkyvyttömyydestä myös aiheutuu merkittävät kustannukset Suomen kansantaloudelle: arviot vaihtelevat laskentatavasta riippuen kolmesta viiteen miljardia euroa vuodessa. Työkyvyn tukemisella ja työkyvyttömyyden vähentämisellä on siis saatavissa merkittäviä säästöjä niin yhteiskunnalle kuin työpaikoille.
Näihin teemoihin pureudumme Työstä sivuun vai takaisin mukaan? -webinaarissamme torstaina 12.11.2026 klo 17.30–19.00. Webinaarin alussa kuulemme palkansaajakeskusjärjestöjen näkemyksiä työurien pidentämisen keinoista. Keskustelemassa ovat sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz SAK:sta, työeläke- ja sosiaalivakuutusasioiden päällikkö Katri Ojala Akavasta sekä sosiaaliturvalainsäädännöstä vastaava juristi Samppa Koskela STTK:sta. Kuntoutuksen kriteereistä alustaa Ilmarisen ylilääkäri Maija Haanpää. Lopuksi Telan erityisasiantuntija Turkka Sinisalo kertoo alan ehdotuksia siitä, miten työeläkekuntoutus ja koko työkykyä palauttava polku pitäisi uudistaa.
Tilaisuuteen voi ilmoittautua joko verkossa tai Telan viestinnän asiantuntija Marjut Vanha-aholle, marjut.vanha-aho@tela.fi ja puh 050 303 9651.
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Yhteyshenkilöt
Marjut Vanha-ahoviestinnän asiantuntijaPuh:050 303 9651marjut.vanha-aho@tela.fi
Työeläkevakuuttajat Tela
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00100 Helsinki
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Työeläkevakuuttajat Tela on kaikkien Suomessa toimivien työeläkevakuuttajien edunvalvontajärjestö. Telan jäseninä ovat kaikki lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat työeläkevakuuttajat.
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