Kutsu toimittajille: Eläkeikä ylös vai työkyky kuntoon? Telan webinaarissa 12.11. käännetään katse työkykyyn ja työurien pidentämiseen

Työurien pidentämiseksi on väläytetty vanhuuseläkeiän nostamista. Mutta mitä hyötyä korkeammasta eläkeiästä on, jos yhä useampi menettää työkykynsä jo paljon aikaisemmin? Telan webinaarissa kysytään, miten työeläkekuntoutusta ja työkyvyn tukea pitäisi uudistaa, jotta yhä harvempi joutuisi työelämästä pysyvästi sivuun. Tervetuloa kuulemaan työeläkevakuuttajien ja palkansaajakeskusjärjestöjen näkemykset aiheeseen. Työstä sivuun vai takaisin mukaan? -webinaarissa torstaina 12.11.2026 klo 17.30–19.00 äänessä ovat SAK:n, Akavan, STTK:n, Ilmarisen ja Telan asiantuntijat.